¿Por qué Ethereum se hunde casi un 5%?

Ethereum cae un 4,5% presionado por la apreciación del dólar estadounidense y la mayor cautela en los mercados bursátiles estadounidenses. La segunda criptomoneda más grande del mundo podría retomar su tendencia alcista si el oro y Bitcoin vuelven a perder impulso, lo que provocaría una reorientación hacia activos de mayor riesgo ante las crecientes expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y una esperanza aún razonable de un aterrizaje económico suave. A diferencia de BTC, Ethereum también ofrece la opción de staking, que podría atraer capital en un entorno de menor rendimiento y tasas más bajas.

El cofundador de Ethereum, Joe Lubin, anunció en Bloomberg Crypto una colaboración entre ConsenSys y SWIFT para desarrollar un libro de contabilidad compartido basado en blockchain. El sistema integrará el nuevo estándar de mensajería ISO 20022, que reemplaza la infraestructura heredada de SWIFT, con la blockchain de Ethereum, lo que podría aumentar la utilidad de ETH en las transacciones.

Mientras tanto, la Fundación Ethereum reveló la creación de un equipo de 47 miembros dedicado a mejorar la privacidad de la blockchain, incluyendo transacciones privadas y soluciones de identidad. Los datos de ETF muestran un marcado contraste en los flujos de fondos: los ETF de Bitcoin atrajeron más de $440 millones ayer, en comparación con solo $67,4 millones para los fondos basados ​​en Ethereum. Mientras que ETHA de BlackRock registró entradas netas de $147 millones, tanto FETH de Fidelity como ETHE de Grayscale registraron salidas de $63,1 millones y $16,7 millones, respectivamente.

Precio de Ethereum

El precio de Ethereum cae por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, cerca de los 4.370$. El RSI ronda los 50, por lo que no hay una señal clara. Recordemos que tanto el RSI como el MACD han mostrado una tendencia a la baja desde julio, lo que indica una disminución del impulso de compra cerca de máximos históricos.

Fuente : Plataforma de XTB

Por el lado macro cabe destacar que los datos de CME FedWatch apuntan a una probabilidad del 96% de otro recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 29 de octubre, y una probabilidad del 82% de un segundo recorte en diciembre.