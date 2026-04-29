Premercado: Fed decide tasas; Meta, Google y Microsoft presentan resultados

Los futuros sobre acciones cotizan estables en la jornada más relevante de la semana, tras una sesión previa que cerró a la baja en un contexto de deterioro del apetito por riesgo. El sector tecnológico fue el claro rezagado, con fuertes castigos en los nombres vinculados a infraestructura de IA luego de que el Wall Street Journal informara que OpenAI no alcanzó sus objetivos, lo que reavivó las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en centros de datos. El cierre sectorial fue mixto: Energía lideró las alzas, seguido por Consumer Staples, impulsado por la fortaleza de los índices de crudo, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, factor que pesó más que la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y OPEP+.

En el plano geopolítico, el WSJ reportó que Trump habría ordenado a sus funcionarios prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán, mientras el propio mandatario afirmó que las cosas “van muy bien” en Oriente Medio. En Asia, la renta variable mejoró de forma incremental a lo largo de la sesión, con un desempeño superior del Hang Seng y el Shanghai Composite. En divisas, el dólar se mantuvo dentro de rango, con un repunte breve tras el informe del WSJ, mientras que los principales pares se mostraron contenidos a la espera de la Fed. La renta fija también reaccionó inicialmente al informe, aunque posteriormente revirtió el movimiento.

De cara a la jornada, la atención de los inversores estará centrada en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal y en los resultados corporativos de Microsoft, Amazon.com, Meta y Alphabet, referencias clave que podrían marcar el rumbo de los mercados en las próximas sesiones.​​​​​​​​​



Noticias Clave

Geopolítica: La tensión en torno a Irán se intensificó luego de que el WSJ informara que el presidente Trump ordenó a sus funcionarios prepararse para un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz, opción considerada menos riesgosa que reanudar ataques o retirarse. EE.UU. impuso además nuevas sanciones contra 35 entidades e individuos iraníes, mientras las agencias de inteligencia evalúan la respuesta de Teherán. El IRGC advirtió con nuevas capacidades ante cualquier agresión, y las imágenes satelitales confirmaron la redirección de embarcaciones iraníes por efecto del bloqueo naval.

EE.UU.: Washington ordenó a varias empresas de equipos semiconductores detener envíos a dos instalaciones de Hua Hong, segundo mayor fabricante de chips de China. En el ámbito tecnológico, el CEO de AWS señaló que la demanda de capacidad de IA supera ampliamente a la oferta, mientras la Casa Blanca sostuvo reuniones reservadas con empresas del sector para abordar preocupaciones sobre el modelo Mythos de Anthropic.

Divisas: El dólar operó en un rango estrecho, con un repunte moderado y breve tras el informe del WSJ sobre el bloqueo iraní, que fue completamente revertido en la hora siguiente. El foco del mercado se desplazó hacia la decisión del FOMC, donde se espera que las tasas se mantengan sin cambios entre 3,50% y 3,75%, siendo las declaraciones del presidente Powell el principal punto de atención. El EUR/USD se sostuvo sobre 1,1700 y el GBP/USD mantuvo el nivel de 1,3500.

Bonos: Los futuros de UST operaron en un rango acotado, con una caída puntual tras el informe del WSJ que fue rápidamente revertida. Los futuros de Bund cotizaron a ambos lados de 125, con rendimientos a 10 años sosteniéndose por debajo del 3,1%, a la espera del dato de inflación alemana HICP, donde se proyecta una aceleración interanual al 3,1%.

Europa: Los indicadores de sentimiento de la eurozona de abril mostraron un deterioro generalizado, con el sentimiento económico cayendo a 93,0 frente a una expectativa de 95,5 y la confianza del consumidor en -20,6. En España, la inflación preliminar de abril se moderó al 3,2% interanual, por debajo del 3,6% esperado, con la inflación subyacente retrocediendo levemente al 2,8%.

China: Los índices superaron expectativas apoyados por una sólida ronda de resultados corporativos. BYD reportó ingresos por encima de las estimaciones, aunque el beneficio neto cayó en términos anuales, mientras que Hua Hong Semiconductor sufrió fuertes pérdidas tras la orden de EE.UU. de suspender envíos de equipos a dos de sus instalaciones.

Australia: La inflación de marzo se situó por debajo de lo esperado, con una variación mensual del 1,1% frente al 1,3% proyectado, aunque la tasa interanual repuntó al 4,6%. El dato trimestral del primer trimestre cumplió con las expectativas al registrar un alza del 1,4%.

Petróleo: Los futuros del crudo iniciaron la sesión asiática con leve debilidad, pero repuntaron con fuerza al avanzar la jornada, con el WTI recuperando brevemente el nivel de 100 USD/barril antes de revertir el movimiento, impulsado por el informe del WSJ sobre la posibilidad de un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz.

Metales: El oro al contado operó sin una dirección clara, oscilando en torno a los 4.600 USD/oz. El cobre LME a 3 meses continuó recortando las pérdidas del martes, respaldado por el sentimiento positivo en los mercados accionarios chinos, mientras que el consumo aparente de acero crudo en China cayó un 4,4% interanual en el primer trimestre de 2026.

Acciones: Adidas reportó resultados positivos en el primer trimestre, impulsados por el buen desempeño de su división de ropa y una demanda sólida en las categorías de fútbol, running y entrenamiento.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio ha respetado el soporte correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%, ubicado en la zona de los 27.025 puntos, desde donde ha comenzado a desarrollar una estructura de giro. Actualmente, enfrenta como primera resistencia su media móvil de largo plazo, situada en torno a los 27.300 puntos, nivel que será clave para evaluar la continuidad del movimiento alcista en el corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse sobre el soporte mencionado, no se descarta una extensión del impulso con una posible formación de giro en “V”, cuyo objetivo se ubica en la resistencia mayor de los 27.544 puntos, correspondiente a máximos previos. No obstante, una ruptura de este soporte, acompañada de la formación de un nuevo mínimo, aumentaría la probabilidad de un movimiento correctivo de mayor amplitud, teniendo como siguiente zona de soporte relevante la región de los 26.548 puntos.

🔹 Punto Clave: 27.300

🔺 Escenario Alcista: 27544

🔻 Escenario Bajista: 26.548

Gráfico del Día

El precio del petróleo ha desarrollado un giro correctivo que lo ha llevado a aproximarse a la resistencia ubicada en los 105,62, manteniendo intacta su estructura de canal y con un MACD aún en territorio positivo. Asimismo, el precio continúa posicionándose por sobre sus medias móviles de largo plazo, lo que respalda la actual dinámica alcista. No obstante, a nivel de indicadores, el MACD comienza a acercarse a zonas donde previamente se han observado puntos de giro, lo que añade cautela en torno a la continuidad del movimiento.

En este contexto, el nivel de los 105,62 se mantiene como referencia clave para el corto plazo. Una ruptura y consolidación por sobre esta zona podría habilitar una extensión del movimiento correctivo hacia el siguiente punto pivote relevante en los 107,87. Por el contrario, un rechazo en este nivel podría generar presiones bajistas, llevando al precio a buscar nuevamente zonas de soporte, donde el nivel de mayor relevancia en el corto plazo se ubica en torno a los 92,48.

🔹 Punto Clave: 10,.62

🔺 Escenario Alcista: 117,87

🔻 Escenario Bajista: 92,48