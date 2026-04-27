Qualcomm sube hasta 13% por posible alianza con OpenAI: ¿inicio de un nuevo ciclo o exceso de entusiasmo?

El movimiento de Qualcomm (QCOM.US) en esta jornada fue una reacción de reposicionamiento donde el precio de la acción llegó a subir más de un 13% en operaciones previas y luego consolidó avances en torno al 6,5%–8% durante la sesión, extendiendo además un alza cercana al 11% registrada en la jornada previa, lo que implica un movimiento acumulado de aproximadamente 18%–22% en menos de 48 horas.

Qualcomm venía acumulando caídas cercanas al 7%–13% en lo que va del año, con revisiones a la baja, que habían recortado precios objetivo hacia la zona de 120–140 dólares, reflejando dudas sobre crecimiento estructural. La reacción reciente borra, al menos parcialmente, ese sesgo negativo e introduce un cambio abrupto en el posicionamiento. La acción registró negociaciones cercanas a 28,7 millones de títulos frente a un promedio de 11,7 millones, es decir, más del doble de actividad habitual, lo que sugiere participación institucional y flujos especulativos.

La apuesta por OpenAI

El catalizador inmediato es la posible colaboración con OpenAI para desarrollar chips de inteligencia artificial para smartphones, junto a MediaTek y Luxshare, con producción proyectada hacia 2028. A primera vista puede parecer una noticia de largo plazo, pero el mercado ya está incorporando algo mucho más grande que un solo producto. El mercado global de smartphones supera los 1.200 millones de unidades anuales, y aunque el crecimiento es bajo, el ciclo de reemplazo sigue siendo una fuente constante de demanda.

Ingresos anuales por segmento QCT (USD miles de millones, años fiscales). Fuente: Qualcomm, XTB Latam Research

La diferencia ahora es que el valor por dispositivo podría cambiar radicalmente si la inteligencia artificial se convierte en el principal catalizador de renovación. En ese caso, se trata de vender teléfonos más caros desde el punto de vista tecnológico. El dato más potente dentro de esta tesis es que un chip especializado en inteligencia artificial orientado a agentes podría generar ingresos equivalentes a entre 30 y 40 chips tradicionales de smartphones. Esto implica que incluso con volúmenes estables, el ingreso por unidad podría multiplicarse, cambiando completamente la estructura de ingresos de Qualcomm. Además, Qualcomm ya controla aproximadamente el 39% del mercado de procesadores de aplicaciones móviles y cerca del 50% de los módems baseband, lo que le da una posición dominante en la capa tecnológica sobre la que se construiría esta nueva generación de dispositivos. Si esa base se convierte en el punto de entrada para la IA avanzada, el potencial de monetización se amplifica.

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Gráfico de chips IA vs tradicionales. Fuente: Qualcomm, XTB Latam Research

Por qué el mercado reacciona así ante OpenAI

La reacción de Qualcomm es consistente con lo que ha ocurrido previamente cuando OpenAI entra en la ecuación ya que en octubre de 2025, AMD llegó a subir hasta un 37,6% tras anunciar un acuerdo con OpenAI para infraestructura de inteligencia artificial, en una operación que podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos en cinco años. Ese precedente es fundamental para entender la magnitud del movimiento actual porque OpenAI es percibido como un catalizador de demanda estructural dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

Cuando aparece en la cadena de valor, el mercado tiende a anticipar crecimiento de largo plazo, incluso antes de que existan contratos firmes o ingresos visibles. La diferencia en el caso de Qualcomm es que el foco está en dispositivos, y esto cambia completamente el mercado objetivo, pues mientras la infraestructura de IA se mide en decenas de miles de millones de dólares, el mercado de dispositivos masivos tiene un alcance potencialmente mayor en número de usuarios, lo que abre una vía distinta de crecimiento.

Históricamente, Qualcomm ya ha mostrado que puede reaccionar con fuerza cuando se reposiciona en inteligencia artificial. En 2025, el lanzamiento de chips para centros de datos generó subidas cercanas al 20%–22% en la acción en un solo día. Esto refuerza la idea de que el mercado está dispuesto a revalorizar agresivamente a la compañía cuando percibe cambios en su perfil estratégico. La conclusión es que el movimiento actual es consistente con cómo el mercado reacciona ante eventos que pueden alterar el crecimiento estructural de una compañía tecnológica.

Entre oportunidad real y riesgo de sobrevaloración anticipada

La colaboración entre Qualcomm y OpenAI no ha sido confirmada oficialmente, y la producción está proyectada para dentro de al menos dos años, lo que introduce un desfase significativo entre expectativa y resultados, adicionalmente, Qualcomm sigue operando en un entorno competitivo complejo. Empresas como Apple están desarrollando sus propios chips, lo que reduce la dependencia de proveedores externos, mientras que MediaTek sigue ganando participación en segmentos de gama media. A esto se suma la presión histórica en precios dentro del mercado de smartphones, que limita la expansión de márgenes si no hay diferenciación tecnológica clara.

Desde el punto de vista financiero, Qualcomm mantiene una capitalización cercana a 159.000 millones de dólares, con múltiplos de precio/utilidad en torno a 17x–18x forward, lo que la ubica en una zona intermedia dentro del sector de semiconductores. Si el mercado empieza a asignarle un perfil más cercano a compañías de inteligencia artificial, esos múltiplos podrían expandirse, pero eso requiere evidencia concreta de ejecución.

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Fuente: XTB Latam Research

Parte del movimiento puede explicarse por cobertura de posiciones cortas y reposicionamiento táctico en un entorno donde el sector tecnológico ha mostrado fortaleza reciente. Esto implica que una parte del rally puede no ser sostenible si no aparecen confirmaciones adicionales, por ello es que el mercado está reaccionando a lo que podría ser si logra capturar una parte relevante del ecosistema de inteligencia artificial en dispositivos. Esa apuesta tiene fundamentos, pero también tiene riesgos y en ese equilibrio se define si este movimiento es el inicio de un nuevo ciclo o simplemente un ajuste anticipado de expectativas.

Análisis técnico

QCOM.US (H1)

Fuente: xStation

El precio de Qualcomm (QCOM.US) en H1 muestra una ruptura alcista muy fuerte tras salir de la zona de consolidación cercana a 132–135, con una vela impulsiva que rompe resistencia y deja un gap de continuidad. Posteriormente, el movimiento se extendió con máximos crecientes hasta testear la zona de 152.5, donde apareció una vela con mecha superior larga, señal clara de toma de beneficios. A pesar de ese rechazo puntual, el precio se mantiene por encima de la antigua resistencia de 145, ahora convertida en soporte, lo que confirma un cambio estructural hacia tendencia alcista en el corto plazo.

En el escenario inmediato, la acción del precio muestra consolidación sobre 149 con velas de cuerpo pequeño y ligera compresión, mientras el RSI permanece en zona de sobrecompra y el MACD sigue positivo, aunque perdiendo algo de pendiente. Esto sugiere una pausa más que un giro, siempre que el precio se mantenga sobre 145. Un nuevo impulso podría buscar nuevamente 152.5 y luego 157.6, mientras que una pérdida de 145 abriría espacio a una corrección más profunda hacia la media móvil.