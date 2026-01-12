¿Perderá la independencia la Fed? Powell bajo presión del DOJ

El domingo 11 de enero de 2026, Jerome Powell afirmó públicamente que la Reserva Federal recibió citaciones de un gran jurado del Departamento de Justicia (DOJ) y que, en ese marco, existe una amenaza de acusación penal vinculada a su testimonio ante el Senate Banking Committee en junio, sobre los sobrecostos del proyecto de renovación de edificios de la Fed en Washington (estimado en torno a US$ 2,5 mil millones).

El foco de la investigación, según reportes de prensa, sería determinar si Powell indujo a error al Congreso respecto del alcance del proyecto, revisando declaraciones públicas y registros de gasto En paralelo, la propia Fed ha defendido que se trata de una modernización mayor de dos edificios históricos, con objetivos operativos y de consolidación, en un proyecto que ya venía siendo objeto de escrutinio político.



¿Qué está en juego?

La independencia de la Fed no se mide solo por si toma una decisión contra o a favor de un gobierno, sino por la percepción de que su función de reacción (cómo decide tasas y balance) se guía por su mandato y por datos, no por coerción política. En ese sentido, la señal más disruptiva no es el debate sobre la obra, sino la combinación de presión política vía penal alrededor del presidente del banco central, porque traslada el tema a riesgo institucional.

Además, el episodio se inserta en un frente más amplio sobre gobernanza, existe disputa legal/política en torno a integrantes (como Lisa Cook) y, por ley, la remoción del presidente de la Fed tiene un estándar de causa justificada, no por diferencias de política monetaria; por eso el mercado tiende a reaccionar ante cualquier intento de erosión práctica de esa barrera.

Implicancias probables

Si aumenta la duda sobre autonomía, el primer efecto suele ser una prima de riesgo institucional, lo que significa más volatilidad en tasas y un reajuste de precios de los activos en USA. En la curva de tasas, el tramo corto puede oscilar según cuánto se descuente presión hacia recortes, pero el tramo largo es el más sensible a un posible aumento de prima a plazo . En divisas , esto puede traer debilidad del dólar si el mercado interpreta deterioro de la calidad institucional; y en refugios, tiende a favorecer oro y, por arrastre, metales, en la medida en que suba la demanda por cobertura frente a incertidumbre política/monetaria.

En renta variable, el patrón más consistente bajo incertidumbre institucional es una rotación desde alto beta hacía calidad/defensivas, más que un movimiento direccional limpio, incluso si algunos segmentos celebran la probabilidad de tasas más bajas, la prima por incertidumbre puede comprimir múltiplos y elevar la dispersión entre sectores.



