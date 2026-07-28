PayPal sube tras superar expectativas y elevar su previsión para 2026

PayPal presentó hoy sus resultados y fueron mejores de lo esperado, ganó 1.38 dólares por acción cuando se esperaban 1.28, ingresó 8,680 millones de dólares creciendo 5% respecto al año pasado, y lo más importante, subió su propia proyección de ganancias para todo 2026 algo que no hacía desde que llegó el nuevo director Enrique Lores en marzo.

¿Qué está funcionando? Venmo, su aplicación de pagos entre personas está creciendo fuerte y su tarjeta de débito sumó 50% más usuarios en un año, el negocio de compra ahora y paga después creció 26% y el botón clásico de PayPal en las tiendas online que llevaba tiempo estancado, dejó de caer y ya crece un poco. Además la empresa está recortando 1,500 millones de dólares en gastos, así que aunque venda apenas un poco más, la ganancia puede crecer bastante.

La posible compra por Stripe cambia el escenario

Ahora, el dato que lo cambia todo, hace dos semanas Stripe, su competidor más grande, junto con un fondo de inversión, ofreció comprar toda la empresa a 60.50 dólares por acción, la acción saltó de 46 a más de 55 con la noticia, y el consejo de PayPal respondió que ese precio es poco, hoy cotiza alrededor de 58 dólares.

¿Por qué podría subir? Primero, la empresa está barata, cotiza a unas 10 veces sus ganancias cuando históricamente valía 18 veces y sus competidores como Visa valen más de 25 veces, si el mercado simplemente la revalora a un múltiplo normal, la acción podría irse a 70 o 75 dólares. Segundo, los resultados están mejorando y el plan del nuevo director empieza a dar frutos. Tercero, si Stripe sube su oferta o aparece otro comprador, el precio de compra sería mayor a 60.50 y la acción subiría hacia ese nuevo número.

¿Por qué podría bajar? También tres razones. Primera y la más importante, de los 58 dólares actuales, entre 10 y 12 son pura ilusión de que la compra se concrete, si las negociaciones se caen la acción puede regresar a la zona de 46 a 50, una caída de 15% a 20% de golpe. Segunda, aunque los números mejoraron, la parte más rentable del negocio, el botón de PayPal en las tiendas, crece apenas 2% mientras Apple Pay y otros le siguen comiendo terreno, la empresa crece más en negocios que dejan menos margen. Tercera, los propios analistas de Wall Street tienen un precio objetivo promedio de 53 dólares, o sea que ven la acción cara al precio de hoy si no hay compra.

PayPal compite en varios frentes de los pagos digitales

Sus competidores son Apple Pay y Google Pay en pagos con celular, Stripe y Adyen en procesamiento para empresas, Zelle y Cash App contra Venmo, y Affirm y Klarna en pagos a plazos. Para dimensionar, Stripe procesa casi el mismo volumen de dinero que PayPal pero está valuada en el triple, por eso puede darse el lujo de intentar comprarla.

Análisis técnico de las acciones de PayPal



Fuente: xStation5

En el gráfico semanal podemos ver que la acción cotiza en la zona de 58 dólares y se encuentra justo debajo de una resistencia clave en los 59 dólares por acción, un nivel que ha sido relevante desde 2016 y que hoy marca la frontera técnica inmediata. Tomando en cuenta la acción del precio del pasado, el soporte inmediato se ubica en los 38.37 dólares, zona donde el precio encontró compradores en la caída más reciente. Hacia arriba, si logra superar con claridad los 59 dólares, el siguiente objetivo estaría en los 77 dólares por acción, y un escalón más arriba podría completar el rango de lateralización que viene construyendo desde finales de 2021 cuyo techo se encuentra en la zona de los 95 dólares. Mientras el precio se mantenga dentro de este rango, la lectura técnica es de consolidación, y la superación de los 59 dólares sería la primera señal de que el mercado empieza a poner en precio tanto la mejora de resultados como la posible venta de la compañía.

La operación corporativa condiciona el precio de la acción

En resumen, el negocio va mejorando y está barato, pero el precio actual depende mucho de si la venta se concreta o no.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.