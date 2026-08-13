La toma de beneficios afecta al mercado del café a pesar de los bajos inventarios de arábica

Los futuros del café arábica en el ICE bajan alrededor de un 5 % hoy, retrocediendo con fuerza después del sólido rebote registrado desde los mínimos de junio. Los precios se encuentran bajo presión debido a las expectativas de una gran cosecha brasileña y a la posibilidad de que las labores de recolección se aceleren a medida que mejoren las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la caída de hoy contrasta con un mercado físico que sigue siendo ajustado, donde las existencias certificadas por el ICE se mantienen cerca de sus niveles más bajos de los últimos dos años y medio aproximadamente. Al mismo tiempo, el mercado continúa descontando los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, que podría adquirir mayor relevancia para la producción brasileña durante la próxima campaña. Por tanto, la caída de alrededor del 5 % parece reflejar principalmente un renovado interés por la abundante oferta a corto plazo, mientras que los riesgos relacionados con la disponibilidad de arábica de alta calidad siguen siendo elevados.

Los futuros del arábica en el ICE bajan alrededor de un 5 % hoy, a pesar de que el mercado se benefició de los bajos inventarios y de una prima climática todavía la semana pasada.

El principal factor bajista sigue siendo la perspectiva de oferta: el USDA prevé una producción mundial récord de café de 189,7 millones de sacos en la campaña 2026/27, un 6 % más interanual.

Según el USDA, Brasil podría cosechar alrededor de 71,9 millones de sacos de café, un 14 % más que un año antes, lo que supone un contrapeso fundamental frente a los bajos inventarios de las bolsas de materias primas.

Al mismo tiempo, las existencias certificadas de arábica en el ICE han caído recientemente hasta unos 244.000 sacos, su nivel más bajo en aproximadamente dos años y medio.

La cosecha brasileña ha avanzado más lentamente que hace un año, pero unas condiciones más secas podrían permitir a los productores acelerar las labores en el campo, aumentando la presión de la oferta sobre el mercado.

La calidad de parte de la nueva cosecha brasileña de arábica sigue siendo motivo de preocupación, con informes que apuntan a una menor calidad en taza y a un menor tamaño de los granos, lo que podría limitar la velocidad a la que se reponen las existencias del ICE.

El fenómeno de El Niño sigue siendo un riesgo clave para el resto de la campaña. Las posibles alteraciones de las precipitaciones y las temperaturas podrían afectar a las condiciones de floración y a las perspectivas de las futuras cosechas.

Las cosechas récord vuelven a cobrar protagonismo

La perspectiva de una oferta muy elevada durante la campaña 2026/27 sigue siendo el principal argumento fundamental de los vendedores. El USDA espera que la producción mundial de café aumente un 6 %, hasta alcanzar un récord de 189,7 millones de sacos, mientras que la producción de arábica crecería alrededor de un 12 % interanual. También se prevé que las existencias finales mundiales aumenten en 1,9 millones de sacos, hasta los 26,3 millones.

Brasil sigue siendo fundamental para estas perspectivas. El USDA prevé una producción de 71,9 millones de sacos, lo que supondría un incremento de alrededor del 14 % interanual. Además, unas condiciones meteorológicas más secas podrían contribuir ahora a acelerar las labores de recolección, después de los retrasos provocados anteriormente por las lluvias.

La posibilidad de que el café brasileño llegue al mercado a un ritmo más rápido es actualmente el argumento más sólido desde el punto de vista de la oferta. Tras el fuerte rebote previo de los precios, los inversores podrían estar volviendo a centrar su atención en el tamaño y la disponibilidad de la cosecha actual, en lugar de concentrarse exclusivamente en los riesgos meteorológicos futuros.

Los bajos inventarios del ICE limitan el argumento bajista

El problema es que una gran cosecha no se traduce automáticamente en una oferta igualmente elevada de café apto para su entrega contra los contratos del ICE. Las existencias certificadas de arábica han caído recientemente hasta unos 244.000 sacos, su nivel más bajo en aproximadamente dos años y medio y muy por debajo de los niveles registrados hace un año.

También existen preocupaciones sobre la calidad de la cosecha brasileña. Según información citada por Vesper a partir de un informe de Sucafina, parte de la nueva cosecha ha decepcionado tanto en términos de calidad en taza como de tamaño de los granos. Esto significa que incluso una cosecha abundante podría no resolver rápidamente la escasez de café que cumple los requisitos para ser entregado a través de la bolsa.

Por tanto, el mercado cuenta con mucho café en las previsiones de producción, pero sigue disponiendo de un colchón limitado de café fácilmente disponible a través del mecanismo de entrega del ICE. Esta divergencia ayuda a explicar por qué el arábica continúa mostrando una elevada volatilidad y por qué los acontecimientos relacionados con el clima pueden provocar fuertes movimientos de los precios.

El Niño sigue siendo un riesgo para la próxima campaña

Otro factor que impide interpretar la caída de hoy de forma inequívocamente bajista es El Niño. En las últimas semanas, el mercado había comenzado a recuperar una prima climática, y el arábica había protagonizado anteriormente un fuerte rebote desde sus mínimos de principios de junio. Para Brasil, el periodo clave será la floración, entre septiembre y noviembre. Unas temperaturas más elevadas y unas precipitaciones irregulares podrían aumentar el estrés de las plantas y reducir el potencial productivo de las futuras cosechas. Por tanto, El Niño representa principalmente un riesgo para la oferta futura, mientras que la gran cosecha brasileña está influyendo en el mercado aquí y ahora. Esta distinción es crucial: la caída de hoy puede reflejar el predominio actual del argumento de una mayor oferta a corto plazo, pero el equilibrio podría cambiar rápidamente una vez que comience el periodo de floración.

El movimiento de hoy también debe analizarse en el contexto del rebote anterior. A comienzos de agosto, el arábica todavía cotizaba alrededor de un 30 % por encima de su mínimo de junio, mientras los inversores descontaban los riesgos de El Niño y unos inventarios del ICE excepcionalmente bajos. Por tanto, el mercado se encuentra atrapado entre dos narrativas muy diferentes. Por un lado, una producción mundial récord, una gran cosecha brasileña y la posibilidad de una recolección más rápida apuntan hacia precios más bajos. Por otro, unas existencias certificadas excepcionalmente reducidas, las dudas sobre la calidad de parte de la cosecha brasileña de arábica y los riesgos asociados a El Niño continúan limitando la disponibilidad física. La caída refuerza la presión de la oferta a corto plazo, pero no resuelve la escasez de café de alta calidad disponible. El ritmo de la cosecha brasileña y de las ventas de los productores, la evolución de los inventarios del ICE y, a medida que se acerque septiembre, las condiciones meteorológicas durante el crucial periodo de floración serán especialmente importantes para determinar el próximo movimiento direccional del arábica.

Gráfico del café (intervalo D1)

Tras la distribución en la zona de 340-350, el contrato ha retrocedido hacia el retroceso de Fibonacci del 38,2 % del último movimiento bajista, situado alrededor de 317. Esta también es una zona técnica importante, ya que las medias móviles exponenciales de 200 y 50 días, EMA200 y EMA50, convergen en las proximidades. Una ruptura sostenida por debajo de esta zona podría abrir el camino hacia 290, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Por el contrario, un rebote desde la zona actual podría llevar los precios de nuevo hacia 360, donde el retroceso de Fibonacci del 61,8 % coincide con importantes reacciones de precios observadas a principios de este año.