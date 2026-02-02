Proyecto Vault: EE.UU. lanza reserva de minerales críticos

Estados Unidos se prepara para lanzar una ambiciosa reserva estratégica de minerales críticos, con un capital inicial de 12.000 millones de dólares, enfocada en fortalecer el suministro de tierras raras en Estados Unidos. El plan, denominado Proyecto Vault, forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para blindar a la industria frente a interrupciones y volatilidad de precios.

Contexto y objetivo del Proyecto Vault

El Proyecto Vault surge como respuesta a la dependencia estructural de Estados Unidos respecto a las importaciones de minerales críticos procesados en China. A diferencia de reservas estratégicas tradicionales vinculadas a defensa, este esquema está diseñado para uso civil y comercial, permitiendo a empresas industriales asegurar inventarios clave.

El financiamiento combina 1.670 millones de dólares de capital privado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de EE. UU., sujeto a aprobación de su junta directiva y con un plazo de 15 años.

Alianzas corporativas y funcionamiento

El programa integra a grandes fabricantes y compañías tecnológicas como General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Google. La compra y logística de minerales como galio, cobalto y níquel estará a cargo de firmas especializadas en commodities.

Las empresas participantes podrán fijar precios de inventario y acceder a sus reservas en caso de interrupciones, pagando costos de mantenimiento e intereses, lo que actúa como un mecanismo estabilizador frente a la volatilidad del mercado.

Impacto en activos y sentimiento de mercado

Tras conocerse la iniciativa, las acciones de compañías vinculadas a minería y procesamiento de minerales críticos registraron repuntes en el pre-market. Entre las más destacadas se encuentran USA Rare Earth, Critical Metals, United States Antimony y NioCorp Developments.

Riesgos geopolíticos y estabilidad futura

El diseño del Proyecto Vault responde a episodios recientes de disrupción, como el fuerte aumento del precio del níquel tras la invasión a Ucrania o los controles de exportación impuestos por China. Al asegurar cantidades a precios fijos, se busca proteger los balances corporativos frente a choques geopolíticos externos y reforzar la estabilidad industrial.

