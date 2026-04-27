Premercado: Bolsas inician semana de resultados en máximos con rally tecnológico

Los futuros de renta variable cotizan estables mientras se prolonga el conflicto. Según Axios, Irán habría comunicado a Estados Unidos una propuesta de negociación en tres fases, en tanto que Washington canceló el desplazamiento de Witkoff y Kushner a Pakistán y Trump tiene previsto encabezar una reunión en la sala de situación el lunes. Las bolsas de Asia-Pacífico se vieron favorecidas por la noticia sobre el contacto iraní, mientras que los futuros europeos y estadounidenses apuntan a una apertura plana.

En divisas, el dólar opera bajo presión frente a una cesta amplia de pares, con las divisas antípodas liderando las ganancias tras el informe de Axios. La renta fija se muestra algo más débil, aunque ha rebotado desde los mínimos de la sesión asiática; en paralelo, según diversas fuentes, China habría aplazado sus emisiones de bonos en el extranjero.

El crudo llegó a avanzar más de 2 USD/bbl tras conocerse la cancelación del viaje de los negociadores estadounidenses, si bien moderó las subidas después de la publicación del informe de Axios. Durante la sesión de hoy, el foco seguirá puesto en la evolución geopolítica y en la publicación del Índice Manufacturero de la Fed de Dallas en Estados Unidos.​​​​​​​​​

Noticias Clave

Geopolítica: Irán habría trasladado a Estados Unidos, a través de intermediarios, una propuesta de negociación en tres fases que abordaría sucesivamente el fin del conflicto y sus garantías, el Estrecho de Ormuz y, finalmente, la cuestión nuclear, según Al Mayadeen y posteriormente Axios, que adelanta una reunión de Trump en la sala de situación el lunes. Trump canceló el viaje de Witkoff y Kushner a Pakistán argumentando excesivo tiempo de desplazamiento y subrayó que “EE. UU. tiene todas las cartas”, si bien afirmó haber recibido una oferta iraní “mucho mejor” minutos después, aunque “insuficiente”. El ministro Araghchi calificó de fructífera su visita a Islamabad y aseguró haber compartido un marco viable para poner fin a la guerra, mientras prosigue su gira por Mascate y Moscú. En paralelo, el tráfico por el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado y Press TV informó de que un F-5 iraní habría alcanzado una base estadounidense en Kuwait.

Aranceles: Trump cifró en 159.000 millones de dólares el coste de la decisión arancelaria del Tribunal Supremo y rechazó la devolución de fondos ya recaudados. En el plano comercial, la UE y EE. UU. acordaron acelerar las conversaciones sobre derivados del acero, mientras China calificó la Ley de Aceleradores Industriales europea como discriminatoria y advirtió con contramedidas, además de incluir a siete empresas de la UE en su lista de control de exportaciones en respuesta al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Bloomberg informó de que China prepara restricciones a la inversión estadounidense en compañías tecnológicas estratégicas como Moonshot y Stepfun, en tanto que India y Nueva Zelanda firmaron un TLC con acceso totalmente libre de aranceles para los exportadores indios.

EE. UU.: El senador Tillis retiró el bloqueo a la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed tras el archivo del caso penal contra Powell, anticipando su apoyo a la confirmación. El secretario del Tesoro, Bessent, declaró al WSJ que no descartaría presidir la Fed en el futuro, aunque sin interés actual en el cargo. Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales tras un aviso de disparos en el Washington Hilton, y el Departamento de Estado habría ordenado una alerta global por presunto robo de propiedad intelectual mediante IA por parte de DeepSeek y otras compañías chinas. Asimismo, un grupo de aerolíneas de bajo coste habría solicitado 2.500 millones en ayuda federal, si bien Southwest desmintió formar parte del bloque solicitante.

Divisas: El EUR/USD encontró soporte en 1,1705 y recuperó el nivel de 1,1720 al calor de un dólar más débil tras el informe de Axios, con la atención de la semana en la decisión del BCE —que se prevé mantenga tipos— y los PMI. El GBP/USD logró abrir por encima de 1,35 y avanzó hasta 1,3548, en una semana marcada por las elecciones locales del 7 de mayo y la reunión del BoE del jueves 30, que apunta a una pausa en el 3,75%. El USD/JPY revirtió las ganancias previas y volvió a perder 159,20 antes de la reunión del BoJ, en la que se espera que mantenga los tipos en el 0,75%.

Bonos: Los Treasuries cotizaron con pérdidas modestas, recuperándose desde mínimos en un rango de 111-01+ a 111-05+, en una sesión todavía condicionada por la energía. Los futuros del Bund hallaron soporte en 125,55 y avanzaron de forma sostenida hacia el cierre del viernes en 125,63, mientras que los JGB quedaron rezagados, perdiendo el nivel de 130 hasta marcar mínimos en 129,75. Bloomberg informó además del aplazamiento por parte de China de emisiones de deuda exterior por 100.000 millones de dólares en bonos vencidos.

