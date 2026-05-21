- Los PMI de Estados Unidos arrojan resultados mixtos
- El PMI manufacturero supera expectativas, mientras que el de servicios cae ligeramente
- Los PMI de Estados Unidos arrojan resultados mixtos
- El PMI manufacturero supera expectativas, mientras que el de servicios cae ligeramente
Los PMI de Estados Unidos arrojan resultados mixtos. El PMI manufacturero superó las expectativas, señalando una mejora del sentimiento entre los directivos del sector. Sin embargo, el PMI de servicios registró un descenso inesperado, aunque leve, manteniéndose justo por encima del umbral de expansión.
PMI de Estados Unidos
- PMI manufacturero: 55,3 (esperado: 54,0; previo: 54,5)
- PMI servicios: 51,0 (esperado: 50,9; previo: 51,0)
Este comportamiento puede encajar en una tendencia más amplia: la manufactura se beneficia de los flujos estructurales de inversión procedentes de las tecnológicas y del gobierno estadounidense, mientras que los servicios siguen mostrando debilidad por el deterioro del sentimiento del consumidor.
La reacción del mercado ha sido prácticamente nula, lo que sugiere que los datos no alteran la narrativa macro dominante.
Gráfico del par EUR/USD
Resumen de mitad de sesión: Las tecnológicas mantienen a flote a las bolsas europeas
Calendario del día: sentimiento del consumidor en EE. UU.
¿Qué implica para Polonia convertirse en el nuevo centro militar de EE. UU.?
🔎 Datos débiles en las ventas minoristas del Reino Unido
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.