Oro se fortalece y vuelve a liderar el refugio global en medio de tensiones fiscales, señales dovish de la Fed y ausencia de datos clave

El oro vuelve a posicionarse como uno de los activos más resilientes, avanzando hacia la zona de 4230–4240 dólares por onza después del fin del shutdown más prolongado en Estados Unidos, un episodio que dejó al mercado sin datos oficiales de empleo e inflación durante más de seis semanas.

Esta “caja negra” estadística incrementó la demanda por refugio, reforzando la idea de que la economía estadounidense podría estar entrando en una fase de desaceleración más profunda de lo que sugerían los datos previos. A esto se suma un deterioro fiscal significativo, con proyecciones que sitúan el déficit anual por encima de 1,8 billones de dólares y una deuda federal que supera los 38 billones, factores que fortalecen la tesis de largo plazo sobre la erosión del valor real del dólar.

Asimismo, la Reserva Federal ha indicado que detendrá el ajuste de balance desde el 1 de diciembre e incluso podría verse obligada a inyectar liquidez adicional si persisten las tensiones en los mercados de fondeo. Todo ello alimenta un entorno crecientemente dovish para 2026. Este conjunto de factores sostiene el llamado “debasement trade”, determinante en la subida superior al 60% del oro en lo que va del año, respaldada por compras históricas de bancos centrales, especialmente China, y un repunte en los flujos hacia ETF de metales preciosos.

El fin del shutdown no elimina el riesgo: llegan datos atrasados de golpe

El fin del shutdown no resuelve la incertidumbre: por el contrario, abre la puerta a un ajuste brusco en expectativas cuando el mercado reciba simultáneamente los reportes atrasados de empleo e inflación. Estos datos serán cruciales para la decisión de tasas de diciembre, donde la mayoría de los analistas anticipa un recorte de 25 puntos base, apoyado en encuestas privadas que muestran enfriamiento del mercado laboral y una inflación núcleo que vuelve a moderarse. Además, el acuerdo aprobado en el Congreso solo financia al gobierno hasta el 30 de enero, manteniendo vigente el riesgo de nuevos episodios de disfunción fiscal.

En un contexto donde la política monetaria parece acercarse a un punto de inflexión, la política fiscal se mantiene bajo presión y la economía global enfrenta riesgos que van desde la desaceleración industrial en Europa hasta tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Asia, el oro continúa beneficiándose de una demanda estructural de refugio que trasciende el ruido de corto plazo. Aunque aún no recupera su máximo de octubre cerca de 4380 dólares, la combinación de déficits persistentes, sesgo de flexibilización monetaria y compras oficiales señala que la tendencia fundamental continúa sólidamente alcista hacia 2026.

Análisis técnico: sesgo claramente alcista

En el gráfico horario, el oro viene de una recuperación sostenida desde finales de octubre, superando primero la media exponencial de 50 horas y luego la de 200 horas, confirmando un cambio de sesgo desde corrección hacia una fase abiertamente alcista. El precio acaba de atacar la franja donde se formó un doble techo reciente en torno a 4260–4270 dólares, nivel que coincide con un objetivo de Fibonacci (100%) y que actúa como resistencia técnica clave.

Por abajo, el mercado vigila si la zona de 4210–4220 dólares —cercana al 61,8% de retroceso de la última pierna alcista— se consolida ahora como nuevo soporte. Una defensa de ese rango mantendría intacto el escenario de continuidad hacia 4380–4400 dólares, e incluso hacia los objetivos más ambiciosos que algunos bancos proyectan cerca de 5000 dólares para 2026, apoyados por compras de bancos centrales y el “trade de desvalorización”.

