Previa resultados T1: Goldman, JPMorgan, Netflix y TSMC ponen a prueba el rebote del alto el fuego

El mercado lleva más de cinco semanas dominado por titulares geopolíticos. A partir del lunes, los datos de las empresas tomarán el protagonismo, porque la temporada de resultados del primer trimestre de 2026 arranca con una semana cargada de nombres de primer nivel. Goldman Sachs, LVMH, JPMorgan, Bank of America, ASML, TSMC y Netflix reportan en cinco días consecutivos, y cada uno de esos informes tiene el potencial de confirmar o cuestionar el rebote que el mercado protagonizó esta semana tras el alto el fuego con Irán.

El contexto es de un mercado en que el forward PE del S&P 500 cayó por debajo de 19 a finales de marzo, su nivel más bajo desde abril de 2025, lo que convierte los resultados del primer trimestre en la primera oportunidad real para el mercado de validar si esa compresión de múltiplos fue excesiva o justificada. Se proyecta un crecimiento de beneficios del 12,5% para el índice en el trimestre, por encima del 10,9% que se estimaba antes del inicio del conflicto. Esa revisión al alza se explica principalmente por el boom de los desks de trading de la banca de inversión y por la inercia de la demanda de IA en semiconductores, dos sectores que la guerra no frenó sino que, paradójicamente, aceleró.

La señal anticipada de TSMC

Antes de que arranque la semana de resultados, TSMC proporcionó el viernes un primer dato significativo. La mayor empresa de semiconductores del mundo adelantó ingresos del primer trimestre de 1,134 billones de dólares taiwaneses, un crecimiento del 35% interanual que superó las estimaciones de los analistas. El dato más llamativo es la aceleración de marzo, porque las ventas del mes subieron un 45% interanual, lo que implica que el inicio del conflicto con Irán no interrumpió la demanda de chips de IA. El mercado había temido que la escasez de helio derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz pudiera afectar la producción de semiconductores. Los ingresos preliminares sugieren que ese riesgo fue, al menos en el primer mes, manejable.

Sin embargo, estos son solo los ingresos adelantados. Los resultados completos del primer trimestre, con márgenes, beneficio neto y la guía del segundo trimestre, se publicarán el jueves 16. Esa guía es la que el mercado espera con mayor atención, una vez que los analistas ya revisaron al alza su estimación de ingresos para el segundo trimestre en un 2,3% durante los últimos 30 días hasta un récord de 1,2 billones de dólares taiwaneses, y cualquier comentario sobre la gestión de la cadena de suministro de materias primas en el entorno post-conflicto será determinante para el sector semiconductor en su conjunto.

Lunes 13: Goldman Sachs y LVMH marcan el tono

Goldman Sachs abre la semana el lunes antes del mercado. El consenso espera un UPA de entre 16,14 y 16,48 dólares, frente a los 14,12 dólares del primer trimestre de 2025, lo que implica un crecimiento de aproximadamente el 13%. Los ingresos totales se proyectan en torno a los 17.000 millones de dólares, un alza de cerca del 13% interanual. El motor del trimestre habrá sido el desk de renta variable, que se estima en 5.000 millones de dólares con un crecimiento del 19%, impulsado por la rotación masiva de carteras durante el conflicto, y el desk de FICC con otros 5.000 millones aprovechando la volatilidad en divisas y energía. La variable de riesgo es el M&A, por la incertidumbre geopolítica que paralizó gran parte de las operaciones corporativas transfronterizas durante el trimestre, aunque la consolidación defensiva en energía y defensa mantuvo activo el segmento. Los mercados de capitales también habrán aportado positivamente, con 127 filings de IPO en el trimestre, el mayor volumen en años.

LVMH reporta el mismo lunes tras el cierre de mercado europeo y será el termómetro más directo del impacto de la guerra sobre el consumo de lujo. El consenso espera ingresos de 19.490 millones de euros frente a los 20.310 millones del primer trimestre de 2025, una caída interanual de algo más del 4%. La división de moda y marroquinería, el corazón del grupo con Louis Vuitton y Dior como locomotoras, se proyecta en 9.460 millones de euros frente a los 10.110 millones anteriores. El conflicto con Irán pesa sobre LVMH a través de dos vías simultáneas: la caída de la demanda local en el Golfo Pérsico y la menor afluencia de turistas de Oriente Medio a las boutiques europeas. Las acciones del grupo acumulan una caída del 25% desde el inicio del año. La pregunta para el lunes no es si el trimestre será débil, sino si la recuperación esperada para la segunda mitad del año tiene base suficiente.

