El dólar abrió en 959 pesos chilenos, en un inicio neutro respecto al cierre previo.
El mercado local carece de catalizadores internos, por lo que el tipo de cambio queda más expuesto a las oscilaciones internacionales.
En el ámbito global, el dólar sufre presión bajista, en parte por expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y tensiones comerciales con China.
Dólar en Chile: apertura estable, mirada puesta en factores externos
El dólar en Chile comenzó la jornada de este jueves con una cotización en torno a los 959 pesos promedio al inicio del día, lo que representa un movimiento prácticamente neutro frente al cierre anterior. Esa estabilidad refleja la ausencia de datos económicos relevantes esperados durante esta semana, dejando al mercado local en una posición de espera y vulnerabilidad ante factores externos.
Rango técnico vigente
La cotización permanece dentro de un canal técnico de corto plazo, con un soporte cercano a los 954 pesos y una resistencia alrededor de los 966 pesos, zonas que muchos operadores observan como niveles clave para posibles rupturas.
Factores internacionales que están presionando al dólar
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han vuelto a escalar tras declaraciones cruzadas entre ambas potencias. Esa escalada genera un clima de incertidumbre global, que suele favorecer a monedas emergentes frente al dólar.
En EE. UU., el cierre parcial del gobierno ya lleva tres semanas, obstaculizando la publicación de indicadores macroeconómicos clave, lo que reduce la visibilidad sobre el desempeño económico del país.
Los mercados descuentan nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que debilita la demanda por activos en dólares en general.
Qué viene en las próximas sesiones
En Chile, al no esperarse anuncios económicos de peso, el tipo de cambio deberá “aguantar la parada” ante el ruido externo. Las decisiones de los inversionistas dependerán de:
Señales de la política monetaria estadounidense (discurso de la Fed, actas de reuniones, datos de inflación, empleo).
Evolución de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.
Cambios en el apetito global por riesgo, que pueden favorecer a monedas de mercados emergentes si el dólar retrocede.
Mientras tanto, el peso chileno podría moverse dentro del rango técnico mencionado, con la posibilidad de rupturas si alguno de esos factores toma protagonismo en los mercados.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.