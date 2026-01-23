Leer más
Precios del gas natural se disparan a máximos ante ola de frío extremo en Estados Unidos

  • El gas natural Nymex subió más de 65% en la semana, su mayor rally desde 1990

  • El riesgo de corto plazo sigue inclinado al alza por posibles disrupciones de oferta

  • Una tormenta ártica afectará a 150 millones de personas en 24 estados de EE.UU.

Los precios del gas natural en Estados Unidos para entrega en febrero registraron su mayor rally semanal desde 1990, con un avance superior al 65% impulsado por la expectativa de una tormenta invernal de magnitud histórica. El frente ártico amenaza con desplomar las temperaturas en gran parte del país, elevar de forma abrupta la demanda de calefacción y generar interrupciones en la producción y el transporte del combustible.

Oleoducto gas natural
 
 

Rally en futuros

El contrato de gas natural Nymex para febrero sube por cuarto día consecutivo, avanzando 2,34% hasta US$5,16 por millón de BTU por la tarde. En el acumulado semanal, los precios se encaminan a su mayor alza registrada desde 1990, con un avance superior al 65% desde el inicio de la semana.

Natural Gas Weekly Update EIA.

Fuente: Natural Gas Weekly Update EIA.

El jueves, los precios superaron brevemente los US$5,50, un nivel que, según un análisis de Citigroup, habría forzado el cierre total de posiciones cortas, amplificando el movimiento a través de short covering. El cambio abrupto en los pronósticos meteorológicos tomó al mercado mal posicionado, luego de que fondos de cobertura mostraran un sesgo más pesimista a finales de la semana pasada.

Tormenta ártica como catalizador

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un frente ártico masivo avanzará hasta el sur de Texas, afectando a más de 150 millones de personas en 24 estados con temperaturas muy por debajo de lo normal y advertencias de sensación térmica potencialmente mortal.

La situación es especialmente sensible en Texas, donde se concentra una parte clave de la producción de gas y cuya infraestructura está menos preparada para condiciones extremas de frío. 

Inventarios bajo presión

El último informe de la EIA aportó un nuevo impulso alcista. Los inventarios de gas natural en la semana finalizada el 16 de enero cayeron 120 mil millones de pies cúbicos (bcf), superando con creces la expectativa del mercado de -98 bcf.

Aun así, las reservas se mantienen en 3,065 billones de pies cúbicos, aproximadamente 6% por encima del promedio de cinco años, lo que sugiere que el mercado aún cuenta con un colchón de oferta, aunque bajo creciente presión.

Los analistas anticipan que el próximo reporte podría mostrar una reducción aún mayor, a medida que el frío extremo impulse la demanda residencial y comercial.


GrÃ¡fico del precio del gas natural

Fuente: xStation5

__________


23 de enero de 2026, 16:09

