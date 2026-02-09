¿Que esperar para Japón tras la victoria de Takaichi?

Los rendimientos de bonos a 10 años subieron 4pb a 2,2986%; los de 20 años a 3,1716%.

Sanae Takaichi gobernará Japón durante los próximos años con mínimos impedimentos internos tras obtener una victoria electoral histórica que otorgó al Partido Liberal Democrático (PLD) una mayoría de dos tercios en la cámara baja, algo que nunca antes había sucedido. El Nikkei 225 superó los 57.000 puntos por primera vez, aunque el yen y los bonos envían señales de inquietud.

De outsider a líder con supermayoría

Hace apenas cuatro meses, Takaichi era vista como una candidata con pocas posibilidades en las elecciones para el liderazgo del PLD. El propio partido estaba en desventaja, habiendo perdido su mayoría en la cámara alta y dependiendo de alianzas cambiantes para mantenerse en el poder.

Hace solo dos semanas, los mercados de predicciones estimaban sus posibilidades de obtener una mayoría simple en apenas 50%, y mucho menos una supermayoría. Ahora, el PLD no solo tiene poder por sí solo, sino que controla más de dos tercios de los 465 escaños de la cámara baja, según la emisora pública NHK.

Esta mayoría le permite superar no solo el estancamiento legislativo, sino también la inercia burocrática. Para bien o para mal, lo que se logre será lo que ella desee impulsar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Takaichi por su victoria. "Es una líder muy respetada y popular. La audaz y sabia decisión de Sanae de convocar elecciones dio sus frutos", escribió en TruthSocial.

Nikkei en máximos pero yen y bonos generan inquietud

El Nikkei 225 superó los 57.000 puntos por primera vez el lunes, subiendo más del 5% al inicio de la jornada antes de reducir ganancias y cerrar con un alza del 3,89% en 56.363,94 puntos. El Japan Stock Market Index (JP225) sube un 5% cotizando en torno a los 57.000 puntos.

Las acciones japonesas han registrado varios máximos en los últimos meses, impulsadas por el llamado "comercio Takaichi", ya que los mercados esperan que las políticas económicas de la primera ministra (vistas como una continuación del Abenomics centrado en el crecimiento) impulsen la renta variable mientras debilitan el yen mediante presión por una política monetaria más flexible y mayor gasto gubernamental.

Sin embargo, el problema radica en los mercados de bonos y divisas. El yen japonés se fortaleció hasta 155,53 frente al dólar tras la victoria, pero la tendencia de fondo sigue siendo de debilidad. El rendimiento de los bonos a 10 años subió casi 4pb hasta 2,2986%, mientras que el de 20 años aumentó 3pb hasta 3,1716%.



En enero, la especulación sobre la convocatoria a elecciones golpeó al yen y produjo una ola vendedora en los bonos japoneses con repercusiones globales. Los rendimientos de la deuda de largo plazo alcanzaron niveles récord. El yen cayó a 159,43, su menor nivel frente al dólar en dos años. Solo tras una intervención verbal del gobierno japonés y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, la divisa logró estabilizarse.

Plan fiscal agresivo choca con realidades

Takaichi propone eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos, actualmente en 8% y una de las fuentes más estables de ingreso fiscal.

Lo que preocupa a los mercados es su afinidad con el libreto económico de Abe, conocido mundialmente como Abenomics, fue la estrategia económica implementada por el ex ministro Shinzo Abe a partir de 2021 para sacar a Japón de dos décadas de estancamiento y deflación. Lo que se reduce en más tolerancia a déficits y más gasto bajo la consigna de "crecimiento primero". Japón tiene una deuda pública equivalente al 230% del PIB y ya destina un cuarto de su presupuesto al pago de intereses.

El Banco de Japón está decidido a normalizar sus tasas de interés, ha realizado cuatro alzas desde febrero de 2024, llevando la tasa de referencia de -0,1% a 0,75%. Estima que el nivel neutral es 1%-2,5%. Aunque prefiere un ritmo lento de ajuste, se esperan al menos dos alzas este año hasta que la inflación se ancle en el rango meta de 2%.

Adicionalmente, el aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años incrementará los costos de financiación de la deuda pública con el tiempo, generando presión adicional sobre las cuentas fiscales.

Carry trade y perspectiva global

Cuando Japón era sinónimo de tasas cero o negativas, afianzó su rol de fuente de financiamiento barato, favoreciendo el carry trade donde se usa el yen para financiar operaciones. Pero si las tasas se disparan, esto presiona al alza los costos de financiamiento para otros soberanos.

Un impulso fiscal agresivo por parte de Sanae Takaichi estimularía indudablemente la demanda agregada y el crecimiento, aunque a costa de agravar el déficit fiscal y generar presión inflacionaria sobre los rendimientos de los bonos soberanos (JGB). La dirección final del mercado dependerá críticamente de la reacción del Banco de Japón (BoJ).

Si el Banco de Japón opta por financiar este gasto interviniendo para reprimir las tasas, se consolidaría una divergencia monetaria, esto quiere decir, tasas locales ancladas frente a rendimientos globales altos. Esta dinámica reactivaría agresivamente el carry trade, provocando una depreciación profunda del Yen. En consecuencia, el Nikkei se vería fortalecido por la inyección de liquidez y un tipo de cambio ultra-competitivo que beneficia a los exportadores.

Por el contrario, si el estímulo fiscal choca con un BoJ decidido a normalizar las tasas hacia su nivel neutral (1%-2%), el resultado sería diametralmente opuesto. Los rendimientos de los JGB se dispararían, atrayendo capitales y provocando una fuerte apreciación del Yen. Esto detonaría el colapso del carry trade al encarecerse el costo de fondeo. Bajo estas condiciones, el Nikkei enfrentaría vientos en contra, primero la fortaleza de la moneda erosionaría las utilidades corporativas y el mayor costo del capital comprimiría las valoraciones, neutralizando el efecto positivo del gasto público.

