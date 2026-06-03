Amenazas para el crecimiento: ¿solo en Europa?

La comisaria europea de Empleo, Roxana Mînzatu, advirtió en sus declaraciones que, en el contexto de la prolongada crisis en Medio Oriente, el conflicto podría poner en riesgo hasta 1.3 millones de empleos en la Unión Europea.

Las estimaciones son bastante preocupantes:

El sector automotriz podría enfrentar los mayores despidos, alcanzando las 600,000 personas , según las estimaciones de la Comisión Europea .

podría enfrentar los mayores despidos, alcanzando las , según las estimaciones de la . La construcción , la industria de los metales , el sector químico y el transporte podrían perder 56,000 empleos.

, la industria de los , el sector y el podrían perder 56,000 empleos. Alrededor de 85,000 puestos de trabajo vinculados a proyectos de baterías y 58,852 empleos en la fabricación de paneles solares podrían estar en riesgo.

y 58,852 empleos en la fabricación de podrían estar en riesgo. Otros 4,500 empleos en el sector del acero podrían eliminarse debido a las medidas de bajas emisiones.

podrían eliminarse debido a las medidas de bajas emisiones. Los hogares de menores ingresos podrían destinar un 1.4% adicional de sus ingresos al combustible para transporte.

El sector manufacturero de la UE emplea aproximadamente a 30 millones de personas, mientras que los servicios generan cerca de 87 millones de puestos de trabajo.

El mayor problema para las empresas no es la falta de combustible, petróleo o incluso su costo.

Un desafío mucho más importante son los costos de la energía, que ya son muy elevados en Europa y que, debido a la ausencia de suministro de gas procedente de Medio Oriente, podrían aumentar aún más. La presión inflacionaria podría desencadenar además una espiral salarial, empeorando la situación de las empresas con bajos márgenes. Para abordar este posible desafío, la Unión Europea intenta involucrarse en el conflicto con Irán a su manera. La UE ha propuesto que su misión naval Aspides asuma un papel de liderazgo en la limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz, “cuando las condiciones lo permitan”, como parte de una iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido.Vale la pena recordar que incluso en el caso hipotético de un cese inmediato y permanente de las hostilidades, las minas navales podrían seguir representando una amenaza, y las capacidades de Estados Unidos para eliminarlas podrían resultar insuficientes.

¿Pero la situación es realmente tan grave como sugiere la comisaria?

El impacto sobre el mercado laboral durante el período 2022–2024, en plena crisis energética tras la escalada de la guerra en Ucrania, fue relativamente limitado.

Sin embargo, esto representó una especie de transferencia del problema más que una neutralización de la amenaza; los trabajadores industriales en Europa pagaron el costo mediante una reducción de sus salarios reales mientras mantenían sus empleos.

Al mismo tiempo, la crisis energética que ahora podría amenazar a Europa es de menor magnitud que la de 2022, y Europa está mejor preparada para afrontarla de lo que estaba entonces.

No obstante, el problema es que actualmente el mercado laboral de la UE está mucho más ajustado, y las dificultades empresariales podrían trasladarse de forma rápida y significativa a los resultados del mercado laboral.

Además, la inflación de 2022 no fue únicamente consecuencia de las interrupciones en las cadenas de suministro. El mercado y la economía estaban sobrecalentados tras los estímulos fiscales implementados después de la pandemia de COVID-19.

Hoy, el BCE dispone de menos margen de maniobra, y los efectos de los cambios en la política monetaria serán más dolorosos para la economía.

Asia

El problema de la inflación y de la energía no será, ni es, exclusivamente europeo; de hecho, ocurre todo lo contrario. Los países asiáticos ya están recurriendo al racionamiento de reservas de hidrocarburos y han introducido controles a las exportaciones.

Incluso Japón , pese a contar con enormes reservas, ya ha consumido aproximadamente el 20% de ellas.

, pese a contar con enormes reservas, ya ha consumido aproximadamente el 20% de ellas. La situación en China parece más favorable, lo que ayuda a contener los precios de las materias primas y la inflación, aunque resulta difícil determinar cuánto tiempo podrá mantenerse esta situación.

Estados Unidos

Aunque Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo y gasolina, también es su principal consumidor.

Además, la sensibilidad de la economía estadounidense a los precios de la gasolina es, en promedio, aproximadamente el doble que la de Europa.

Estados Unidos también enfrenta limitaciones en su capacidad de refinación. Incluso con un excedente de petróleo, las refinerías representan un cuello de botella, lo que finalmente se traduce en mayores costos en las estaciones de servicio.

representan un cuello de botella, lo que finalmente se traduce en mayores costos en las estaciones de servicio. La situación energética tampoco es ideal; una infraestructura envejecida y con insuficiente inversión debe hacer frente no solo a las olas de calor y al aumento de los precios, sino también a la enorme demanda eléctrica generada por los centros de datos.

A la luz de estas noticias, la OCDE ha reducido sus perspectivas de crecimiento global desde el 3.4% hasta el 2.8%, aunque en los escenarios más adversos el crecimiento podría descender hasta alrededor del 1.8%.