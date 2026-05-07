Resultados de Rheinmetall: Las débiles ventas eclipsan unas sólidas perspectivas

El líder de la industria de defensa europea publicó la versión final de sus resultados antes de la apertura del mercado del jueves.

Esta situación muestra cuán volátil puede ser el sentimiento del mercado hacia la compañía y, de facto, hacia todo el sector. Los resultados preliminares publicados a comienzos de esta semana mostraban prácticamente las mismas cifras que el informe final, aunque el mercado reaccionó de manera muy diferente ante publicaciones similares. Durante la tarde, las acciones de la compañía alemana caen entre un 2% y un 3%.

Métricas financieras:

Los ingresos por ventas aumentaron hasta EUR 1.940 millones , representando un alza interanual del 7,7% .

El beneficio operativo subió hasta EUR 224 millones (+17% interanual), aunque por debajo del consenso de EUR 262 millones .

El flujo de caja libre (FCF) también superó las expectativas, aumentando hasta EUR 285 millones frente a previsiones de EUR 181 millones .

El margen operativo aumentó hasta 11,6% , comparado con el 10,6% de hace un año.

El BPA se situó en EUR 2,42 frente a expectativas cercanas a EUR 2,70 .

La cartera de pedidos (backlog) aumentó un 30%, alcanzando un récord de EUR 73.000 millones.

A pesar del fuerte crecimiento, especialmente en rentabilidad, los inversores reaccionaron negativamente a unas ventas claramente inferiores a las expectativas. La compañía decepcionó, de facto, en prácticamente toda la amplitud de sus operaciones. El consenso del mercado asumía ingresos superiores a EUR 2.100–2.200 millones.

Guía de la compañía:

Aunque la empresa reportó ventas y beneficio operativo por debajo de las expectativas, la dirección tranquilizó a los inversores durante la conferencia con analistas, afirmando que el objetivo anual de crecimiento de ventas del 40–45% sigue siendo válido.

Otros aspectos destacados:

Los inversores podrían recibir positivamente el aumento hacia la producción a gran escala en la planta de municiones de Murcia .

Actualmente, el mercado parece depositar importantes esperanzas a corto plazo en un incremento de las entregas de camiones y en la significativa expansión de la compañía en el segmento marítimo.

La administración explicó la debilidad en ventas y resultados operativos principalmente por una elevada base de comparación y por las características del ciclo de ventas.

También destaca una serie de transacciones internas. Dos miembros clave del consejo directivo, incluido el CEO, compraron acciones por un valor combinado cercano a EUR 1 millón.

Conclusión:

Históricamente, los primeros trimestres del ejercicio financiero han sido los más débiles para Rheinmetall. Esto no refleja una falta de demanda, sino más bien la programación de contratos de defensa. La cartera récord de pedidos junto con el aumento de márgenes representa una señal sólida de mejora en eficiencia y perspectivas favorables; el crecimiento de ventas por debajo de unas expectativas relativamente elevadas es simplemente un indicador puntual de desaceleración temporal.

Las transacciones internas dejan esto claramente en evidencia. Al analizar operaciones de insiders, vale la pena recordar que existen muchas razones para vender, pero solo una razón para comprar acciones.

RHM.DE (D1)



En el gráfico, el precio de la acción permanece en la parte baja de un rango de consolidación de largo plazo. Históricamente, el precio se encuentra cerca de zonas y niveles, especialmente el RSI, donde se han producido rebotes y el precio ha regresado hacia el límite superior del rango. Desde una perspectiva técnica, será clave seguir de cerca la EMA100 y la EMA200. Fuente: xStation5