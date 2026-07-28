Francia desafía a Palantir y el mercado reacciona

Francia ha decidido que las soluciones de Palantir, utilizadas, entre otros, por el servicio de inteligencia interior francés DGSI, serán reemplazadas en el futuro por soluciones nacionales.

Gráfico de PLTR.US (D1)

Este no es el único factor, pero sí el principal impulsor de la caída de Palantir, que retrocede alrededor de un 8% en la sesión del martes. La acción se encuentra ahora un 40% por debajo de su máximo.

Un precedente peligroso

Para la compañía, esta noticia es muy desfavorable, no porque una única agencia francesa tenga la intención de dejar de utilizar sus soluciones. El problema para la valoración es doble:

En primer lugar, este es uno de los primeros pasos importantes y significativos orientados a hacer que la seguridad europea sea independiente de las soluciones digitales estadounidenses. El caso concreto de Francia y Palantir demuestra que incluso en áreas donde el "foso competitivo" y las barreras de entrada son enormes, el gobierno no duda en asumir los riesgos y costos de cambiar a soluciones propias. Dada la naturaleza controvertida de la compañía y la cada vez menor confianza en la política exterior de Estados Unidos , Francia podría convertirse en el líder que impulse al resto de Europa a alejarse de las soluciones de la empresa, y un escenario así sería devastador para su valoración.

y demuestra que incluso en áreas donde el "foso competitivo" y las barreras de entrada son enormes, el gobierno no duda en asumir los riesgos y costos de cambiar a soluciones propias. Dada la naturaleza controvertida de la compañía y la cada vez menor confianza en la política exterior de , Francia podría convertirse en el líder que impulse al resto de a alejarse de las soluciones de la empresa, y un escenario así sería devastador para su valoración. En segundo lugar, la empresa destinada a reemplazar a Palantir es ChapsVision, una compañía de rápido crecimiento con una amplia gama de soluciones, aunque todavía se encuentra muy por detrás de Palantir en la mayoría de las métricas financieras. Si ChapsVision fuera capaz de ofrecer una solución que cumpla con los estándares de la DGSI, sería una señal clara de que los precios y márgenes de los que disfruta Palantir no están justificados.

Más presión sobre la compañía

Esta noticia llegó en un momento de sentimiento muy frágil entre los inversionistas de la compañía. Cleveland Research publicó un informe con un tono claramente negativo respecto a la valoración de la empresa, señalando un sentimiento "por debajo de las expectativas" entre los socios de la compañía.

publicó un informe con un tono claramente negativo respecto a la valoración de la empresa, señalando un sentimiento "por debajo de las expectativas" entre los socios de la compañía. Además, Michael Burry , junto con varios otros analistas, volvió a expresar una opinión negativa sobre la empresa, señalando, por ejemplo, una tasa de crecimiento insostenible y múltiplos de valoración excesivos.

, junto con varios otros analistas, volvió a expresar una opinión negativa sobre la empresa, señalando, por ejemplo, una tasa de crecimiento insostenible y múltiplos de valoración excesivos. La confianza de los inversionistas tampoco se ve favorecida por el hecho de que miembros de la dirección de la compañía estén vendiendo grandes volúmenes de acciones justo antes de la publicación de resultados. Cabe señalar que esta no es la primera vez y que este tipo de ventas no siempre ha precedido caídas, pero resulta difícil evitar que surjan interrogantes.

Sin embargo, el sentimiento no es uniforme. Los analistas de Oppenheimer y Baird continúan mostrando una firme confianza en sus tesis alcistas para la compañía.

Contexto de Mercado

Todas estas noticias son problemáticas y afectan de manera significativa el precio de la acción. Sobre todo el mercado pesa la reunión de la Reserva Federal, que se ha convertido en un factor de incertidumbre desde que Kevin Warsh asumió la presidencia.

Palantir es una compañía excepcionalmente sensible a los cambios en el sentimiento del mercado debido a sus métricas de valoración extremadamente elevadas. Con múltiplos tan altos como los de Palantir, incluso pequeñas revisiones a la baja o decepciones provocan fuertes ventas, ya que un pequeño cambio en las expectativas actuales tiene un impacto muy significativo sobre el valor objetivo de la compañía.

La empresa publicará sus resultados el 3 de agosto, después del cierre de la sesión en Wall Street.