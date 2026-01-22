¿Qué podemos esperar en el precio del oro?

Conclusiones clave El precio del oro muestra una tendencia alcista.

El metal precioso ha superado sus máximos anteriores.

Al observar el precio del oro desde una perspectiva técnica en el gráfico de velas de 4 horas, se identifica una sostenida tendencia alcista. El precio superó los máximos anteriores y el rango del 161,8% de la última corrección bajista. El impulso alcanzó los 4.880-4.890 dólares, donde se observó la primera reacción clara de la oferta. Este último repunte supera con creces las correcciones anteriores, lo que confirma el predominio de la demanda. Según la metodología Overbalance, mientras el precio del oro se mantenga por encima del límite inferior de la geometría 1:1 en los 4.641 dólares y el soporte clave en la zona de los 4.680 dólares, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia alcista. Cualquier retroceso a esta zona podría ser correctivo y simplemente una pausa antes de un mayor movimiento alcista. Solo una ruptura sostenida por debajo de esta zona podría abrir el camino a una caída más profunda hasta el soporte significativo de 4.380 dólares. Precio del oro

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.