Peso colombiano se aprecia con fuerza tras ruptura técnica clave

La moneda local se fortalece pese a un entorno económico mixto, con atención puesta en el ISE de la próxima semana.

El peso colombiano se vio favorecido por un mayor apetito por riesgo tras señales dovish de la Fed.

El tipo de cambio USD/COP rompió un soporte técnico intradía y profundizó su caída hasta los $3.862.

Este jueves, el dólar en Colombia experimentó una fuerte caída tras romper un soporte clave en la zona de los $3.887, consolidando un movimiento bajista que llevó al precio hasta los $3.862, según el gráfico intradía de 15 minutos.

En la sesión, se observó una clara figura de consolidación doble (rectángulos destacados) en torno al rango $3.889 - $3.917, la cual fue perforada con fuerza tras perder el soporte técnico. Esta ruptura generó un movimiento bajista acelerado, impulsado por una mayor presión vendedora y una ruptura simultánea de las medias móviles de 50 y 100 periodos, que pasaron a inclinarse a la baja.

El precio actual se aproxima a la línea de tendencia ascendente que conecta mínimos recientes, por lo que los $3.848 se perfilan como el próximo nivel clave de soporte. En caso de mantener esta tendencia bajista, no se descarta una prueba de ese piso en las próximas horas.

Contexto externo: la Fed alienta la debilidad del dólar

La debilidad del dólar no se produce en el vacío. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecieron un tono moderado respecto a la política monetaria de EE. UU., lo que impulsó el apetito por activos de riesgo en los mercados emergentes.

Powell reconoció avances en el control de la inflación, abriendo la puerta a posibles recortes de tasas en los próximos meses. Esta percepción dovish redujo el atractivo de los activos en dólares, favoreciendo monedas como el peso colombiano, el real brasileño y el peso mexicano.

El mensaje de la Fed generó un movimiento casi inmediato en los mercados globales, con flujos de capital hacia economías emergentes que aún ofrecen tasas reales positivas, como Colombia.

Perspectiva local: entre avances y fragilidades

En Colombia, el panorama económico continúa siendo mixto. Aunque indicadores como el repunte de la confianza del consumidor (+1,6 % en septiembre) generan cierto optimismo, sectores como la producción industrial (+0,4 %) y la minería (-3,6 %) muestran signos de debilidad.

El crecimiento en ventas minoristas también moderó su ritmo (12,4 % en agosto vs. 17,9 % en julio), lo cual sugiere un consumo interno que empieza a perder impulso debido a tasas altas y una recuperación del empleo todavía frágil.

Este desempeño desigual limita el espacio para una apreciación sostenida del peso, aunque el impulso técnico actual le brinda una ventaja temporal.

Expectativas: atención puesta en el ISE

Según Felipe Barragán, Estratega de Mercados en Pepperstone, los inversionistas estarán atentos a la publicación del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) la próxima semana. Un dato por encima del 4,33 % consolidaría el optimismo actual y daría margen a una prolongación de la apreciación del peso colombiano.

De lo contrario, un resultado débil podría revertir rápidamente el sentimiento favorable y devolver presión alcista al tipo de cambio.

Análisis técnico: niveles clave a seguir

Resistencia inmediata : $3.889 – zona previa de consolidación rota hoy.

Soporte clave : $3.848 – línea de tendencia ascendente y soporte horizontal.

Medias móviles: Cruce bajista confirmado entre la media de 50 (azul) y la de 100 (naranja), fortaleciendo el sesgo bajista.

El momentum bajista se mantiene intacto mientras el precio se mantenga por debajo de $3.889. Un quiebre de $3.848 abriría la puerta a nuevas caídas hacia los $3.825 o incluso niveles más bajos si el apetito por riesgo persiste.