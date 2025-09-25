Presión vendedora en Wall Street 📉 caída del 4% en Oracle tras informe de Rothschild & Co Redburn

Los índices estadounidenses caen mientras el dólar se fortalece, impulsado por un sólido crecimiento del PIB, pedidos firmes de bienes duraderos y menores solicitudes de subsidio por desempleo. Los inversores se preguntan si la Reserva Federal continuará aplicando una política monetaria expansiva al ritmo previamente anticipado como “rápido”.

S&P 500 retrocede más de un 0,9%, mientras que el Russell 2000 cae cerca de un 2%.

Lithium Americas sube ante las especulaciones sobre un posible apoyo del gobierno estadounidense.

Las acciones de Oracle reaccionan negativamente a un informe de Rothschild & Co Redburn.

El dólar estadounidense se aprecia y los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzan después de que el PIB del segundo trimestre se situara en un 3,8% interanual , superando la previsión del 3,3%.

Las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron a 217.000 , frente a expectativas de 233.000 y 233.000 en el periodo anterior.

El gasto de los consumidores aumentó un 2,5% en el segundo trimestre, por encima de la previsión del 1,8% y del 0,5% del trimestre previo.

Perspectiva técnica del S&P 500 (D1)

El S&P 500 cotiza actualmente con una caída cercana al 1%. El soporte clave aparece en torno a los 6.500 puntos, donde se sitúa la media móvil exponencial de 50 días (línea naranja). El índice ha probado este nivel tres veces en los últimos meses. En el lado alcista, la resistencia está definida por la reacción del precio reciente en torno a los 6.800 puntos.

Fuente: xStation 5

Noticias corporativas

Immuneering Corp. cae alrededor de un 15% tras informar una tasa de supervivencia global del 86% a los nueve meses en pacientes con cáncer de páncreas tratados con abemitebim más mGnP. La noticia positiva desencadenó toma de beneficios.

Jabil retrocede casi un 9% a pesar de que la compañía de servicios de manufactura publicó resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de los analistas.

Lithium Americas sube cerca de un 12% después de que se informara que la administración Trump estaría considerando adquirir una participación en la empresa.

Oracle cae casi un 5% en medio de una mayor debilidad en el sector tecnológico. Rothschild & Co Redburn inició cobertura con una recomendación de venta, argumentando que el mercado está sobrestimando de manera significativa el valor de los ingresos en la nube de la compañía. Las acciones se mantienen por encima de la media móvil exponencial de 50 días, pero están poniendo a prueba los recientes mínimos locales por debajo de los 300 dólares