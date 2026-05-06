Resumen de Mercado: S&P 500 y Nasdaq alcanzan nuevos máximos por renovadas expectativas de fin de la guerra

Las acciones cotizan al alza y el petróleo retrocede, dando continuidad al desempeño de la sesión anterior, en un contexto en el que las tensiones geopolíticas registradas el lunes muestran señales de distensión. Estados Unidos confirmó que el alto el fuego con Irán permanece vigente, pese a la actividad iraní reportada ayer hacia los Emiratos Árabes Unidos. Además, Una fuente paquistaní confirma que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un memorando de una página para poner fin a la guerra.

El sector energético se vio adicionalmente afectado por el anuncio del presidente Trump sobre una pausa en el Project Freedom, si bien el bloqueo continúa en vigor. Este entorno favoreció a la renta fija y a las divisas del G10 frente al dólar estadounidense, destacando la caída del USD/JPY hasta un mínimo de 155,03. Las bolsas asiáticas se beneficiaron de este sentimiento positivo, mientras que los futuros de Estados Unidos y Europa anticipan una apertura constructiva, con el Nasdaq liderando las ganancias tras los resultados de AMD. No obstante, según trascendió, responsables de seguridad y militares israelíes consideran que las negociaciones resultan infructuosas y habrían trasladado a Estados Unidos su intención de reanudar los ataques contra Irán.

De cara a la sesión, los inversores estarán atentos a la publicación de los datos macroeconómicos de empleo privado ADP en Estados Unidos correspondientes a abril, así como al anuncio de refinanciación del Tesoro estadounidense. En el frente corporativo, se esperan los resultados trimestrales de Walt Disney, Kraft Heinz, Uber y CVS.​​



Fuente: xStation5

Noticias Clave​​​​​

Geopolítica: La Casa Blanca avanza hacia un memorando de entendimiento de una página con Irán para poner fin al conflicto y establecer un marco para futuras negociaciones nucleares, según informaron Axios y Reuters citando fuentes oficiales. En este contexto, el presidente Trump anunció una pausa breve del Project Freedom para evaluar si el acuerdo puede cerrarse y firmarse, aunque subrayó que el bloqueo permanecerá plenamente vigente. Trump reiteró además que Estados Unidos mantiene el control total de la situación y que Irán no debe acceder a un arma nuclear. No obstante, según Al Jazeera, fuentes israelíes señalan que su liderazgo de seguridad y militar considera las negociaciones una pérdida de tiempo y habría trasladado a Washington su intención de reanudar los ataques contra Irán.

Divisas: El índice del dólar abrió a la baja tras el anuncio de Trump sobre la pausa del Project Freedom, perdiendo el umbral de 98,00 ante una mayor debilidad generalizada. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,1740 impulsado por la mejora del sentimiento, mientras que la atención se centra en los PMI finales de la zona euro, aunque con reacción esperada limitada. El GBP/USD también se benefició, regresando a la zona de 1,3600. Por su parte, el USD/JPY protagonizó un movimiento abrupto al caer de 157,76 a 155,88 en apenas 15 minutos, antes de sondear el nivel de 155,00, en un contexto donde la especulación sobre una posible intervención del gobierno japonés ha aumentado, considerando la preferencia histórica de las autoridades por actuar en periodos de baja liquidez.

Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense se beneficiaron del anuncio de la pausa en el Project Freedom, avanzando desde 110-08+ hasta un máximo de 110-16, con apoyo adicional derivado de la debilidad del dólar. La atención del mercado se desplaza ahora hacia el anuncio de refinanciación del Tesoro (QRA), mientras que el dato de nóminas no agrícolas se publicará el viernes. En Europa, los futuros del Bund abrieron al alza pero registraron ventas inmediatas, manteniéndose por encima del máximo del martes en 125,11 (rango 125,08-125,28), a la espera de los PMI finales de la zona euro y de una subasta de Bund con vencimiento en 2032.

