Petróleo sube y apunta a su mayor ganancia semanal desde octubre por tensiones geopolíticas

Aunque el corto plazo se apoya en la geopolítica y un dólar más débil , el Brent aún perfila una caída anual relevante por expectativas de superávit de oferta.

El impulso proviene de un bloqueo parcial de EE. UU. a envíos desde Venezuela y un ataque militar estadounidense contra un grupo militante en Nigeria .

El Brent se mantiene sobre US$62 y el WTI sobre US$58 , encaminándose a su mayor ganancia semanal desde fines de octubre.

Qué está impulsando el repunte del petróleo esta semana

El precio del petróleo se encamina a su mayor ganancia semanal desde fines de octubre, en un mercado que volvió a poner el foco en el riesgo de oferta. El Brent, referencia global, cotiza por encima de US$62 por barril con un avance semanal superior al 3%, mientras el WTI opera sobre US$58. El catalizador principal no viene de demanda, sino del frente geopolítico: un endurecimiento de la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela y un nuevo episodio de tensión en Nigeria.

Este tipo de semanas suele tener un patrón claro: el mercado ajusta posiciones por “prima de riesgo” y los precios suben rápido, pero también quedan expuestos a correcciones si el flujo de titulares se enfría o si reaparecen las preocupaciones de balance global (oferta/demanda).

Venezuela: “cuarentena” del crudo y presión sobre los envíos

En el caso venezolano, el mercado sigue de cerca el bloqueo parcial de Estados Unidos a los envíos de crudo. Según una persona familiarizada con el asunto, la Casa Blanca ordenó concentrarse durante los próximos dos meses en la cuarentena del petróleo venezolano. En paralelo, se reporta que un petrolero sancionado, perseguido por fuerzas estadounidenses, se alejó del país sudamericano, en una señal de mayor presión operativa sobre la logística y el flujo de exportaciones.

Aunque el impacto final depende de cuánto se reduzcan efectivamente los embarques, el mensaje al mercado es directo: aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la oferta venezolana en el corto plazo, lo que sostiene el avance semanal.

Nigeria: escalada de tensión y riesgo para un productor OPEP

A esto se sumó la noticia de un ataque militar de Washington contra objetivos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria y la advertencia de que podría haber más acciones. Nigeria es miembro de la OPEP y produjo cerca de 1,5 millones de barriles diarios en noviembre, por lo que cualquier escalada que incremente el riesgo país o la percepción de interrupciones tiende a traducirse en mayor prima geopolítica para el crudo.

En términos prácticos: incluso si no hay una disrupción inmediata, el mercado reacciona adelantando escenarios y revalorizando el riesgo en precios.

Dólar más débil y balance anual: apoyo táctico vs. presión estructural

El movimiento también encuentra respaldo en el debilitamiento del dólar: el índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,7% en la semana, lo que suele favorecer materias primas al abaratar su compra para demandantes fuera de EE. UU.

Dicho eso, el panorama de fondo sigue siendo mixto. El Brent se encamina a su mayor caída anual desde 2020, alrededor de -16%, por expectativas de superávit global el próximo año debido al aumento de oferta dentro y fuera de la OPEP+. Es decir: la geopolítica impulsa el corto plazo, pero la narrativa de excedente de oferta limita la probabilidad de un rally sostenido si no aparecen nuevos shocks.

OIL.WTI D1

En lectura técnica, el movimiento actual se interpreta como un rebote dentro de una estructura previa de presión bajista, donde el precio intenta recuperar terreno, pero aún enfrenta zonas donde suele aparecer oferta. En este contexto, los niveles horizontales y las resistencias dinámicas siguen siendo determinantes para validar continuidad.

WTI: soportes y resistencias

Soporte inmediato: US$58,0–57,2 . Mantener esta franja ayuda a consolidar el rebote; perderla aumenta el riesgo de retroceso.

Soporte siguiente: US$55,9–54,6 si se activa un tramo correctivo más profundo.

Resistencia cercana: US$59,8–61,1 . Superar esta zona con continuidad sería la señal más clara de mejora de momentum.

Objetivo técnico posterior: US$62,4–63,7 si la ruptura se sostiene.

Brent: zonas a vigilar

Soporte inmediato: US$62,0–61,1 . Si aguanta, el sesgo de rebote se mantiene.

Soporte siguiente: US$59,8–58,9 si el mercado toma ganancias con fuerza.

Resistencia clave: US$63,7–65,0. Una superación sostenida mejoraría el tono y ampliaría el recorrido de la recuperación.

Lectura operativa: mientras el precio no rompa resistencias de forma consistente, el escenario más común es de avance con pausas (rebote) y episodios de toma de utilidades, especialmente si baja la intensidad de las noticias geopolíticas o si el mercado vuelve a enfocarse en el superávit esperado.