¿Qué sigue para Nvidia? Los mercados esperan el informe trimestral del gigante tecnológico

Nvidia marca el pulso del Nasdaq 100 en un mercado en vilo
Cautela en Wall Street antes del informe de Nvidia
El miércoles, las operaciones en los índices estadounidenses iniciaron con descensos moderados. Tanto los futuros del Nasdaq 100 como del S&P 500 mostraron caídas, reflejando la cautela de los inversores que esperan no solo el informe de Nvidia, sino también los próximos datos económicos y el reporte semanal de la EIA sobre inventarios de crudo en EE. UU.
El foco del día está en los resultados trimestrales de Nvidia, programados tras el cierre de la sesión en Wall Street. El gigante tecnológico se ha convertido en el referente del sector de inteligencia artificial, y sus cifras podrían determinar la continuidad del rally tecnológico que ha impulsado a los principales índices en 2025.
Los analistas advierten que cumplir con las expectativas podría no ser suficiente. Los inversores esperan que Nvidia supere el consenso y confirme que la demanda de chips y soluciones vinculadas a la inteligencia artificial sigue creciendo con fuerza.
Nasdaq 100: consolidación antes de un posible catalizador
El gráfico horario del Nasdaq 100 muestra una fase de consolidación, con los precios oscilando alrededor de las medias móviles exponenciales de 50 y 100 periodos, que funcionan como niveles clave de resistencia.
A pesar de los intentos de rebote, los vendedores siguen presentes en la parte superior del rango, lo que refleja un mercado en pausa. El resultado de Nvidia podría actuar como un catalizador:
Resultados sólidos → romperían resistencias y acelerarían las alzas.
Cifras decepcionantes → profundizarían la corrección en curso.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas destacadas
MongoDB (MDB:US)
- Las acciones de MongoDB subieron más de un 30% tras presentar sólidos resultados trimestrales. Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 691 millones USD, con un crecimiento interanual del 29% en Atlas. Además, la compañía mejoró sus perspectivas anuales gracias a la expansión en inteligencia artificial y mayores márgenes.
nCino (NCNO:US)
- nCino superó las previsiones en ingresos y beneficios del segundo trimestre. Elevó su proyección de ingresos por suscripción para el ejercicio fiscal 2026 a 517,5 millones USD. Sus acciones subieron un 8% tras anunciar ingresos por 148,8 millones USD, con un crecimiento interanual del 12%.
Kohl’s (KSS:US)
- El minorista Kohl’s sorprendió al mercado con resultados mejores de lo esperado y elevó su guía de beneficios para 2025. Sus acciones avanzaron más de un 20%, apoyadas en una estrategia centrada en marcas propias y omnicanalidad.
PVH Corp (PVH:US)
- Propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, reportó ingresos por 2.167 millones USD en el segundo trimestre, un crecimiento del 4%. Aunque reafirmó su previsión de beneficios anuales, la empresa reconoció desafíos macroeconómicos como presión en márgenes y aranceles.
