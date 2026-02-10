Resultados de Coca-Cola: ¿Resistirá la presión el nuevo CEO?

- Coca-Cola superó levemente las expectativas de beneficios en el 4T, apoyada en una sólida gestión de costos, pero decepcionó por el lado de los ingresos y, sobre todo, por una proyección para 2026 poco ambiciosa. El mercado sigue cuestionando si la compañía, bajo el liderazgo del nuevo CEO, será capaz de adaptarse con éxito a un entorno de consumo cambiante y mantener un crecimiento más atractivo a medio plazo.
El icónico productor de bebidas gaseosas (principalmente azucaradas) presentó sus resultados del 4T del ejercicio fiscal 2025, junto con sus perspectivas de ventas para 2026. Las cifras no fueron desastrosas, pero la reacción del mercado refleja una clara decepción por parte de los inversores.
Visión trimestral
El beneficio por acción (BPA) cayó hasta USD 0,58, aunque logró situarse por encima de las expectativas del mercado, que rondaban los USD 0,56. Los ingresos, en cambio, mostraron una caída más pronunciada de lo previsto, hasta USD 11.800 millones, frente a un consenso cercano a USD 12.000 millones.
Evolución interanual
En términos interanuales, el EPS aumentó un 4%, y el hecho de haber superado las estimaciones de los analistas refleja una gestión de costes especialmente eficiente. Los ingresos también crecieron frente al año anterior, aunque de forma moderada, con un avance del 2%. El volumen de ventas aumentó un 1%, impulsado por el crecimiento en Estados Unidos, Japón y Brasil. Además, la compañía logró trasladar precios al consumidor, con un incremento medio anual del 4%.
Mensaje de la dirección y perspectivas
La dirección comunicó varias decisiones operativas y estratégicas relevantes. El próximo CEO y actual COO, Henrique Braun, destacó las presiones por el lado de la demanda, que la compañía está abordando mediante el lanzamiento de nuevos formatos y tamaños de envases, orientados a consumidores con menor poder adquisitivo.
Sin embargo, el principal foco de preocupación para los accionistas parece ser las proyecciones para 2026. Coca-Cola espera un crecimiento orgánico de ingresos del 4–5%, mientras que los beneficios aumentarían entre 7–8%. Se trata de previsiones poco dinámicas, que mantienen al mercado escéptico respecto a la capacidad de la compañía para gestionar la presión estructural derivada de los cambios en los hábitos de consumo.
COKE.US (D1)
Fuente: xStation5
