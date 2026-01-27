Resultados Boeing 4T: ganancias récord ocultan pérdida operativa

La acción se recuperó de una caída inicial y sube un 0,8% por la tarde en la bolsa de Nueva York.

Las entregas casi se triplicaron a 160 aviones; la cartera de pedidos alcanzó récord de US$682.000 millones.

Boeing reportó BPA de US$9,92 vs pérdida esperada de US$0,45, pero la ganancia incluye US$11,83 de la venta de Jeppesen.

Boeing reportó resultados del cuarto trimestre que superaron ampliamente las expectativas, con una beneficio por acción (BPA) de US$9,92 (la más alta en al menos una década) cuando Wall Street anticipaba una pérdida.

Ganancias infladas por venta de activos

Boeing registró una ganancia por acción de US$9,92, la cifra trimestral más alta en al menos una década, cuando el consenso anticipaba una pérdida de US$0,45. Los ingresos alcanzaron US$23.950 millones, un 57% más que el año anterior y por encima del consenso de US$22.400 millones.

Sin embargo, la lectura requiere contexto, debido a que la venta de Jeppesen (Digital Aviation Solutions), cerrada en noviembre, generó una ganancia extraordinaria de US$9.600 millones que aportó US$11,83 por acción al resultado.

Excluyendo este efecto extraordinario, Boeing habría registrado una pérdida cercana a US$2 por acción, peor que las proyecciones del mercado. Las acciones cayeron 2,4% hasta US$242,58 tras conocerse un nuevo cargo contable en el programa de aviones cisterna KC-46. No obstante, por la tarde la acción recuperó las pérdidas iniciales y sube un 0,8%.

Flujo de caja positivo y producción en recuperación

Boeing generó flujo de caja libre de US$375 millones en el trimestre, superando expectativas y marcando el segundo período consecutivo con generación positiva de efectivo. La compañía acumuló US$29.400 millones en efectivo e inversiones líquidas, frente a los US$23.000 millones previos.

El CEO Kelly Ortberg reiteró el objetivo a largo plazo de alcanzar US$10.000 millones anuales en flujo de caja libre, aunque no proporcionó guía financiera formal para 2026.

Los indicadores de producción muestran progreso bajo el liderazgo de Ortberg, quien asumió el cargo a mediados de 2024. Las entregas de aviones casi se triplicaron, pasando de 57 unidades hace un año a 160 en el cuarto trimestre. Los pedidos netos alcanzaron 336 aeronaves en el período.

La producción del 737 MAX se elevó a 42 aviones mensuales, el límite autorizado por la FAA (aumentado recientemente desde 38). El 787 Dreamliner mantiene un ritmo estabilizado de 8 aviones mensuales.

Cartera récord pero desafíos persisten

La cartera de pedidos alcanzó un récord de US$682.000 millones.

Sin embargo, los contratos de precio fijo en defensa continúan generando pérdidas, con nuevos cargos en el programa KC-46 que se suman a una serie de sobrecostos en los últimos años.

La deuda consolidada aumentó ligeramente a US$54.100 millones tras la adquisición de Spirit AeroSystems, el fabricante de la mayor parte de la estructura del 737.

La falta de guía formal deja a los inversionistas dependiendo de estimaciones de analistas, que proyectan aproximadamente 690 aviones entregados en 2026 (frente a 600 en 2025), lo que generaría ganancias cercanas a US$2 por acción y flujo de caja libre de unos US$2.000 millones.

Hitos críticos para la recuperación

Para sostener la recuperación, Boeing enfrenta varios desafíos, el primero es incrementar la producción del 737 MAX hacia el objetivo de 50 unidades mensuales. El segundo es obtener la certificación del 737-10, la versión más larga del MAX, para frenar la pérdida de cuota de mercado frente al Airbus A321neo. Finalmente, debe certificar el avión de fuselaje ancho 777X.

Resumen de Resultados 4T 2025

Ingresos: $23.948M (+57% YoY)

Utilidad operacional (GAAP): $8.777M

Margen operacional: 36,7%

Utilidad neta: $8.220M

BPA GAAP: $10,23

BPA Non-GAAP: $9,92

Flujo de caja libre: $375M

Fuente: xStation5

_________

