¿Qué resultados corporativos quedan por conocer en EE. UU.?

- Los mercados globales siguen influenciados por las señales restrictivas de los bancos centrales y el optimismo en torno al sector tecnológico
- La situación en Oriente Medio sigue siendo clave para el mercado de materias primas
- Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix y Agilent Technologies presentarán resultados al cierre de la sesión
- Los mercados globales siguen influenciados por las señales restrictivas de los bancos centrales y el optimismo en torno al sector tecnológico
- La situación en Oriente Medio sigue siendo clave para el mercado de materias primas
- Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix y Agilent Technologies presentarán resultados al cierre de la sesión
Los mercados globales siguen influenciados por dos fuerzas opuestas: las señales restrictivas de los bancos centrales y el optimismo en torno al sector tecnológico. El S&P 500 y el Nasdaq 100 cotizan en máximos históricos, impulsados por los sólidos beneficios de las empresas de semiconductores, incluida Micron Technology. Al mismo tiempo, los bancos centrales continúan advirtiendo que la lucha contra la inflación aún no ha terminado.
En el mercado de materias primas, la situación en Oriente Medio sigue siendo clave. La perspectiva de una mejora en las relaciones entre Estados Unidos e Irán y una posible reapertura del estrecho de Ormuz han reducido la prima geopolítica en el mercado del petróleo. El WTI retrocede hacia el rango de 91-92 dólares por barril.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantuvo el tipo de interés oficial en el 2,25%, pero la decisión fue de carácter restrictivo. La votación del comité terminó en un empate 3-3, con el voto decisivo de la gobernadora Anna Breman, que mantuvo los tipos sin cambios. El dólar neozelandés se fortaleció significativamente tras la decisión.
El Banco de Japón mantuvo su disposición a endurecer aún más su política monetaria, si bien continúa monitoreando el impacto de las tensiones geopolíticas en la economía.
¿Qué nos espera en la sesión de hoy?
- 08:45 - Francia – Confianza del consumidor; Consenso: 85, anterior: 84.
- 13:00 - EE. UU. – Datos del mercado hipotecario de la MBA. El mercado se centrará en los tipos de interés de las hipotecas a 30 años y la variación semanal de las solicitudes de hipoteca.
- 16:00 - EE. UU. – Índice manufacturero de la Reserva Federal de Richmond; Consenso: 4, anterior: 3.
- 22:30 - EE. UU. – Informe de inventarios de petróleo crudo de la API. La lectura anterior mostró un descenso de 9,1 millones de barriles en los inventarios.
Resultados corporativos
- EE. UU. - Antes de la apertura - empresas como PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch y Bank of Montreal publicarán sus resultados.
- EE. UU. - Después del cierre - Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix y Agilent Technologies publicarán sus informes.
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