BAE Systems: récord tras récord en la industria de defensa

- BAE Systems volvió a superar las expectativas del mercado con ingresos y cartera de pedidos en máximos históricos, impulsados por el aumento del gasto en defensa en EE.UU. y Reino Unido.
BAE Systems, proveedor británico de equipamiento militar, publicó el martes sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025. La compañía superó ampliamente las expectativas del mercado, impulsando sus acciones a nuevos máximos históricos en torno a las 21 libras por título.
Aunque la economía del Reino Unido muestra señales de desaceleración, el aumento sostenido de las tensiones geopolíticas mantiene elevada la demanda en el sector defensa, beneficiando directamente a los principales actores industriales del país.
Resultados 2025 (bajo normas IFRS)
-
Ingresos anuales: £28.300 millones (+8% interanual)
-
Beneficio por acción (EPS): 68,8 peniques (+6% interanual)
-
Cartera de pedidos: £63.100 millones (aumento de £2.700 millones)
Según la política contable propia de la compañía:
-
Ventas anuales: £30.600 millones (+10% interanual)
Impulso del gasto en defensa
Durante la conferencia con analistas, la dirección destacó el fuerte incremento del gasto militar en Estados Unidos y Reino Unido como principal motor del crecimiento.
La empresa prevé avances en programas clave como:
-
Eurofighter Typhoon
-
MBDA
-
CV90
Este contexto respalda las actuales valoraciones bursátiles y permite mantener previsiones optimistas.
Perspectivas y proyecciones
-
Flujo de caja libre (FCF): 1.300 millones de dólares previstos para finales de 2026
-
Crecimiento esperado de ventas (2026): 7–9%
-
Crecimiento proyectado de EPS: 9–11%
-
Dividendo estimado: 36,3 peniques por acción (+10%)
Desempeño por segmentos
-
Plataformas y servicios: mejor segmento; EBIT +30% y ventas +17%
-
Aéreo: crecimiento del 9%
-
Marítimo: crecimiento del 11%, aunque con una caída del 3% en el margen EBIT
BA.UK (D1)
Fuente: xStation5
