¿Recuperación de la eurozona? PMI positivos en Francia y Alemania

Eurozona: Salto inesperado hasta máximos de cinco meses

PMI compuesto: 51,9 | Previsión: 50,2 ( Anterior: 50,0). El indicador vuelve a situarse por encima del umbral de crecimiento por primera vez desde marzo, alcanzando su nivel más alto en cinco meses, niveles que no se observaban desde antes del conflicto en Oriente Medio.

PMI manufacturero: 52,0 | Previsión: 51,5 ( Anterior: 51,4).

PMI de servicios: 51,6 | Previsión: 49,8 (Anterior: 49,4).

Las presiones sobre los costes han descendido hasta su nivel más bajo desde el inicio de la guerra, reduciendo la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) en relación con posibles nuevas subidas de tipos de interés. Sin embargo, esta mejora podría ser temporal, dado el repunte del precio del petróleo hasta los 100 dólares por barril y del gas por encima de los 60 €/MWh. Las lecturas definitivas podrían experimentar revisiones significativas a la baja.

Alemania: Vuelta inesperada al crecimiento

PMI compuesto: 51,2 | Previsión: 49,7 ( Anterior: 49,5). El índice rompe una racha de tres meses consecutivos de descensos y vuelve a situarse por encima del umbral neutral de los 50 puntos.

PMI manufacturero: 52,2 | Previsión: 50,5 ( Anterior: 50,3). Continúa siendo el principal motor del crecimiento y alcanza su nivel más alto de los últimos cuatro meses.

PMI de servicios: 49,6 | Previsión: 49,0 (Anterior: 48,6). Registra una recuperación apreciable, aunque el sector sigue situado por debajo del umbral de los 50 puntos.

Pese al sólido comienzo del tercer trimestre, la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio y del elevado coste de la energía sigue ensombreciendo las perspectivas de una recuperación sostenida.

Francia: Supera las previsiones a pesar de la debilidad del sector manufacturero

PMI compuesto: 49,6 | Previsión: 47,8 ( Anterior: 47,2). El dato superó claramente las expectativas del mercado y se situó en su nivel más cercano al umbral de los 50 puntos desde febrero.

PMI de servicios: 49,8 | Previsión: 47,5 ( Anterior: 46,8). Muestra una sólida recuperación y alcanza su nivel más elevado desde diciembre.

PMI manufacturero: 50,0 | Anterior: 50,0. El dato resultó decepcionante, ya que el sector ha perdido impulso y ha retrocedido hasta el nivel neutral de los 50 puntos.

La presión sobre los presupuestos de los hogares, provocada por el encarecimiento de los combustibles, junto con la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones presidenciales, configura un entorno todavía frágil para la actividad empresarial.

Perspectivas para Asia y Estados Unidos

Asia: un panorama económico mixto

Los datos publicados en Asia dibujan un panorama económico desigual, aunque, en líneas generales, la región continúa situándose en terreno expansivo, por encima del umbral de los 50 puntos. En Japón, el sector manufacturero sigue mostrando un sólido crecimiento de la producción y mantiene indicadores elevados, a pesar de que los resultados quedaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Por su parte, el crecimiento del sector privado en India se moderó con respecto a los meses anteriores, debido principalmente a la desaceleración del sector servicios. Las persistentes preocupaciones por el aumento de los costes de las materias primas y los problemas logísticos, agravadas por las tensiones geopolíticas mundiales, siguen representando uno de los principales desafíos para las empresas asiáticas.

A la espera del pulso de la economía estadounidense

Tras la intensa batería de datos publicada en Europa, la atención de los mercados se desplaza ahora a Estados Unidos, donde se darán a conocer los índices PMI preliminares correspondientes a julio. La economía estadounidense ha demostrado hasta ahora una notable capacidad de resistencia, especialmente en el sector manufacturero. No obstante, los inversores analizarán con especial atención cómo están afrontando las empresas el entorno de tipos de interés elevados, el incremento de los costes laborales y las presiones derivadas de los aranceles. Los datos de hoy serán determinantes para evaluar si Estados Unidos mantiene un ritmo de crecimiento superior al de otras economías desarrolladas o si comienza a converger hacia el escenario de mayor debilidad observado en Europa.

Euro-dólar

El euro-dólar está perforando un canal alcista que había servido como corrección dentro de la tendencia bajista vigente desde mediados de abril. La principal zona de resistencia se sitúa actualmente en 1,14, coincidiendo con la media móvil de 25 sesiones.

Cabe destacar que el precio del gas natural está registrando un claro repunte. La posibilidad de que continúe ascendiendo hasta los 100 €/MWh podría ejercer una presión adicional sobre el euro frente al dólar y llevar al euro-dólar a marcar nuevos mínimos. En ese escenario, se abriría la puerta a una caída por debajo de 1,13 e incluso hacia la zona de 1,1250.

Por el contrario, si los precios de la energía comienzan a moderarse, el par podría recuperar posiciones, situarse nuevamente por encima de la media móvil de 25 sesiones y avanzar de nuevo hacia la zona de 1,15.