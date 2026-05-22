La bolsa hoy: El Nikkei 225 se dispara casi un 3%

- Las bolsas asiáticas firman su segunda jornada consecutiva, impulsada spor la IA y el optimismo de Wall Street
- El Nikkei avanza un 2,7%, mientras que el MSCI Asia sube cerca de un 1%
- El petróleo y el oro caen
- Las bolsas asiáticas firman su segunda jornada consecutiva, impulsada spor la IA y el optimismo de Wall Street
- El Nikkei avanza un 2,7%, mientras que el MSCI Asia sube cerca de un 1%
- El petróleo y el oro caen
Las bolsas asiáticas extendien sus subidas por segunda sesión consecutiva, impulsadas por la rotación de capitales hacia empresas vinculadas a la IA y el optimismo de Wall Street. El índice MSCI Asia subió cerca de un 1%, liderado por el Nikkei 225, que avanzó un 2,7%.
La señal más fuerte provino de SoftBank, cuyas acciones se dispararon un 11% ante las expectativas relacionadas con su exposición a la infraestructura de IA. Lenovo alcanzó su nivel más alto en Hong Kong en 26 años tras los sólidos resultados de sus segmentos relacionados con la IA.
La mejora del sentimiento también se observa fuera de Asia: los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4%, mientras que los índices europeos también apuntan a una apertura al alza.
Otros mercados
El crudo Brent cayó por debajo de los 102 dólares por barril a pesar de las señales de Irán que apuntan a una postura negociadora más firme sobre el estrecho de Ormuz y la presencia de uranio enriquecido en el país.
El oro baja medio punto hasta los 4.520 dólares por onza, lo que sugiere una toma parcial de beneficios a pesar de las continuas tensiones geopolíticas. El yen se mantiene cerca de 159 frente al dólar después de que el indicador clave de inflación de Japón resultara inferior a lo esperado.
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