La bolsa hoy: No se logra ningún avance en el estrecho de Ormuz

Asia reacciona positivamente a las subidas del viernes en Wall Street, ignorando en parte las tensiones geopolíticas. El Nikkei 225 sube entre un 1,7% y un 2%, impulsado por el dinamismo de la IA y los chips en Wall Street, aunque la incertidumbre en Oriente Medio limita las subidas. El Kospi sube entre un 0,5% y un 0,8% gracias a los fabricantes de chips surcoreanos, mientras que el Kosdaq se dispara más del 5%, activando el mecanismo de suspensión de la negociación al cerrarse las posiciones cortas. El Hang Seng sube alrededor de un 0,7%, mientras que el ASX 200 baja ligeramente; en su resumen de la reunión de julio, el Banco de Japón señaló un riesgo creciente de sobreimpulso inflacionario, y algunos miembros se inclinan por un ritmo más rápido de subidas de tipos de interés en septiembre.

Wall Street cierra la semana en máximos históricos, pero el entusiasmo del viernes se ve atenuado por la incertidumbre del fin de semana en torno al estrecho de Ormuz. El S&P 500 cerró la semana pasada en un máximo histórico, registrando su mejor semana desde abril, impulsado por datos más débiles del mercado laboral y la esperanza de que la Reserva Federal no suba los tipos de interés. Sin embargo, los futuros para el lunes presentan resultados mixtos en respuesta a los comentarios de Araghchi: el S&P 500 sube algo menos del 0,2%, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,25%.

El mercado laboral estadounidense y las expectativas sobre la Reserva Federal. El informe de empleo no agrícola de julio, más débil de lo esperado (-23.000 frente a las expectativas de +80.000), provocó que la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre cayera del 67% a alrededor del 44%, según CME FedWatch. Los mercados esperan ahora la lectura clave del IPC del miércoles, que podría modificar nuevamente estas expectativas en cualquier dirección. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene alto, en torno al 4,655%, cerca del 4,70%, lo que sugiere que el mercado de bonos no ha compartido plenamente el entusiasmo del mercado de renta variable.

Netanyahu rechaza el plan de Trump para Gaza. En una reunión con su gabinete, el primer ministro israelí rechazó nuevamente el plan de 15 puntos de Trump, afirmando que el ejército no se retiraría hasta que Hamás fuera desarmado, a pesar de que Israel había suspendido importantes operaciones en Gaza bajo la presión de Washington. Fuentes de la Casa Blanca sugieren que la administración considera estas declaraciones como parte de la campaña electoral israelí, sin verlas como un obstáculo real para el plan.

Escalada en un segundo frente: Yemen y el Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos informó de un ataque con misiles iraníes contra un petrolero vinculado a ADNOC en el estrecho, sin víctimas. Los hutíes yemeníes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque con drones contra la refinería de Saudi Aramco en Jazan, en represalia por la violación del espacio aéreo yemení por parte de drones saudíes, abriendo así un segundo frente junto al estrecho de Ormuz. El CENTCOM estadounidense informó que, hasta el domingo, 55 buques mercantes habían sido desviados (frente a los 35 de la semana anterior), dos habían sido neutralizados y otros dos habían sido inspeccionados como parte del bloqueo naval.

Irán-EE. UU.: Sin avances en el estrecho de Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Teherán no está llevando a cabo negociaciones directas con Washington, sino que solo intercambia mensajes a través de intermediarios. Irán ha establecido nuevas condiciones, en gran medida reiteradas, para la reapertura del estrecho: el levantamiento total de las sanciones, el fin del bloqueo naval y la suspensión de las operaciones militares; en efecto, un retorno al acuerdo de junio. En declaraciones a Axios, Trump afirmó que Estados Unidos estaba actuando con frialdad y negociando solo a medias con Irán, con la esperanza de que la presión económica y la alta inflación obligaran a Teherán a hacer concesiones.

China: la inflación se modera, la economía está bajo presión y, además, un potente tifón azota la región. El IPC de China subió solo un 0,5% interanual en julio, el dato más débil desde enero y por debajo de las previsiones (0,8%), mientras que los precios al productor (IPP) aumentaron un 3,5%, también por debajo de la estimación consensuada del 3,8%, lo que indica una disminución de las presiones inflacionarias y una mayor demanda interna. Para colmo, el tifón "Dolphin", el más fuerte del año, azotó la provincia de Zhejiang, obligando a la evacuación de más de un millón de personas y paralizando las operaciones en alta mar.

USD/JPY: el par se recupera de la caída del viernes tras la publicación de las cifras de empleo no agrícola (NFP), pero la dirección aún es incierta. El tipo de cambio cayó de 158,30 a alrededor de 156,70 tras un débil informe del mercado laboral, antes de repuntar y dirigirse nuevamente hacia 158,20. El evento clave de la semana será la lectura del IPC estadounidense del miércoles; cualquier resultado por debajo del escenario de inflación alcista limitará las ganancias del dólar. El riesgo de intervención cambiaria está frenando las subidas hacia 160, mientras que un escenario a la baja hacia 155-156 requeriría una menor inflación en EE. UU. y una desescalada en Oriente Medio.

Materias primas: el petróleo y el gas suben ante la preocupación por el estrecho de Ormuz; el oro se acerca a máximos históricos. El crudo Brent sube entre un 1 % y un 2 % hasta los 84,4 $/barril, mientras que el WTI sube entre un 1,7 % y un 2 % hasta los 78,4-78,8 $/barril, después de que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujera a solo 8 pasos confirmados el viernes (-33 % interanual); Citi ha elevado su previsión para el Brent en el tercer trimestre a 80 $. El gas natural (NATGAS) registra el mayor alza entre todas las clases de activos, con un incremento del 2,67% hasta los 2,735–2,745, lo que refleja la preocupación general por el sector energético. El oro baja ligeramente (-0,12%) hasta los 4.335–4.336 dólares tras alcanzar un máximo de siete semanas en respuesta a los débiles datos del mercado laboral, si bien UBS destaca los riesgos a corto plazo, manteniendo su objetivo de 5.000 dólares. La plata sube moderadamente (+0,45%) hasta los 63,74–63,83 dólares.

Empresas: Berkshire Hathaway libera efectivo; Meta, bajo presión en India. El nuevo CEO de Berkshire, Greg Abel, incrementó la recompra de acciones a 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre (frente a los 235 millones del primer trimestre) y, tras 14 trimestres consecutivos de ser vendedor neto de acciones, se convirtió en comprador neto con compras netas de casi 20.000 millones de dólares, incluyendo 10.000 millones en Alphabet. El beneficio operativo aumentó un 16%, hasta los 12.980 millones de dólares, mientras que la liquidez disminuyó de un récord de 397.400 millones de dólares a 365.500 millones. Un comité parlamentario en India ha exigido a Mark Zuckerberg que se disculpe en un plazo de tres días por restringir temporalmente la publicación del primer ministro Modi en Facebook, bajo la amenaza de revocar la inmunidad de «puerto seguro» de Meta, una medida que, según expertos legales, impediría de hecho que la plataforma operara en el país. Las grandes petroleras (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) generaron un récord de 48.000 millones de dólares en beneficios y casi 90.000 millones de dólares en efectivo en el segundo trimestre, debido a los precios del petróleo impulsados ​​por la guerra, lo que provocó críticas a Trump y nuevos llamamientos a un impuesto extraordinario sobre las ganancias, que Portugal ya ha implementado.