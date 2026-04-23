Premercado: Wall Street pone fin a su racha alcista récord

Las acciones cotizan a la baja presionadas por el repunte del petróleo, luego de que el sentimiento de riesgo mejorara tras la prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, la incertidumbre subyacente mantiene sostenidos los precios del crudo, reflejando las fuerzas contrapuestas entre el alivio del riesgo de escalada inmediata y la persistente interrupción en el Estrecho de Ormuz. Los reportes de Irán capturando y disparando contra embarcaciones, pese a la tregua, mantienen una prima de riesgo geopolítica incrustada en los mercados energéticos.

En el frente diplomático, los titulares siguen siendo mixtos. El presidente Trump espera que el canciller iraní Araghchi continúe participando en las conversaciones y desmintió, según Fox, que el alto el fuego tenga una duración de 3 a 5 días. Por su parte, el presidente Pezeshkian reiteró la apertura de Irán al diálogo, aunque señaló que el incumplimiento de compromisos, los bloqueos y las amenazas constituyen los principales obstáculos para negociaciones genuinas. Los futuros del crudo subieron inicialmente con fuerza, pero cedieron parte de las ganancias ante la ausencia de nuevos catalizadores que sostuvieran el movimiento.

De cara a la jornada, los inversores centrarán su atención en la publicación de los PMI y las solicitudes de subsidio por desempleo, así como en los resultados corporativos de American Airlines, Keurig Dr Pepper, Intel, Lockheed Martin y SAP, que podrían marcar el tono del mercado en las próximas sesiones.​​​​​​​​​

Noticias Clave

Geopolítica: El panorama entre EE.UU. e Irán se mantiene tenso y con señales contradictorias. Trump desmintió que el alto el fuego tenga una duración de 3-5 días y afirmó que él mismo dictará el plazo, mientras espera que el canciller Araghchi continúe en las conversaciones. Aunque el mandatario anunció que Irán detendría la ejecución de ocho mujeres manifestantes, Teherán desmintió esta versión. En el terreno operativo, el ejército estadounidense interceptó al menos tres petroleros iraníes en aguas asiáticas e Irán incautó dos barcos en el Estrecho de Ormuz alegando violaciones de navegación. El Pentágono advirtió al Congreso que podría tomar hasta seis meses despejar las minas iraníes en el Estrecho, mientras el Senado rechazó por quinta vez limitar los poderes de guerra del presidente. El USS Bush arribará a Oriente Medio en los próximos 3-5 días, y desde Teherán, el presidente Pezeshkian reiteró la apertura al diálogo, aunque señaló bloqueos y amenazas como principales obstáculos.

Aranceles: Japón estaría presionando a la Unión Europea para que revise sus incentivos a los vehículos eléctricos de producción local. En paralelo, el comisario europeo de Comercio, Sefcovic, se reunirá el viernes con el secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, y con el representante comercial Greer, en un encuentro clave para la agenda bilateral.

EE.UU.: El asesor económico de la Casa Blanca, Hassett, destacó que la inflación subyacente continúa moderándose, lo que debería facilitar la normalización de tipos por parte de la Fed, e incluso anticipó posibles recortes acompañados de una reducción del balance. Asimismo, reiteró el interés de Trump por incorporar cuanto antes a Kevin Warsh a la Reserva Federal, adelantando que abrirá los libros del organismo para transparentar su gestión.

Divisas: El mercado operó con cautela ante los titulares geopolíticos mixtos y la ausencia de datos de primer nivel, en un contexto marcado por el periodo de apagón de la Fed. El EUR/USD cayó brevemente por debajo de 1,1700 ante el repunte del petróleo, la débil confianza del consumidor europeo y la rebaja de previsiones de PIB en Alemania. El GBP/USD oscila en torno a 1,3500 en medio de turbulencias políticas vinculadas al primer ministro Starmer, mientras que el USD/JPY careció de dirección clara, con un sesgo alcista puntual por la presión del yen frente al repunte inicial del crudo.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años se mantuvieron contenidos tras el aplanamiento de la curva, con rendimientos iniciales al alza impulsados por el petróleo y las señales geopolíticas dispares. Los Bunds cayeron a mínimos semanales, presionados por la oferta reciente y la revisión a la baja del crecimiento alemán, mientras que los JGB a 10 años cedieron terreno ante las presiones inflacionarias asociadas a la energía.

Europa: Los PMI de abril mostraron señales mixtas. El PMI manufacturero sorprendió al alza en 52,2 (esperado 50,9), pero el compuesto cayó a 48,6 desde 50,7 y el de servicios decepcionó en 47,4 frente al 49,9 esperado. El informe destacó además el mayor aumento de presiones de costes registrado desde el año 2000, excluyendo el periodo de la pandemia.

