Oro y plata: ¿qué está presionando a los metales?

El oro y la plata están viviendo una de esas fases que parecen contradictorias. Hay guerra, tensión comercial, petróleo caro y dudas sobre la sostenibilidad fiscal de las grandes economías, un entorno que normalmente debería favorecer a los activos refugio. Sin embargo, ambos metales han encontrado presión vendedora. ¿Cómo puede caer el oro cuando aumenta la incertidumbre? La respuesta está en que el mercado no solo valora el miedo, también calcula cuánto cuesta mantener un activo que no paga intereses.

El oro al contado se mueve alrededor de 4.060 dólares por onza troy. La plata al contado recuperaba la zona de 59 dólares después de haber caído el día anterior por debajo de 58.

Los bonos y las tasas de interés presionan al oro

La presión principal procede de los bonos. La rentabilidad del Treasury estadounidense a diez años ha subido hasta niveles cercanos al 4,7%, mientras los rendimientos reales también avanzan. Este último movimiento es especialmente importante. El oro compite con la rentabilidad real que ofrecen los activos considerados libres de riesgo. Si un bono protegido frente a la inflación paga más, el coste de oportunidad de mantener oro aumenta. El metal no pierde sus cualidades, pero necesita una razón más potente para compensar la ausencia de cupón.

El petróleo está detrás de parte del repunte de los rendimientos. El Brent superó temporalmente los 100 dólares por barril debido al conflicto con Irán y a los ataques sobre rutas energéticas del mar Rojo. Después retrocedió, pero dejó una pregunta incómoda para los bancos centrales. Si la energía vuelve a alimentar la inflación, ¿pueden relajar la política monetaria o tendrán que mantener los tipos altos durante más tiempo? Esa duda se ha trasladado con rapidez a los metales preciosos.

Esta relación explica una paradoja habitual. Un conflicto geopolítico puede beneficiar al oro mediante la búsqueda de seguridad, pero también perjudicarlo si encarece el petróleo, eleva las expectativas de inflación y obliga a endurecer la política monetaria. En la primera fase del shock suele dominar el refugio. Cuando el mercado empieza a calcular sus efectos sobre tipos y bonos, el comportamiento puede invertirse. No es que el oro haya dejado de proteger frente al riesgo, sino que compite con otro riesgo diferente, el de una inflación persistente acompañada por rendimientos reales más altos.

La Fed y el dólar añaden presión

La Reserva Federal se reúne la próxima semana y el escenario central continúa siendo una pausa. UBS considera probable que el banco central mantenga los tipos. Sin embargo, el mercado ha elevado considerablemente la posibilidad de una subida en septiembre. No hace falta que esa subida llegue a producirse para presionar al oro. Basta con que los inversores retrasen los recortes esperados y exijan más rentabilidad a la deuda pública.

El dólar añade un segundo obstáculo. Los metales cotizan internacionalmente en moneda estadounidense. Cuando el dólar se aprecia, el oro y la plata se encarecen para compradores que utilizan euros, yenes, yuanes o rupias. Esto reduce demanda marginal y obliga al precio en dólares a ajustarse. La fortaleza semanal del dólar ha coincidido con el aumento de las rentabilidades y con una búsqueda de liquidez, una combinación difícil para los metales en el corto plazo.

También existe toma de beneficios. El oro alcanzó un máximo histórico superior a 5.400 dólares en enero y la plata registró oscilaciones todavía más extremas. Aunque ambos se encuentran lejos de esos máximos, numerosos inversores conservan ganancias acumuladas de años anteriores. Cuando los tipos reales suben, reducir una posición ganadora resulta una decisión natural, especialmente si las bolsas o los bonos empiezan a ofrecer alternativas con rendimiento.

Los bancos centrales siguen respaldando al oro

La corrección no elimina los apoyos estructurales. El Consejo Mundial del Oro calculó compras netas de bancos centrales por 244 toneladas durante el primer trimestre de 2026. Además, los fondos cotizados respaldados por oro recibieron 62 toneladas, aunque a un ritmo inferior al observado un año antes. La encuesta del propio organismo muestra que el 89% de los bancos centrales consultados espera que las reservas oficiales mundiales de oro aumenten durante los próximos doce meses.

Ese comprador institucional actúa con objetivos diferentes a los de un fondo especulativo. Los bancos centrales buscan diversificar reservas, reducir dependencia de monedas concretas y mantener un activo sin riesgo de contraparte. No suelen abandonar esa estrategia por una semana de rendimientos altos. Por eso la demanda oficial puede limitar las caídas, pero no siempre evita una corrección cuando los flujos financieros de corto plazo se mueven en sentido contrario.

La demanda física presenta una fotografía más desigual. Los precios elevados han reducido el volumen de joyería, especialmente en mercados sensibles como India. El gasto total puede mantenerse alto, pero se compran menos gramos. China ofrece cierto apoyo mediante compras en retrocesos y demanda de inversión, aunque tampoco absorbe cualquier precio. El oro necesita encontrar un equilibrio entre el interés estratégico de bancos centrales y el presupuesto real de hogares y fabricantes.