Europa: El indicador de confianza del consumidor GfK alemán correspondiente a mayo decepcionó con una lectura de -33,3, claramente por debajo del consenso de -29,5 y del registro previo de -28,0, lo que apunta a un deterioro adicional del sentimiento de los hogares.

Japón: El Nikkei 225 abrió sin una dirección clara, pero se vio impulsado por el informe de Axios, recuperando el nivel de 60.000 y extendiendo las ganancias hasta los 61.000 puntos. En el plano macro, el Índice de Coincidencias final de febrero se situó en 116,3 frente al 117,9 anterior, mientras que el Índice Económico Líder final del mismo mes sorprendió al alza en 113,3, por encima del 112,4 esperado y del 112,1 previo.

China: Los principales índices cerraron con ligeras ganancias, apoyados por el buen tono de los semiconductores en toda Asia y por SMIC, beneficiada tras conocerse que la versión V4 de DeepSeek está adaptada para funcionar sobre chips Ascend de Huawei, lo que sugiere una integración más profunda con el ecosistema doméstico, según una cuenta afiliada a CCTV. Pekín anunció un marco regulatorio para nuevas modalidades laborales —incluidos repartidores y streamers— y el regulador de valores autorizará a inversores extranjeros cualificados a operar futuros del Tesoro desde el 24 de abril de 2026 con fines exclusivos de cobertura. Los beneficios industriales de marzo crecieron un 15,8% interanual, su mayor avance desde septiembre de 2025, con el acumulado anual al 15,5%.

Petróleo: El crudo abrió la sesión asiática con ganancias superiores a los 2 USD/barril ante el sombrío panorama negociador entre EE. UU. e Irán, llevando al WTI hasta 96,68 USD/barril y al Brent hasta 107,97 USD/barril, antes de moderar las subidas tras el informe de Axios sobre la nueva propuesta iraní. En el frente bélico, el alto el fuego entre Líbano e Israel parece haberse roto, con bombardeos israelíes en el este de Gaza y un ataque con misil guiado de Hezbolá en Tel al-Nahas. Goldman Sachs revisó al alza su previsión del Brent hasta 100 USD/barril en el trimestre actual y 90 USD/barril en el cuarto, mientras que Citi eleva sus estimaciones a 110, 95 y 80 USD/barril para el segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

Metales: Los metales preciosos revirtieron por completo las pérdidas iniciales y cotizan con avances modestos al calor de un dólar más débil; el oro al contado retrocedió desde 4.720 USD/oz hasta un mínimo de 4.672 USD/oz, para superar posteriormente su precio de apertura. El cobre LME a 3 meses arrancó en negativo pero alcanzó máximos de sesión rompiendo la resistencia intradía de 13.350 USD/t, en línea con el tono constructivo de riesgo posterior al informe de Axios.

Acciones: OpenAI estaría colaborando con MediaTek (2454 TW) y Qualcomm (QCOM) en el desarrollo de procesadores móviles, así como con Luxshare en calidad de socio exclusivo de diseño y fabricación de sistemas, con vistas a desplegar teléfonos con agentes de IA, según el analista Ming-Chi Kuo.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista caracterizada por la formación de máximos y mínimos crecientes, cotizando por sobre su media móvil. Asimismo, el indicador MACD se ha estabilizado en una zona de soporte, mientras su histograma continúa mostrando una pendiente positiva, lo que refuerza el sesgo alcista vigente.

En este contexto, el nivel clave se sitúa en el punto pivote de los 27.163. Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, es probable una extensión del movimiento hacia las siguientes resistencias de Fibonacci, ubicadas en 27.673 y 27.923. En caso contrario, una ruptura a la baja de este soporte podría señalar una pérdida de impulso, abriendo espacio para un retroceso hacia niveles relevantes en torno a los 26.693 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.163

🔺 Escenario Alcista: 27.673 - 27.923

🔻 Escenario Bajista: 26.693

Gráfico del Día

El precio del petróleo se ha mantenido dentro de una estructura correctiva, definida por un canal en desarrollo, cotizando por sobre su media móvil de largo plazo. A su vez, el indicador MACD conserva su directriz, lo que sugiere continuidad en el sesgo actual y respalda la relevancia del nivel de soporte en el punto pivote de los 87.56.

En este contexto, mientras el precio se mantenga sobre dicho nivel, podría prolongar su movimiento correctivo al alza, teniendo como referencia un punto de giro relevante en la zona de los 105.62. Por el contrario, una ruptura a la baja de los 87.56 podría indicar debilitamiento en la estructura, abriendo la puerta a un retroceso hacia los mínimos registrados a mediados de abril, en torno a los 78.85.

🔹 Punto Clave: 87,56

🔺 Escenario Alcista: 105.62

🔻 Escenario Bajista: 78,85