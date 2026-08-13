🎥 PREMERCADO: Llega el IPP de EE.UU., la última pista de inflación

- Las acciones cotizan estables, con los inversores a la espera del dato de precios al productor de Estados Unidos, que debería entregar una nueva señal sobre el estado actual de la inflación.
- El mercado llega a esta publicación después de que el IPC se ubicara en línea con lo esperado, lo que ayudó a reducir las probabilidades de una subida de tasas en septiembre por debajo del 50%.
- Las acciones cotizan estables, con los inversores a la espera del dato de precios al productor de Estados Unidos, que debería entregar una nueva señal sobre el estado actual de la inflación.
- El mercado llega a esta publicación después de que el IPC se ubicara en línea con lo esperado, lo que ayudó a reducir las probabilidades de una subida de tasas en septiembre por debajo del 50%.
Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨
¿Por qué las mineras de oro suben el doble que el oro?
🔒 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.08.2026)
Mercados a Observar Hoy: SUGAR, COFFEE y USDMXN (14.08.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.