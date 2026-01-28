Resultados Big Tech: el mercado premia los márgenes de Meta y Tesla pero castiga el gasto masivo de Microsoft

Meta y Tesla avanzan en el after-hours apoyadas en sorpresas de rentabilidad y catalizadores que reordenan expectativas, con el retorno de la inversión en IA como debate central.

Microsoft cae pese a números sólidos por expectativas altas en IA + cloud y por el costo de sostener el liderazgo vía capex .

En mega-caps, el trimestre importa, pero la guía , el perfil de inversión y la historia de mediano plazo pesan más en el precio.

La reacción del mercado a los últimos resultados de MSFT, META y TSLA vuelve a confirmar un patrón típico en mega-caps: la guía, el perfil de inversión y la historia de mediano plazo pesan más en el precio. En esta ronda, Microsoft retrocede con fuerza pese a números sólidos, mientras Meta y Tesla logran avances en el after-hours apoyadas en sorpresas positivas en rentabilidad y/o en catalizadores que reordenan expectativas.

Microsoft

Las acciones de MSFT caen cerca de -6,5% tras el cierre, a pesar de un 2T fiscal 2026 (al 31 de diciembre de 2025) que superó referencias en lo operativo. La compañía reportó ingresos por 81.300 millones de dólares (+17% interanual) y utilidad operativa de 38.300 millones (+21%), con un desempeño también firme en moneda constante. En utilidades, el resultado fue fuerte bajo ambas lecturas: EPS diluido GAAP 5,16 y EPS no GAAP 4,14, por encima de lo que el mercado venía descontando.

El principal motor volvió a ser la nube:

Microsoft Cloud alcanzó 51.500 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 26%.

Intelligent Cloud sumó 32.900 millones de dólares, con un avance interanual de 29%.

Azure y otros servicios de nube crecieron 39%, equivalente a aproximadamente 38% excluyendo efecto cambiario.

More Personal Computing cayó 3% hasta 14.300 millones de dólares, con una dinámica más débil en negocios más cíclicos.

Dentro de esa división, contenido y servicios de Xbox retrocedieron 5 por ciento.

Retorno de capital, Microsoft destinó 12.700 millones de dólares a dividendos y recompras, un aumento de 32%.

Entonces, ¿por qué cae si salió bien? Porque el crecimiento no acelera más de lo que ya estaba incorporado o si la guía no eleva expectativas. A eso se suma la composición, parte del salto en GAAP estuvo influido por el impacto de inversiones en OpenAI (+7.600 millones a utilidad neta y +1,02 al EPS), lo que hace que muchos inversionistas privilegien el no GAAP para medir el pulso recurrente. Y, sobre todo, reaparece la discusión por el costo de liderazgo. El capex fue de 29.876 millones en el trimestre, coherente con centros de datos y cómputo para IA, pero exigente para la narrativa de flujo de caja y márgenes en el corto plazo.

Meta

En el otro extremo, META sube cerca de +4% en el after-hours tras resultados del 4T 2025 (al 31 de diciembre de 2025) mejores a lo previsto por el buen momento del negocio publicitario. Meta reportó EPS 8,88 (vs 8,19 esperado) e ingresos por 59.890 millones (vs 58.420 millones), con crecimiento anual de +24%. La publicidad explicó la mayor parte, advertising revenue 58.140 millones (vs 56.790 millones), apoyado por más impresiones (+18%) y mejor precio promedio (+6%), señal de demanda resiliente y buen pricing.

Operativamente, Family of Apps ratificó escala:

Ingresos, 58.940 millones de dólares. Ingreso operativo, 30.770 millones de dólares.

Base de uso en expansión, usuarios activos diarios en 3,58 mil millones, un alza de 7 por ciento interanual.

En términos operativos, la capacidad de monetización se mantiene sólida.

Sin embargo, a discusión se desplaza del trimestre a la inversión futura. La compañía proyectó para 1T 2026 un rango de ingresos de 53.500 a 56.500 millones, interpretado como un ritmo más moderado en el corto plazo.

El punto más sensible fue el step-up inversor: con un capex 2026 entre 115.000 y 135.000 millones y gastos totales 2026 entre 162.000 y 169.000 millones, impulsados por infraestructura (incluido third-party cloud spend), depreciación y contratación de talento técnico para IA.

A la vez, Reality Labs sigue siendo el costo visible de la apuesta: ingresos 955 millones pero pérdida operativa 6.020 millones, con pérdidas esperadas similares a las de 2025. En el fondo, el mercado pone precio a cuánto tiempo la rentabilidad actual financiará inversiones antes de traducirse en retornos más claros.

Tesla

TSLA avanza cerca de +3% en el after-hours luego de un 4T 2025 que superó expectativas en rentabilidad y EPS ajustado, pese a ingresos algo por debajo del consenso. Tesla informó ventas por 24.900 millones (vs 25.110 millones esperados; -2,4% interanual), pero entregó EPS ajustado 0,50 (vs 0,45) y utilidad operativa 1.410 millones (vs 1.320 millones).

El dato clave fue el margen bruto GAAP de 20,1%, muy por encima del 17,1% que esperaba el mercado, lo que sugiere una mejora de eficiencia en un contexto exigente para el negocio EV.

El mercado también reaccionó al componente futuro, una vez que Tesla señaló que Optimus está en ruta para iniciar producción hacia fin de año y que presentará Optimus V3 en el 1T. Reiteró preparativos para las rampas de Tesla Semi y Cybercab en 1S 2026, avances en robotaxi en Austin (remoción del conductor de seguridad en forma limitada) y crecimiento de la base de FSD, mientras busca aprobaciones en China y Europa.

Además, anunció una inversión de 2.000 millones en acciones preferentes de xAI, reforzando la narrativa de integración entre IA, software y productos físicos.

El contrapunto es que el negocio automotriz sigue con fricción, las entregas fueron de 418.227 en el trimestre (-15%) y cerca de 1,64 millones en el año (-8%), consistente con un ciclo más competitivo. Aun así, la acción sube porque el mercado premia una mezcla de margen mejor de lo esperado y catalizadores que reordenan la historia de mediano plazo.

El mercado paga futuro y castiga incertidumbre de retorno

En la fase actual, la bolsa está menos dispuesta a premiar el paso contable si viene acompañado de más capex, dudas sobre retorno del gasto en IA, o un crecimiento que no luce mejor que lo ya descontado. Por eso, mientras MSFT sufre por expectativas y costo de inversión, META y TSLA encuentran apoyo en sorpresas de rentabilidad y en narrativas que el mercado considera opcionalidad, aunque el debate ya no es si invertir en IA, sino cuándo y cómo se materializa el retorno.

