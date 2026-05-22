- El WIG 20 sube apoyado por el anuncio de que Estados Unidos desplegará 5.000 soldados adicionales en Polonia
- Polonia se encamina a ser el segundo mayor anfitrión de tropas estadounidenses en Europa
- El mercado valora la posibilidad de una base permanente
- El WIG 20 sube apoyado por el anuncio de que Estados Unidos desplegará 5.000 soldados adicionales en Polonia
- Polonia se encamina a ser el segundo mayor anfitrión de tropas estadounidenses en Europa
- El mercado valora la posibilidad de una base permanente
El WIG 20 recibió un nuevo impulso, subiendo alrededor de 0,8% hoy antes de la apertura del mercado. Mientras que las bolsas europeas cotizan mixtas, un factor clave que parece sostener el sentimiento en Polonia es la decisión de Donald Trump de desplegar 5.000 soldados estadounidenses adicionales en el país.
Estados Unidos aumenta su presencia militar en Polonia
Recientemente, Estados Unidos retiró aproximadamente 5.000 soldados de Alemania, aunque no está claro si el anuncio se refiere exactamente a esas unidades o a nuevos despliegues. La incertidumbre sobre el escenario se mantuvo durante varios días después de que el Pentágono pausara inicialmente los planes de rotación de tropas destinados a Polonia.
Con este nuevo despliegue, Polonia se convertiría en el segundo mayor anfitrión de presencia militar estadounidense en Europa. Actualmente, Alemania alberga unos 30.000 soldados estadounidenses, frente a los 12.000 de Italia y los 10.000 del Reino Unido.
Para los inversores globales, esta decisión puede interpretarse como una señal de fuerte compromiso estadounidense con la defensa de Polonia, de relaciones militares sólidas y de una garantía de seguridad para el país. Un paso adicional que podría mejorar aún más el sentimiento sería el establecimiento de una base militar estadounidense permanente en Polonia. El presidente polaco, Karol Nawrocki, ya ha indicado que presionará para lograrlo en sus conversaciones con Donald Trump.
A pesar del anuncio, los detalles sobre el despliegue de los 5.000 soldados adicionales aún no se han hecho públicos.
Gráfico del WIG 20
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¿Están los mercados ignorando el riesgo?
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