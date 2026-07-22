Petróleo en 95 dólares: ¿puede presionar a las acciones?

El petróleo ha vuelto a convertirse en una variable capaz de alterar el equilibrio de las bolsas. Durante la sesión del 22 de julio, el Brent llegó a 95,47 dólares por barril y después se mantuvo en el entorno de 94,3 dólares, alrededor de un 3,6% por encima del cierre anterior. El movimiento se produjo en el contrato de referencia internacional; no debe confundirse con el West Texas Intermediate estadounidense, que cotizaba cerca de 87,1 dólares. Esa diferencia importa porque las empresas europeas y asiáticas están más expuestas al Brent, mientras que buena parte de la industria norteamericana toma el WTI como referencia.

El Brent incorpora una prima geopolítica

La cuestión para la renta variable no es únicamente que el Brent haya tocado una cifra redonda. Lo relevante es la velocidad del movimiento, su causa y su posible duración. Un petróleo que sube porque la economía mundial demanda más energía puede convivir con beneficios empresariales crecientes. Un petróleo que avanza por una interrupción de oferta, cuando el crecimiento no se acelera en la misma proporción, actúa como un impuesto sobre consumidores y compañías importadoras. El episodio actual se parece más al segundo caso: el mercado está incorporando una prima por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por el riesgo simultáneo sobre dos corredores esenciales, el estrecho de Ormuz y el eje mar Rojo-Bab el-Mandeb.

El aumento de la prima de riesgo no es abstracto. Algunas rutas se han desviado, los costes de seguro y flete han aumentado y los operadores evalúan la posibilidad de que nuevas acciones militares dificulten el tránsito de crudo y productos refinados. La curva del Brent también muestra tensión inmediata: el diferencial entre los vencimientos próximos y los de tres meses llegó a rondar 10,9 dólares por barril. Esa backwardation tan acusada (precios cercanos muy superiores a los futuros) suele revelar que el mercado valora más la disponibilidad física inmediata que el suministro posterior. No garantiza una escasez prolongada, pero sí confirma que el avance no responde solo a una oscilación técnica.

Oferta y demanda: AIE y OPEP muestran lecturas distintas

La Agencia Internacional de la Energía describió en su informe de julio un mercado todavía condicionado por la guerra. La oferta mundial había rebotado en junio en 4,1 millones de barriles diarios, hasta 98,8 millones, gracias a la recuperación parcial de los flujos por Ormuz. Aun así, seguía 9,4 millones de barriles diarios por debajo del nivel anterior al conflicto. La agencia estima que la oferta media de 2026 podría disminuir en 3,7 millones de barriles diarios, hasta 102,6 millones, bajo el supuesto de una desescalada rápida; por tanto, la cifra es una previsión condicionada, no una medición del suministro disponible hoy.

La lectura de demanda tampoco es uniforme. La AIE calcula que el consumo mundial caerá alrededor de un millón de barriles diarios en el conjunto de 2026, aunque espera una mejora secuencial desde el mínimo de mayo y un crecimiento interanual de 1,2 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre. La OPEP, en su informe de julio, mantiene una visión más firme: proyecta un aumento de la demanda de unos 0,8 millones de barriles diarios en 2026 y de 1,9 millones en 2027. La divergencia no es un detalle menor. Refleja escenarios distintos sobre actividad, precios y normalización de los flujos, y aconseja no tratar el nivel de 95 dólares como el resultado de un déficit de demanda y oferta indiscutible.

Inflación, tasas y valoraciones

Para las acciones, el primer canal de transmisión es la inflación. Un Brent cercano a 95 dólares se filtra a combustibles, transporte, plásticos, fertilizantes y numerosos procesos industriales, aunque con retrasos diferentes. Si la subida dura unos días, el impacto puede limitarse a la volatilidad de las expectativas. Si se sostiene durante varias semanas, eleva la inflación general y puede acabar afectando a los servicios mediante costes logísticos y salariales. Los bancos centrales miran principalmente la inflación subyacente, pero no pueden ignorar una energía persistentemente cara si contamina las expectativas de hogares y empresas.

Ese matiz afecta directamente a las valoraciones. Cuando el mercado descuenta menos recortes de tasas o exige una prima mayor a los bonos, aumenta la tasa con la que se descuentan los beneficios futuros. Las compañías de crecimiento, cuyos flujos se esperan a muchos años vista, suelen ser más sensibles. También lo son los negocios muy endeudados y las inmobiliarias. No hace falta que un banco central suba las tasas para que aparezca presión: basta con que la parte larga de la curva repunte o con que se retrase la relajación monetaria esperada.

Márgenes y sectores más expuestos

El segundo canal son los márgenes. Aerolíneas, transporte terrestre, paquetería, cruceros, química y determinadas industrias manufactureras afrontan un coste directo. Las coberturas pueden aplazar el efecto, pero no eliminarlo si el precio se mantiene alto. La capacidad de repercutirlo depende de la demanda y de la competencia. Una aerolínea con una parte relevante del combustible cubierta soportará mejor el primer trimestre de la subida; cuando renueve esas coberturas, la factura puede aparecer. En automóviles y bienes de consumo, el golpe es más indirecto: una mayor factura energética reduce la renta disponible y puede aplazar compras discrecionales.

