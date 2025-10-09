Resultados de PepsiCo y Delta, el S&P 500 se mantiene en máximos ↔️

La apertura de las bolsas estadounidenses transcurre con ánimo moderado. Tras la euforia de la jornada anterior, los inversores se muestran más cautelosos, analizando tanto los resultados corporativos que siguen llegando como el entorno macroeconómico en medio del cierre parcial de la administración federal. La mayoría de los índices abren cerca de los niveles de cierre de ayer. Los futuros del Nasdaq 100 caen alrededor de 0,20 %.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Los sectores minero y financiero muestran hoy el mejor desempeño, mientras que el tecnológico y el de minoristas se quedan rezagados. La sesión de ayer llevó nuevamente a los principales índices a máximos históricos. La publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal fue interpretada por el mercado como una confirmación del tono dovish en política monetaria. Los inversores consideraron el contenido del documento como una señal de que la Fed planea un recorte de 25 puntos básicos en su próxima reunión.

El cierre del gobierno estadounidense continúa, impidiendo la publicación de datos macroeconómicos clave. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no pudo participar en la conferencia prevista, lo que privó al mercado de orientaciones importantes sobre la política monetaria futura. La falta de comunicación por parte de las autoridades monetarias en un contexto de acceso limitado a la información económica aumenta la incertidumbre entre los inversores.

A nivel corporativo, los resultados trimestrales de PepsiCo y Delta Air Lines concentran la atención. Ambas compañías superaron las estimaciones del mercado, ofreciendo información relevante sobre la situación del consumidor estadounidense en un entorno de menor visibilidad macroeconómica. El informe de Delta fue particularmente bien recibido luego de que su CEO destacara que el cierre del gobierno no afecta las operaciones actuales, lo que impulsó las acciones de la aerolínea antes de la apertura.

S&P 500 (D1)

Fuente: xStation5

El precio se encuentra actualmente muy cerca de sus máximos históricos, lo que implica que el espacio para una posible corrección parece relativamente amplio. Considerando los rangos de retrocesos anteriores, una corrección podría llevar el índice hasta el límite inferior del canal ascendente (marcado en rojo), en torno a los 6.700 puntos.

Sin embargo, para que este escenario se confirme, sería necesario un rompimiento claro del soporte local más cercano, situado alrededor de los 6.750 puntos. Un factor adicional que favorece una corrección es el nivel elevado del indicador RSI, que se mueve cerca de 70 puntos, lo que sugiere sobrecompra y un mayor riesgo de retroceso a corto plazo.

Noticias corporativas

Nvidia (NVDA.US) – La empresa más grande del mundo por capitalización sube alrededor de 1 % en la apertura, impulsada por la noticia de que comenzó a vender sus chips de IA en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de una nueva iniciativa comercial del presidente estadounidense.

US Rare Metals (USAR.US) – Las compañías vinculadas a la extracción y refinación de tierras raras avanzan tras los nuevos controles impuestos por China, que obligan a los países desarrollados a aumentar su propia producción. Las acciones de US Rare Metals suben más de 6 % en la apertura.

Apogee Therapeutics (APGE.US) – La biotecnológica cae más del 6 % al inicio de la sesión. El mercado consideró desfavorable la valoración de la oferta pública anunciada a 41 USD por acción.

PepsiCo (PEP.US) – La productora de bebidas publicó resultados ligeramente superiores a las expectativas, con un BPA de 2,29 USD (vs. 2,26 USD esperados) y ingresos de 23,94 mil millones USD (vs. 23,86 mil millones esperados). En la conferencia, el CEO anunció planes de reducción de costos para mejorar los márgenes, destacando que la demanda desde Asia impulsa el crecimiento.

Freeport (FCX.US) – Las mineras de cobre avanzan apoyadas por el buen sentimiento hacia los metales industriales y las previsiones de aumento de precios en los próximos años. La acción sube cerca de 2 % en la apertura.

Diginex Inc (DGNX.US) – La empresa de software se dispara cerca de 30 % por segunda sesión consecutiva, impulsada por su expansión estratégica hacia criptomonedas, tokenización e inteligencia artificial.

Delta Airlines (DAL.US) – La principal aerolínea estadounidense también superó las expectativas en su informe trimestral. El dato es relevante para medir la fortaleza del consumidor y del sector empresarial en un contexto de menor transparencia macroeconómica. Las acciones suben más de 5 % tras los comentarios del CEO, quien aseguró que el cierre del gobierno no ha afectado los resultados y que la compañía registra ingresos operativos récord gracias a la demanda del segmento premium.

