Plata en máximos: análisis del rally y sus impulsores

La plata está viviendo uno de esos momentos en los que el mercado se vuelve incómodo para casi todos. Incómodo para los que van fuera y no saben cómo subirse sin perseguir precio, e incómodo también para los que van dentro y empiezan a preguntarse cuánto más puede durar el movimiento sin una corrección seria. Eso, paradójicamente, suele ser una buena señal de tendencia.

Desde el punto de vista macro, el contexto es difícilmente más favorable. El metal se beneficia de la combinación clásica que históricamente ha alimentado los grandes tramos alcistas: tipos reales en descenso, recortes de la Fed ya ejecutados y más recortes descontados para 2026, compras persistentes de metales preciosos y un entorno geopolítico que sigue añadiendo prima de riesgo. A diferencia de otros episodios del pasado, esta vez la subida no viene acompañada de un colapso en renta variable ni de pánico sistémico. Eso es importante, porque sugiere que los flujos no son solo defensivos, sino también estratégicos.

Además, la plata tiene un factor diferencial frente al oro que el mercado está empezando a revalorizar con fuerza: su demanda industrial. Cerca de la mitad de la demanda global procede ya de sectores como energía solar, electrónica avanzada y semiconductores. Esa demanda no se apaga con un titular ni con una vela roja. Es estructural y, sobre todo, lenta de sustituir. La oferta, en cambio, sigue siendo rígida, porque la plata se extrae mayoritariamente como subproducto de otros metales. Eso hace que los desequilibrios se reflejen en precio de forma más violenta.

Todo esto ha llevado al metal a marcar máximos históricos en 2025, con un movimiento que, técnicamente, ha sido casi de manual. Las rupturas de resistencia que se han producido durante el año han funcionado una tras otra. Cada zona rota ha sido validada posteriormente con continuidad, y los retrocesos han sido oportunidades mucho más limpias que las rupturas impulsivas. El mercado ha premiado la paciencia y ha castigado la persecución.

Aquí entra el punto clave que ahora mismo todo trader debería estar mirando: la desviación de la tendencia. A precios actuales, la plata cotiza aproximadamente un 24 % por encima de su media móvil de 50 sesiones en gráfico diario y cerca de un 60 % por encima de la media de 200 sesiones. Estos números no son menores. En cuatro de los últimos cinco episodios históricos comparables, desviaciones de este calibre terminaron desembocando en correcciones del orden del 21 % al 27 %. No porque la tendencia se agotara, sino porque el mercado necesitaba descargar exceso.

Eso no invalida el escenario alcista, pero sí obliga a afinar el cómo. Y aquí el gráfico de corto plazo empieza a dar pistas interesantes. En el gráfico horario, tras la última ruptura de máximos, el precio no está acelerando de forma vertical. Al contrario, está intentando consolidar, moviéndose lateralmente y comprimiendo rango. Ese comportamiento es sano. Es exactamente lo que cabría esperar en una tendencia fuerte que quiere seguir subiendo sin romperse.

Si esa consolidación acaba construyendo una figura clásica, una bandera o un pequeño triángulo y el precio es capaz de romper de nuevo por la parte alta, con volumen y aceptación, la ruptura podría ofrecer una entrada mucho más eficiente que comprar en máximos absolutos. No sería una ruptura “emocional”, sino una ruptura estructural, respaldada por descanso previo del precio. En caso de no marcar este patrón de continuación habría que estar atentos al pullback a la zona de soporte, en la zona de 67,21 - 66,90.

El riesgo, por supuesto, sigue ahí. La plata es un mercado estrecho, volátil y con fama bien ganada de castigar el exceso de confianza. Si la consolidación falla, el movimiento correctivo podría acelerarse rápidamente hacia zonas más equilibradas, sin que eso suponga el fin de la tendencia de fondo.

Por eso este no es un mercado para comprar a cualquier precio ni para operar con la sensación de que “esta vez es diferente”. Es un mercado para respetar patrones, gestionar el tamaño y entender que el mejor momento para subirse a una tendencia fuerte no suele ser el punto de mayor euforia, sino el momento en el que el precio respira.

En resumen, la plata sigue siendo claramente alcista por fundamentos y por estructura técnica. Las rupturas han funcionado, el contexto macro acompaña y el sesgo sigue siendo positivo. Pero el nivel de estiramiento obliga a ser selectivo. Si la consolidación actual en gráfico horario se resuelve al alza, puede ofrecer una oportunidad muy interesante para volver a posicionarse. Si no, tocará esperar. Y en la plata, saber esperar suele ser tan importante como saber entrar.

Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí