PayPal se alía con OpenAI: ChatGPT integrará pagos directos desde 2026

PayPal ha dado un paso decisivo para consolidarse como líder en infraestructura de pagos digitales, al anunciar una alianza estratégica con OpenAI para integrar su plataforma directamente en ChatGPT.

A partir de 2026, los usuarios del chatbot podrán buscar productos, comparar precios y realizar compras completas utilizando PayPal como método de pago integrado, sin abandonar la conversación. Esto marca el inicio de una nueva era para el e-commerce conversacional, donde la inteligencia artificial no solo sugiere productos, sino que ejecuta la transacción.

Los comercios asociados a PayPal también se verán beneficiados: podrán exhibir su inventario dentro de ChatGPT y procesar ventas automáticamente sin desarrollar integraciones directas con OpenAI. PayPal actuará como intermediario universal de pagos, garantizando la seguridad, trazabilidad y gestión de disputas de cada compra.

Una experiencia de usuario sin fricción

La propuesta redefine la experiencia de compra digital. Un usuario podrá escribir: “Busco una chaqueta impermeable para clima frío, por menos de $100”. Inmediatamente, ChatGPT, potenciado por la infraestructura de PayPal, ofrecerá opciones relevantes, permitirá procesar el pago, rastrear el envío y hasta resolver reclamos dentro del mismo entorno conversacional. Este nivel de automatización y conveniencia representa el paso más tangible hacia un modelo de “agentic commerce”, donde la IA actúa como agente comercial autónomo, reduciendo la fricción entre intención y acción.

Reacción del mercado: confianza renovada en la estrategia de PayPal

Las acciones de PayPal (PYPL.US) se dispararon más de 14 % tras el anuncio, registrando su mayor alza diaria en meses.

El entusiasmo también se sustentó en unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2025, con:

BPA ajustado: $1.34 (vs $1.27 esperado)

Revisión al alza de la guía anual

Primer dividendo trimestral en la historia de la compañía

El nuevo CEO, Alex Chriss, ha reforzado el enfoque de PayPal hacia segmentos de alto margen, eficiencia operativa y alianzas estratégicas con grandes tecnológicas, como Apple, Shopify y ahora OpenAI.

Analistas de Morgan Stanley y Wedbush calificaron el acuerdo como “transformacional”, señalando que redefine el papel de PayPal en la próxima generación del comercio digital.

Más que una integración: la infraestructura del comercio inteligente

La alianza con OpenAI posiciona a PayPal como la columna vertebral de pagos en el emergente ecosistema de comercio inteligente, donde la IA toma decisiones de compra por los usuarios. En un contexto donde los consumidores priorizan seguridad, velocidad y conveniencia, PayPal busca convertirse en el puente confiable entre intención y transacción.

Su objetivo es claro: ser el sistema nervioso financiero detrás de la próxima ola de asistentes de IA comerciales.

Esto no solo revitaliza su posición competitiva frente a rivales como Apple Pay, Stripe y Square, sino que abre la puerta a un nuevo modelo de e-commerce global, donde el usuario ya no navega ni compara, sino conversa y compra.

El avance de PayPal y OpenAI marca el inicio de una nueva fase para el comercio conversacional impulsado por IA. Sigue de cerca cómo estas innovaciones redefinen el panorama tecnológico y financiero global.

