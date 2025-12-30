Leer más
12:02 · 30 de diciembre de 2025

PMI de Chicago supera expectativas y reacciona el dólar

USDIDX
Índices
-
-

El PMI de Chicago de Estados Unidos para diciembre se ubicó en 43,5, superando las expectativas de 40 y el registro previo de 36,3. El dólar estadounidense muestra una leve apreciación en la jornada, aunque su reacción al dato mejor de lo previsto desde la región de Chicago se mantiene contenida.

USDIDX (Gráfico diario)

Fuente: xStation5

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

2 de enero de 2026, 08:13

Calendario económico: el PMI manufacturero marca la jornada
2 de enero de 2026, 04:15

Resumen de la mañana: primeros compases del 2026
31 de diciembre de 2025, 13:06

Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
31 de diciembre de 2025, 12:56

Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.