Martes 14: la banca comercial toma el protagonismo

El martes es el día de mayor densidad informativa de la semana. JPMorgan Chase reporta antes del mercado con el consenso apuntando a un crecimiento de beneficios revisado al alza durante las últimas semanas a pesar del entorno de incertidumbre. El negocio bancario comercial debería mostrar crecimiento de crédito de alrededor del 2% y de depósitos del 1%, en línea con las tendencias del sector. El diferencial de tasas de interés a 10 años frente a 3 meses promedió 50 puntos básicos en el trimestre, lo que sostiene el margen de intermediación. El riesgo está en la banca de inversión, donde el M&A tuvo un trimestre débil.

Citigroup, que reporta después del cierre, proyecta un crecimiento de beneficios particularmente fuerte, con el consenso estimando un UPA de 2,64 dólares frente a los 1,96 dólares del primer trimestre de 2025, un incremento del 34,7%. Los ingresos de mercados se proyectan en 6.950 millones de dólares con un crecimiento del 16%, y el segmento de renta fija en 5.230 millones con un alza similar. La mejora del ratio de eficiencia desde el 62,2% del año pasado hacia el 60,6% proyectado reflejaría el avance de la transformación estratégica que lleva ejecutando la dirección desde 2024. BlackRock, Johnson & Johnson y Wells Fargo completan el martes.

Miércoles 15: ASML, BofA y Morgan Stanley

El miércoles concentra tres nombres perspectivas propias muy distintas, porque ASML reporta antes del mercado europeo con el consenso esperando un crecimiento de ingresos del 14 al 15% interanual y un crecimiento de UPA del 13%. El margen bruto proyectado del 51% al 53% implica una compresión de unos 200 puntos básicos respecto al 54% del primer trimestre de 2025, por razones de mix de producto y menor actividad de servicio. ASML ha batido el consenso de ingresos en 13 de los últimos 16 trimestres y el BPA en 15 de los últimos 16, por lo que la historia sugiere que el dato podría sorprender positivamente. El punto principal para la acción será la guía del segundo trimestre y cualquier comentario sobre la evolución del margen bruto hacia el objetivo del 57% para 2030.

Bank of America reporta el mismo miércoles con un consenso de 0,99 dólares de UPA y 29.550 millones de dólares en ingresos, crecimientos del 10% y el 8% respectivamente. El NII debería mostrar un crecimiento del 7% interanual, desacelerando desde el 10% del cuarto trimestre de 2025, en línea con la guía que la dirección proporcionó en enero. La acción cotiza en torno a 1,2 veces valor en libros, en la parte media de su rango de los últimos doce meses. Morgan Stanley cierra el miércoles y debería beneficiarse del mismo boom de trading y ECM que Goldman, aunque su negocio de gestión de patrimonio ofrece un colchón de estabilidad que el primero no tiene en la misma medida.

Jueves 16 y viernes 17: TSMC completo y Netflix

El jueves TSMC publicará sus resultados completos del primer trimestre con márgenes, beneficios y la guía del segundo trimestre que el mercado espera con atención. Tras el adelanto de ingresos del viernes, la atención se centrará en el margen bruto y en la capacidad de la compañía para gestionar la potencial escasez de materias primas derivada del bloqueo del Estrecho. La guía para el segundo trimestre será el dato más relevante de toda la semana para el sector tecnológico.

Netflix reporta también el jueves tras el cierre con el consenso apuntando a un UPA de 0,76 dólares y 12.170 millones de dólares en ingresos, crecimientos del 15% en ambos casos. Los cuatro focos de atención son el crecimiento de la publicidad, que dobló ingresos en 2025 y debería seguir acelerando, la tendencia de suscriptores tras superar los 325 millones en el cuarto trimestre, el pipeline de contenido con Stranger Things y Bridgerton en el horizonte y la postura de capital tras el abandono de la operación con Warner Bros. Discovery.

Por qué esta semana no trata del T1 sino del T2

El primer trimestre es en gran medida un período previo al shock. El conflicto con Irán arrancó el 28 de febrero y sus efectos plenos sobre los costos energéticos, las cadenas de suministro y el consumo no se habrán materializado en la mayoría de los informes de esta semana. Eso significa que los resultados del primer trimestre dirán poco sobre el impacto real de la guerra, pero dirán mucho sobre la posición de partida de cada empresa antes del shock. Las guías del segundo trimestre, donde sí empezarán a reflejarse los efectos del crudo a 100 dólares sobre márgenes, costos de transporte y demanda del consumidor, serán el dato más importante de cada rueda de prensa de resultados. Esa guía, más que el UPA del trimestre pasado, es lo que determinará si la narrativa alcista del rebote del alto el fuego tiene fundamento o si el mercado está simplemente aplazando el reconocimiento de un deterioro que llegará en las próximas semanas.

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