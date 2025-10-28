Leer más
15:52 · 28 de octubre de 2025

Palantir y Nvidia se alían para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada

Palantir
Acciones
PLTR.US, Palantir Technologies Inc - class A
-
-
Nvidia
Acciones
NVDA.US, NVIDIA Corp
-
-

Palantir y Nvidia sellan una alianza estratégica para integrar tecnologías avanzadas de computación acelerada, como las bibliotecas CUDA-X y modelos abiertos de IA, con la plataforma de inteligencia artificial de Palantir.
Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar una pila tecnológica integral que permita a las empresas implementar análisis avanzados, automatizar procesos y desplegar agentes de IA personalizables que contribuyan a optimizar sistemas operativos complejos.

El primer usuario destacado de esta solución es Lowe’s, que la está utilizando para agilizar la logística de su cadena de suministro. Esta alianza refuerza las capacidades de IA de Palantir al aprovechar la potencia de cómputo de las GPU de Nvidia y sus modelos de IA de última generación, estableciendo un nuevo estándar para las aplicaciones operativas de inteligencia artificial en sectores como el comercio minorista, la salud, los servicios financieros y la administración pública.

Nvidia mantiene su liderazgo en el segmento de hardware para inteligencia artificial, especialmente en procesadores gráficos, mientras que Palantir se enfoca en el desarrollo de software y plataformas de IA, lo que convierte a ambas compañías en actores complementarios dentro del mercado. La colaboración entre Palantir y Nvidia representa un paso relevante hacia la construcción de un ecosistema integrado de inteligencia artificial que combine computación de alto rendimiento con herramientas analíticas avanzadas.
La alianza ya ha recibido reconocimiento por parte de inversores y expertos como un potencial impulsor de la innovación en IA para aplicaciones empresariales y del sector público.


 
30 de octubre de 2025, 12:47

Apertura de Wall Street: Powell, MAG7 y Trump agitan el sentimiento del mercado estadounidense
30 de octubre de 2025, 10:51

Vista previa de resultados de Apple: ¿Arruinará Asia los beneficios? 🍏📉
29 de octubre de 2025, 18:30

📉 Resultados de Microsoft del primer trimestre de 2026
29 de octubre de 2025, 18:18

🚀 Alphabet se dispara gracias a resultados impulsados por la IA; sus acciones suben un 7 % en el after-hours

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.