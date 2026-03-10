Dólar hoy en Colombia cae hacia mínimos de dos semanas mientras el mercado evalúa datos de EE.UU. y el impacto político tras elecciones legislativas

El USD/COP continúa retrocediendo hoy 10 de marzo, prolongando la debilidad observada desde comienzos de semana y acercándose a niveles que no se veían desde finales de febrero. Tras la apertura, el dólar se negocia cerca de 3.745 pesos colombianos, lo que representa un avance moderado frente al cierre anterior, aunque el comportamiento general del tipo de cambio sigue mostrando una tendencia bajista reciente.Durante la sesión, la divisa estadounidense llegó a operar incluso en niveles cercanos a 3.709 pesos, lo que marca uno de los puntos más bajos en las últimas semanas y refleja una presión vendedora que ha predominado en el mercado cambiario colombiano.

Debilidad global del dólar presiona al tipo de cambio colombiano

Uno de los principales factores detrás de la caída del tipo de cambio es el debilitamiento general del dólar a nivel internacional. En los mercados globales han aumentado los temores de que la economía estadounidense pueda enfrentar un escenario cercano a la estanflación, es decir, una combinación de crecimiento económico más lento con inflación persistente.

Este contexto ha generado mayor cautela entre los inversionistas respecto al desempeño de la economía estadounidense y ha reducido parte del impulso que el dólar había mantenido en semanas previas. Además, el mercado se mantiene atento a la publicación de datos de inflación en Estados Unidos, que podrían definir el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses.

A nivel internacional, el conflicto en Medio Oriente continúa generando volatilidad en los mercados globales. La posibilidad de interrupciones en el suministro energético y el cierre de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz mantiene bajo presión los precios del petróleo. Cabe destacar los dichos del presidente Donald Trump dando a entender que “la guerra con Irán está prácticamente terminada”.

Para Colombia, un entorno de precios del crudo elevados suele favorecer al peso colombiano, ya que mejora las perspectivas de ingresos externos y fiscales para el país, uno de los principales exportadores de petróleo de la región.

Datos macro en EE.UU. muestran señales mixtas

Los últimos indicadores económicos publicados en Estados Unidos han mostrado resultados divergentes, lo que añade incertidumbre sobre el ciclo económico:

Índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas (febrero): 98,8 (por debajo del 99,6 esperado)

98,8 (por debajo del 99,6 esperado) Ventas de viviendas de segunda mano: 4,09 millones (superando la previsión de 3,89 millones)

4,09 millones (superando la previsión de 3,89 millones) Ventas de viviendas usadas mensual: 1,7%

Evolución de las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos durante los últimos meses, expresadas en miles de unidades. Fuente: Trading Economics / National Associaton of Realtors

Este conjunto de datos refleja una economía que continúa mostrando sectores resilientes, aunque con señales de desaceleración en algunos indicadores de confianza empresarial.

Mercado colombiano aún digiere el resultado de las elecciones

A nivel local, el mercado sigue evaluando el impacto político de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico fue el partido más votado para el Senado, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal. Sin embargo, el resultado dejó un Congreso fragmentado y sin mayorías claras, lo que podría obligar a negociaciones políticas para avanzar en reformas estructurales durante el próximo periodo legislativo.

Para los mercados financieros, este escenario suele interpretarse como un equilibrio político que limita cambios abruptos en la política económica, algo que en ocasiones reduce la percepción de riesgo institucional.

Un mercado atento a nuevas señales macro

En este contexto, el USD/COP se mueve en un entorno de fuerzas contrapuestas. Por un lado, la debilidad del dólar global y el soporte del petróleo favorecen al peso colombiano. Por otro lado, la incertidumbre geopolítica y los próximos datos macroeconómicos mantienen elevada la volatilidad.

De cara a las próximas jornadas, el mercado estará particularmente atento a los datos de inflación en Estados Unidos, ya que podrían redefinir las expectativas sobre tasas de interés y marcar el próximo movimiento relevante del dólar frente al peso colombiano.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El USDCOP en gráfico de 15 minutos muestra una estructura que pasó de alcista a bajista tras varios rechazos en la zona de oferta marcada entre 3815 y 3828. Desde ahí el precio comenzó a caer siguiendo la línea de tendencia bajista dibujada en el gráfico. Durante la caída hubo intentos de soporte en los puntos señalados con círculos, cerca de las medias móviles, pero finalmente el precio perdió fuerza y rompió niveles intermedios como 3808 y la zona de 3760–3754, que antes actuaba como soporte. Además, el precio ahora se mantiene por debajo de la EMA 20 (naranja), la EMA 50 (azul) y la EMA 100 (gris), lo que podría indicar que el impulso de corto plazo favorece a los vendedores.

En la parte baja del gráfico, el precio está intentando estabilizarse cerca del soporte marcado en 3717, después de haber atravesado la zona de 3738. El RSI se encuentra cerca de la zona de sobreventa, lo que podría abrir espacio para rebotes técnicos si aparece demanda. Al mismo tiempo, el ADX cerca de 25–30 sugiere que la tendencia bajista tiene cierta fuerza. En este contexto, si el precio lograra recuperar niveles como 3738 o incluso 3754–3760, podría intentar una corrección hacia las medias móviles; pero si el soporte de 3717 no se mantiene, el movimiento bajista podría extenderse hacia niveles inferiores.