La plata enfrenta un desafío adicional

El Consejo Mundial del Oro plantea dos fuerzas opuestas para la segunda mitad del año. Una economía resistente, rendimientos crecientes y mercados tranquilos podrían prolongar la presión. Una desaceleración económica, una reducción de las expectativas de tipos o un nuevo shock geopolítico capaz de afectar al sistema financiero devolverían protagonismo al oro. La clave no es la existencia de riesgo, sino el tipo de riesgo que domine.

La plata comparte estos factores, pero añade una naturaleza industrial que aumenta su volatilidad. Se utiliza en electrónica, energía solar, automoción, centros de datos y numerosas aplicaciones vinculadas a la electrificación. Cuando suben los tipos y aparecen dudas sobre el crecimiento, la plata recibe presión como metal monetario y como materia prima industrial. Por eso suele caer más que el oro durante las sesiones de aversión al riesgo.

El Silver Institute prevé que la demanda industrial disminuya por segundo año consecutivo en 2026, hasta unos 640 millones de onzas. La cifra sigue siendo elevada, pero rompe la idea de que la transición energética garantiza un crecimiento lineal. Los fabricantes reducen el contenido de plata por unidad, mejoran eficiencia y sustituyen materiales cuando el precio sube demasiado. La inteligencia artificial, la electrónica avanzada y la infraestructura eléctrica aportan demanda, pero no eliminan el ciclo industrial.

Al mismo tiempo, el mercado de plata se encamina a su sexto déficit anual consecutivo. El Silver Institute estima que la oferta total crecerá alrededor de un 1,5% y alcanzará aproximadamente 1.050 millones de onzas. La oferta responde lentamente porque buena parte de la plata se obtiene como subproducto de minas de cobre, plomo, zinc u oro. Un precio más alto no provoca inmediatamente la apertura de nuevas minas de plata si la economía del metal principal no lo justifica.

Esta tensión entre menor demanda industrial y déficit de oferta explica los movimientos violentos. En el corto plazo, los futuros reaccionan a tipos, dólar y posiciones financieras. En un horizonte más amplio, los inventarios disponibles y la dificultad para aumentar producción limitan la capacidad de mantener precios bajos durante mucho tiempo. La plata puede estar presionada sin que su balance físico sea holgado.

La ratio entre oro y plata también ayuda a entender la diferencia. Cerca de los niveles actuales, se necesitan aproximadamente 69 onzas de plata para comprar una de oro. No es un extremo histórico, pero muestra que la plata ha perdido parte de la ventaja que tuvo durante fases de fuerte entusiasmo industrial. Si la economía se desacelera, la ratio puede permanecer elevada. Si bajan los rendimientos y mejora la actividad manufacturera, la plata tendría dos motores simultáneos y podría reaccionar con más fuerza.

La posición de Citi resume bien la tensión entre plazos. Su equipo de materias primas mantiene una visión estructuralmente positiva sobre el oro por las compras oficiales, el superávit exterior chino y las dudas fiscales globales, pero admite que una corrección adicional sería posible antes de reanudarse la tendencia de fondo. La importancia de esa lectura está en no confundir una tesis de varios años con el comportamiento de una semana.

Niveles clave para el oro y la plata

En términos de referencias, la zona de 4.000 dólares sigue siendo el punto psicológico más visible para el oro. Mantenerse sobre ella indicaría que la demanda estratégica continúa absorbiendo la presión de los bonos. Una pérdida persistente tendría más relevancia que una caída intradía. En la plata, el área de 58 a 60 dólares concentra la negociación reciente. No son señales automáticas, sino niveles desde los que evaluar si aparecen compradores físicos y financieros.

El escenario favorable para los metales exige que el petróleo se modere, los rendimientos reales dejen de subir y la Reserva Federal mantenga una postura paciente. El oro recuperaría su función de diversificación y la plata podría beneficiarse si la actividad industrial permanece firme. El escenario intermedio sería una consolidación, con compras oficiales sosteniendo al oro mientras la plata oscila entre el déficit de oferta y la menor demanda industrial. El escenario adverso combinaría dólar fuerte, nuevos aumentos de tipos y crecimiento suficientemente resistente para mantener altos los rendimientos.

La presión actual no procede de una pérdida de confianza en los metales. Nace de una competencia más exigente por el capital. El oro debe enfrentarse a bonos que ofrecen una rentabilidad real elevada, mientras la plata añade dudas sobre el ciclo industrial. Ambos conservan soportes estructurales, pero el mercado exige ahora que esos soportes compensen el coste del dinero. La próxima dirección dependerá menos del ruido geopolítico y más de si ese ruido termina debilitando la economía o manteniendo viva la inflación.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.