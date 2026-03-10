Apertura en EE. UU.: rebote nervioso tras explosión de petrolero y tensiones en Medio Oriente

Al inicio de la jornada, los mercados estadounidenses muestran un rebote nervioso tras la fuerte volatilidad de ayer. Los futuros del S&P 500 caen cerca de 0,4%, después de informes matutinos sobre la explosión de un petrolero y un incendio en una refinería en Medio Oriente, lo que vuelve a generar dudas sobre la estabilidad de la economía global.

Estas noticias debilitan las esperanzas generadas el lunes tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que la guerra con Irán podría terminar pronto y que se podrían relajar las sanciones petroleras. Sin embargo, el mercado permanece muy atento a nuevos acontecimientos en el Golfo Pérsico.

Geopolítica y petróleo siguen dominando el mercado

La guerra con Irán continúa siendo el principal factor que determina el sentimiento del mercado.

El Pentágono anunció que hoy será el día más intenso de ataques aéreos dentro de la operación “Furia Épica”, mientras que Trump advirtió que cualquier intento de bloquear el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz recibiría una respuesta estadounidense “veinte veces más fuerte”.

Aunque el Brent retrocedió a la zona de 90–92 dólares después del pico cercano a 120 dólares, el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado. Al mismo tiempo, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido conjuntamente la producción en unos 6,7 millones de barriles diarios, alimentando los temores de un escenario de estanflación.

Volatilidad elevada y presión sobre fondos

El entorno geopolítico ha disparado la volatilidad. El índice VIX superó brevemente los 35, mientras que el indicador de riesgo de mercado de Bank of America señala niveles elevados de estrés.

Además, algunos grandes hedge funds, entre ellos Millennium, Balyasny y Point72, habrían registrado pérdidas de cientos de millones de dólares en los últimos días.

En este contexto, Goldman Sachs adoptó una postura tácticamente neutral en acciones y sobreponderada en efectivo para los próximos tres meses, advirtiendo sobre el riesgo de un shock energético comparable al de la década de 1970.

Macro: calma relativa antes de nuevos datos

En el frente macroeconómico, la jornada es relativamente más tranquila. El mercado espera:

Índice de optimismo de pequeñas empresas NFIB

Datos de ventas de viviendas existentes

Mientras tanto, la Reserva Federal se encuentra en periodo de silencio antes de su próxima decisión. Las expectativas de recortes de tasas se han moderado debido al aumento de los precios de las materias primas y a la persistencia de la inflación.

A pesar del ruido geopolítico, las previsiones de beneficios para el S&P 500 siguen revisándose ligeramente al alza, lo que sugiere que las caídas recientes han sido más una cuestión de posicionamiento que un deterioro fundamental, aunque el shock petrolero de 2022 recuerda lo rápido que pueden deteriorarse los márgenes cuando sube la energía.



Fuente: xStation.

Tecnología resiste la presión

Curiosamente, las tecnológicas del índice US100 están mostrando relativa fortaleza. El índice intenta volver por encima de la media móvil de 100 días (EMA100) y el contrato avanza cerca de 0,1% intradía. La volatilidad sigue siendo elevada en el mercado estadounidense.



Fuente: xStation.

Noticias corporativas

Vertex Pharmaceuticals (VRTX): Las acciones suben cerca de 6% tras resultados preliminares positivos del ensayo RAINIER fase 3 para povetacicept en nefropatía por IgA, mostrando una reducción cercana al 50% en proteinuria frente a placebo.

BioNTech (BNTX): Las acciones se desploman cerca de 18% después de presentar previsiones de ingresos para 2026 muy por debajo de lo esperado y anunciar la salida de sus fundadores para crear una nueva empresa de biotecnología basada en mRNA.

Amazon (AMZN): La compañía lanzó una de las mayores emisiones de bonos corporativos de la historia, buscando recaudar entre 37.000 y 42.000 millones de dólares para financiar inversiones en inteligencia artificial.

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Tras subir inicialmente, la acción corrige ligeramente pese a un EPS mejor de lo esperado, mientras los inversores evalúan ingresos algo inferiores al consenso, aunque la empresa elevó previsiones de flujo de caja y beneficios.

CrowdStrike (CRWD): Las acciones suben después de que Morgan Stanley mejorara su recomendación a “overweight”, destacando su papel clave en la ciberseguridad impulsada por IA.

AT&T (T): La acción cae después de anunciar inversiones superiores a 250.000 millones de dólares en cinco años para expandir infraestructura de telecomunicaciones, lo que genera preocupación sobre el flujo de caja y los dividendos.

Teladoc Health (TDOC): Las acciones suben cerca de 10% tras una mejora de recomendación de Deutsche Bank a “buy”, que considera atractiva la valoración tras una larga caída.

Rivian (RIVN): Las acciones avanzan cerca de 5% después de que TD Cowen mejorara su recomendación a “buy”, señalando que el mercado está descontando riesgos en exceso.

Hims & Hers Health (HIMS): Las acciones suben con fuerza tras mejoras de recomendación de Citi y Bank of America, apoyadas por su alianza con Novo Nordisk en tratamientos contra la obesidad.

TSMC: La empresa reportó un aumento de 30% en ventas en los dos primeros meses del año, confirmando la fuerte demanda de chips avanzados para infraestructura de inteligencia artificial.