Japón: El JP225 osciló entre ganancias y pérdidas, retrocediendo tras alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de 60.000 puntos, presionado por las fluctuaciones del petróleo. En cuanto a datos, el PMI manufacturero sorprendió al alza en 54,9 (esperado 51,8), el de servicios decepcionó en 51,2 frente al 52 esperado, y el compuesto se ubicó en 52,4, por encima de las expectativas pero por debajo del registro previo.

China: El Ministerio de Agricultura aseguró que la oferta de fertilizantes es suficiente para cubrir la campaña agrícola de primavera, destacando además que los precios internos se mantienen significativamente por debajo de los niveles internacionales.

Australia: Los datos replicaron el comportamiento visto en Japón, con un PMI manufacturero en 54,9 (esperado 51,8), servicios en 51,2 frente al 52 esperado, y compuesto en 52,4, reflejando una actividad industrial más sólida que el sector servicios.

Petróleo: Los futuros del crudo subieron con fuerza en la apertura, pero cedieron parte de las ganancias ante la ausencia de nuevos catalizadores que sostuvieran el movimiento. Los titulares geopolíticos continúan siendo el principal motor del mercado, con Trump desmintiendo la duración de 3-5 días del alto el fuego, la interceptación estadounidense de tres petroleros iraníes y la incautación iraní de dos embarcaciones en el Estrecho de Ormuz.

Metales: El oro spot mostró un comportamiento irregular y puso a prueba el nivel de 4.700 USD/oz a la baja, con presiones iniciales ligadas al repunte del petróleo, para luego recuperarse a medida que los movimientos se moderaban, aunque volvió a acercarse al valle. Los futuros del cobre cedieron los avances firmes de la jornada previa, afectados por el deterioro del apetito por riesgo en Asia.

Acciones: Texas Instruments se disparó un 10% tras superar las previsiones del primer trimestre, impulsada por la demanda de centros de datos, la recuperación industrial y un optimismo creciente sobre el crecimiento futuro. IBM retrocedió un 7,4% pese a superar expectativas en BPA (1,91 vs. 1,81) e ingresos (15,92 mil millones vs. 15,65 mil millones), destacando un sólido inicio de año con crecimiento generalizado entre segmentos. Tesla cayó un 2,6% ya que, pese a mejores beneficios y márgenes automovilísticos, los ingresos no alcanzaron las expectativas y la compañía anticipó un gasto mayor al previsto.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio ha realizado un pullback hacia la zona de soporte en 26.906, donde además ha encontrado confluencia con sus medias móviles de largo plazo, niveles que previamente han actuado como soporte relevante. La estructura técnica se mantiene constructiva, evidenciando una secuencia de máximos y mínimos crecientes. No obstante, se comienza a observar cierto agotamiento en el impulso a través del indicador MACD, lo que sugiere una posible desaceleración en la dinámica alcista de corto plazo.

En este contexto, el nivel de 26.906 continúa siendo el soporte clave a monitorear. Mientras el precio logre sostenerse por sobre esta zona, se mantiene vigente la probabilidad de una extensión del movimiento hacia los 27.269 puntos, nivel que coincide con la extensión de Fibonacci del 138,2%. Por el contrario, una pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con objetivo en la región de los 26.523 puntos, correspondiente a un pivote de mayor relevancia dentro de la estructura actual.

🔹 Punto Clave: 26.906

🔺 Escenario Alcista: 27.269

🔻 Escenario Bajista: 26.523

Gráfico del Día

En un contexto de incertidumbre geopolítica, el precio del petróleo ha continuado desarrollando una estructura de giro, consolidándose por sobre sus medias móviles de largo plazo. Además, se observa la formación de máximos y mínimos crecientes, coherente con una estructura de canal alcista bien definida en el reciente repunte. En este escenario, el nivel clave se sitúa en el punto pivote de los 84.58, que actúa como referencia principal para la continuidad del movimiento.

Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, el precio podría realizar una extensión hacia la región de los 105.62 dólares, correspondiente al pivote de mayor relevancia dentro de la estructura actual. No obstante, una pérdida del soporte en torno a los 85.37 podría señalar un deterioro de la tendencia correctiva, reactivando la presión bajista y abriendo espacio para un movimiento hacia el soporte de los 64.4 dólares, nivel que continúa siendo el más relevante en un escenario adverso.

🔹 Punto Clave: 85.37

🔺 Escenario Alcista: 105.62

🔻 Escenario Bajista: 64.4