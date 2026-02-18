Palo Alto Networks earnings: ¿la ciberseguridad está barata ahora?

Palo Alto Networks, el gigante de ciberseguridad con sede en California, presentó sus resultados tras el cierre de la sesión del martes. Las expectativas eran elevadas y las cifras superaron las previsiones; aun así, la acción cae más de 6% en el after-hours.

La compañía reportó un beneficio por acción (EPS) de 1,03 dólares, frente a los 0,94 dólares esperados, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 20%.

Los ingresos ascendieron a 2.600 millones de dólares, superando ligeramente la previsión de 2.580 millones y marcando un avance anual de algo más del 10%.

Durante la conferencia con inversores, la empresa destacó avances en su estrategia de “platformization”, integrando su amplio portafolio de soluciones de ciberseguridad en una plataforma unificada. También subrayó su rápida adaptación a clientes que están implementando soluciones basadas en inteligencia artificial (IA).

Además, anunció recientemente el cierre oficial y definitivo de su adquisición más relevante: la firma israelí CyberArk. Esta operación busca ampliar su oferta, incorporando un sistema único de protección y verificación de identidad.

Entonces, ¿por qué cae la acción?

El retroceso responde principalmente a la revisión a la baja de su proyección de crecimiento de BPA para el ejercicio fiscal 2026. La compañía redujo su previsión desde un rango de 3,8–3,9 dólares a 3,65–3,7 dólares, por debajo del consenso de mercado de 3,87 dólares.

Como contrapartida, elevó de forma significativa su previsión de ingresos, desde aproximadamente 10.500 millones hasta 11.300 millones de dólares. La empresa sostiene que continúa expandiéndose y desarrollando nuevas soluciones; sin embargo, la adopción, el desarrollo y la implementación de estas tecnologías más recientes han resultado más costosas de lo previsto.

En consecuencia, los accionistas deben prepararse para una leve compresión de márgenes y una rentabilidad algo menor, pese al crecimiento sostenido de los ingresos.

Pese a ello, el optimismo no parece disiparse entre las grandes firmas de inversión. Analistas de Morgan Stanley y BTIG continúan viendo un potencial alcista relevante en la compañía.

PANW.US (D1)

En el punto álgido de la corrección, el precio cayó más de un 30% desde los máximos. El nivel de Fibonacci del 78,6% ofreció soporte a corto plazo; sin embargo, tras la apertura del mercado el 18/02/2026, es probable que el precio vuelva a probar el nivel de $150. Defender este nivel será clave para reanudar la tendencia alcista. Un factor bajista es el cruce de las EMA de 100 y 200; sin embargo, si el precio logra retroceder rápidamente hacia el área del 50% de Fibonacci, podría ser posible otro movimiento alcista, similar al ocurrido a finales de 2022.

Fuente: xStation5