PMI de EE.UU. superan estimaciones y acciones vuelven a terreno positivo

- Los PMI muestran una economía resiliente, con manufactura y servicios superando expectativas
- Las presiones inflacionarias repuntan con fuerza, especialmente en precios de insumos
- Wall Street reacciona al alza, pese a señales menos favorables en el detalle
- Los PMI muestran una economía resiliente, con manufactura y servicios superando expectativas
- Las presiones inflacionarias repuntan con fuerza, especialmente en precios de insumos
- Wall Street reacciona al alza, pese a señales menos favorables en el detalle
Informe PMI:
- S&P PMI Compuesto (Flash): 52 (Previsión 50,6; Anterior 50,3)
- S&P PMI Manufacturero (Flash): 54 (Previsión 52,5; Anterior 52,3)
- S&P PMI de Servicios (Flash): 51,3 (Previsión 50,6; Anterior 49,8)
Los PMI preliminares de abril en Estados Unidos sorprendieron al alza, con manufactura, servicios y el índice compuesto superando las expectativas. Aunque esto señala un fuerte impulso económico a pesar de las tensiones geopolíticas, los detalles subyacentes son más matizados: el empleo avanzó ligeramente hasta 50,2, pero los nuevos pedidos se debilitaron levemente hasta 50,9.
El verdadero punto de atención está en los datos de precios, donde los precios de insumos subieron a 62,6 y los precios de salida alcanzaron 59,9, su nivel más alto desde julio de 2022.
Aunque estas señales inflacionarias hacen que el informe sea menos favorable para el mercado de lo que sugieren los titulares, las acciones estadounidenses subieron ligeramente, dejando atrás la presión inicial provocada por el cruce del Brent sobre los 100 USD. Los futuros del S&P 500 revirtieron las pérdidas iniciales y avanzaron inmediatamente tras el informe, situándose actualmente en niveles cercanos al cierre de ayer.
Fuente: xStation5
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