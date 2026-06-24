Petrobras y Pemex firman alianza para explorar pre-sal mexicano en el Golfo de México

El mismo día en que las acciones de Petrobras (PBRA.US) cayeron cerca de 3% por el colapso del petróleo, la empresa brasileña anunció la mayor apuesta estratégica de su historia reciente en la región, un acuerdo con Pemex para explorar conjuntamente el Golfo de México en aguas profundas.

El momento del sector energético latinoamericano apunta a las condiciones de mercado más adversas en meses, con el Brent por debajo de US$74 por primera vez desde antes del conflicto con Irán, coinciden con una alianza que podría llevar a un horizonte de décadas y no de trimestres. Si el acuerdo prospera, podría cambiar el mapa de producción de las dos mayores petroleras estatales de América Latina.

Qué incluye el acuerdo y qué queda pendiente

Ambas compañías firmaron en Río de Janeiro un memorando de entendimiento no vinculante con vigencia inicial de dos años. El texto abarca exploración y producción en aguas someras y profundas del Golfo de México, refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y eficiencia energética, además de iniciativas de reducción de emisiones y captura de carbono. El punto más llamativo es la investigación de si existe una capa pre-sal en el lado mexicano del Golfo, la misma formación geológica que desde 2006 convirtió a Brasil en la mayor potencia exportadora de energía de América Latina y que hoy genera cerca del 80% de su producción total.

El memorando no implica compromisos de inversión ni la creación de una sociedad conjunta, cada oportunidad identificada deberá pasar por análisis de viabilidad y negociaciones separadas. La pregunta central es quién financiará la exploración exploratoria, que en proyectos offshore de alta complejidad suele requerir decenas o cientos de millones de dólares. Dado el estado financiero de Pemex, la hipótesis más plausible es que Petrobras aporte la mayor parte del capital de riesgo inicial, un patrón que la empresa brasileña ya ensayó en sus expansiones internacionales previas, con resultados mixtos: tuvo activos gasíferos expropiados en Bolivia y terminó reduciendo su presencia en Venezuela ante el deterioro del clima de inversión.

Por qué Pemex necesita este acuerdo y qué aporta Petrobras

Pemex llega al acuerdo desde una posición de debilidad estructural, la empresa carga con una deuda de aproximadamente US$80 mil millones, opera con pérdidas en su segmento de refinación y enfrenta un declive de producción en sus principales activos offshore. El campo Cantarell, que en su máximo superó los 2 millones de barriles diarios, lleva años agotándose, el complejo Ku-Maloob Zaap también muestra caída de producción y el campo Zama, un activo de 750 millones de barriles en desarrollo con Wintershell Dea y Harbour Energy, aún no genera producción comercial. En ese contexto, acceder a la experiencia de Petrobras en extracción ultraprofunda, donde la empresa brasileña opera pozos a más de 5.000 metros bajo el nivel del mar, representa un salto tecnológico que Pemex no podría lograr de forma autónoma en el corto plazo.

Para Petrobras, el atractivo es geográfico y exploratorio. La presidenta Magda Chambriard planteó la pregunta: ¿todo el petróleo del Golfo de México realmente terminó del lado estadounidense? Del lado norteamericano, las aguas profundas producen alrededor de 2 millones de barriles diarios; del lado mexicano, no hay producción comercial en ese segmento. El geólogo Pedro Zalán, con 34 años de trayectoria en Petrobras, señaló a Bloomberg que las áreas offshore como la Bahía de Campeche tienen sal y merecen exploración más exhaustiva. Para Petrobras, que busca extender su ciclo de crecimiento más allá de las reservas pre-sal brasileñas ya en producción, el Golfo mexicano representa una frontera exploratoria de primer orden.

El crudo en mínimos desde antes de la guerra complica el contexto

El acuerdo se firmó en una jornada particularmente interesante para el sector energético, el Brent cayó por debajo de US$74 por barril, su nivel más bajo desde antes del inicio del conflicto entre EE.UU. e Irán, en un movimiento impulsado por la normalización del tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz. La declaración de Trump de que no habrá peajes ni costos de seguro para los buques que transiten el estrecho aceleró la recuperación de flujos: la Agencia Internacional de Energía estima que los Emiratos Árabes Unidos ya exportan cerca del 85% de su nivel previo a la guerra. Desde el pico bélico, el petróleo acumula una caída de aproximadamente 40%.

Ese entorno de precios deprimidos es el principal riesgo para la materialización del acuerdo entre Petrobras y Pemex. La exploración en aguas ultra profundas requiere precios del crudo que justifiquen los costos operativos, y un mercado que apunta a generar un superávit de 5 millones de barriles diarios para 2027, según la IEA, reduce el incentivo para invertir en fronteras exploratorias de alto costo. La paradoja del día, un memorando ambicioso firmado mientras el sector energético cotizaba en mínimos de varios meses, resume precisamente esa tensión entre el horizonte estratégico de largo plazo y las condiciones de mercado del presente.

Fuente: xStation5.