El tercer canal es geográfico. Estados Unidos combina su condición de gran consumidor con una potente industria productora, por lo que el efecto agregado es más equilibrado. Europa, Japón e India dependen más de importaciones. La sesión de hoy ofreció una muestra: el Nifty 50 indio perdió un 0,79% y el Sensex un 0,92%, en un país donde el encarecimiento del crudo puede deteriorar simultáneamente inflación, balanza exterior, moneda y márgenes. En Europa, una energía más cara revive un riesgo que la región conoce bien, aunque la sensibilidad varía según la matriz energética y el peso industrial de cada índice.

Energía gana, pero no compensa todo

No todos los sectores pierden. Las petroleras integradas y los productores de exploración y producción se benefician de mayores realizaciones, siempre que no aumenten en la misma medida sus costes o impuestos. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips avanzaban alrededor de un 1% antes de la apertura estadounidense. Los servicios petroleros pueden ganar si la subida termina incentivando inversión, aunque esa respuesta exige tiempo y visibilidad. También pueden mejorar los flujos de caja de países exportadores, sus compañías nacionales y ciertos segmentos financieros vinculados a ellos.

La dispersión sectorial explica por qué 95 dólares no equivale automáticamente a una caída generalizada. El 21 de julio, con el Brent ya cerrando en 91,01 dólares, el S&P 500 ganó un 0,9%, el Nasdaq Composite un 1,3% y el Dow Jones un 0,7%. La renta variable pudo absorber el encarecimiento gracias al avance tecnológico y a expectativas de beneficios todavía sólidas. Citi mantiene una visión constructiva sobre las bolsas mundiales y contempla aproximadamente un 6% de potencial hasta final de 2026. Esa referencia es un escenario de estrategia, no una garantía, y el shock energético obliga a vigilar si sus supuestos de crecimiento resistente e inflación moderada siguen intactos.

Tres escenarios para el Brent

El punto decisivo será la persistencia. Un pico geopolítico que se revierta con más tránsito marítimo puede devolver el Brent por debajo de 90 dólares y aliviar rápidamente la presión. La Administración de Información Energética de Estados Unidos partía en julio de un escenario de mayor oferta y menor reducción de inventarios: proyectaba un Brent medio de 74 dólares en el tercer trimestre, después de un promedio al contado de 85 dólares en junio. La cotización actual está muy por encima de esa previsión, lo que muestra hasta qué punto el riesgo político ha desplazado el escenario base. Esa estimación deberá revisarse si la interrupción se prolonga; no conviene presentarla como un precio objetivo vigente ante cualquier desenlace bélico.

Un segundo escenario sería la estabilización entre 90 y 100 dólares. En ese rango, el mercado probablemente trasladaría el debate desde el riesgo de suministro hacia las revisiones de beneficios. Energía podría seguir apoyando a los índices con mayor peso de petroleras, mientras transporte, consumo e industria recibirían recortes selectivos. El impacto macro sería manejable si el crecimiento nominal absorbe el aumento de costes y si las expectativas de inflación permanecen ancladas, pero la amplitud de mercado tendería a estrecharse.

El escenario más adverso exigiría una interrupción material y duradera en Ormuz o Bab el-Mandeb, con Brent por encima de 100 dólares y costes de productos refinados acompañando el movimiento. En ese caso, la correlación entre acciones y bonos podría volverse desfavorable: las bolsas caerían por menor crecimiento mientras la deuda soberana perdería valor por más inflación. Los mercados importadores serían los más vulnerables y el sector energético dejaría de compensar por completo la caída del resto. El riesgo opuesto es una desescalada rápida acompañada por recuperación de oferta; la elevada prima cercana de la curva podría comprimirse con brusquedad y castigar a productores que hubieran descontado precios permanentemente altos.

Niveles clave para las acciones

Desde una perspectiva de niveles, 95 dólares es sobre todo una referencia psicológica y de valoración, no una señal aislada. La permanencia del Brent por encima de 95 y un acercamiento a 100 aumentarían la probabilidad de revisiones de inflación y beneficios. Un retorno estable por debajo de 90 apuntaría a una reducción de la prima geopolítica. Conviene observar esos umbrales junto con los diferenciales temporales, los fletes y el tránsito físico: leer solo el precio frontal puede confundir escasez inmediata con un cambio estructural.

La respuesta final de las acciones dependerá de una combinación de tiempo, crecimiento y capacidad de fijación de precios. A 95 dólares, el petróleo ya es suficientemente caro para generar ganadores y perdedores visibles, pero todavía no ha demostrado que pueda romper por sí solo el ciclo bursátil. Si la oferta se normaliza, quedará como una sacudida sectorial. Si la tensión persiste, el mercado tendrá que elegir entre beneficios más débiles e inflación más alta, una combinación mucho menos cómoda que la simple subida de una materia prima.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.