EEUU: El presidente Trump destacó la buena relación bilateral con China y con su homólogo Xi Jinping, anticipando que abordará el tema de Irán en sus próximas conversaciones, y reconoció el tono respetuoso de Pekín en este asunto. En el plano industrial, un funcionario del Departamento de Estado declaró a Nikkei Asia que Estados Unidos está trabajando para hacer frente a la escasez global de chips de memoria mediante una coalición de cadena de suministro con aliados estratégicos en Asia, Europa y Oriente Medio.

Europa: Desde el BCE, Lane advirtió que las próximas olas de calor podrían intensificar la respuesta de los precios de los alimentos durante el verano, mientras que Villeroy señaló que la entidad subiría tipos si se detectaran efectos de segunda ronda, aunque por el momento las señales son insuficientes. En el plano macro, los PMI finales de abril en la zona euro confirmaron la contracción de la actividad, con el compuesto en 48,8 y el de servicios en 47,6, ambos por encima de lo esperado pero claramente por debajo de los registros previos. En Reino Unido, el PMI de servicios sorprendió al alza en 52,7, mientras que en otras economías europeas los servicios continuaron en zona de contracción, con lecturas en torno a 46,5-46,9.

Asia: El Kospi protagonizó una apertura explosiva, superando el nivel de los 7.000 puntos y activando el sidecar comprador en los primeros cinco minutos de negociación, impulsado por las grandes tecnológicas, con Samsung Electronics avanzando un 15% e incorporándose al selecto grupo de compañías con capitalización superior al billón de dólares. En China, las plazas siguieron el tono positivo a la vuelta de Shanghái tras las vacaciones, con CK Hutchison destacando al alza tras acordar la venta de su participación del 49% en VodafoneThree, mientras que Wuliangye Yibin se quedó rezagada por una doble rebaja de Goldman Sachs. Los datos macro acompañaron, con el PMI compuesto RatingDog avanzando a 53,1 y el de servicios en 52,6, por encima de las estimaciones.

Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron presionados durante la sesión asiática, condicionados por la evolución geopolítica. Tras el anuncio de Trump sobre la pausa del Project Freedom, los futuros del WTI cayeron cerca de 3 USD por barril, perforando brevemente los 100 USD/barril, mientras que el Brent de julio se mantuvo por debajo de 108 USD/barril. En el plano operativo, CBS reportó el impacto de un misil de crucero contra un granelero francés en aguas próximas a los Emiratos Árabes Unidos, junto a explosiones en la isla de Qeshm, Bandar Abbas y Bushehr. Por otro lado, Arabia Saudí fijó el OSP del crudo árabe ligero de junio para Asia con una prima de 15,50 USD/barril sobre la media Omán/Dubái, frente a los 19,50 USD/barril de mayo. Los inventarios privados semanales mostraron caídas significativas, con un descenso del crudo de 8,1 millones de barriles, muy por encima de lo esperado.

Metales: Los metales preciosos fueron los grandes beneficiados de la jornada, liderando las subidas tras el anuncio de Trump. El oro spot avanzó un 2% durante la sesión asiática, cotizando justo por debajo de los 4.650 USD/onza al inicio de la sesión europea. En el segmento de los metales industriales, el cobre LME a tres meses se vio favorecido por el tono de apetito por el riesgo, recuperando el nivel de 13.280 USD/t y superando posteriormente los 13.300 USD/t.

Bitcoin: La principal criptomoneda superó los 81.000 USD impulsada por la mejora del sentimiento de riesgo derivada del avance hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Acciones: Advanced Micro Devices (AMD) presentó resultados del primer trimestre de 2026 por encima de las expectativas del consenso, con un BPA ajustado de 1,37 USD frente a los 1,28 USD esperados e ingresos de 10.300 millones de dólares, superando los 9.880 millones previstos. La compañía ofreció además una guía de ingresos para el segundo trimestre de 11.200 millones de dólares, claramente por encima de los 10.500 millones estimados por el mercado, lo que respalda el buen tono del Nasdaq de cara a la apertura.​​

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Análisis US100

El US100 mantiene una estructura alcista y ha mostrado una aceleración que lo llevó a superar la directriz del canal previo. Sin embargo, el precio ya presenta una amplia distancia respecto de su media móvil de largo plazo, mientras el MACD conserva una divergencia bajista y comienza a acercarse a zonas de resistencia anteriores. Tras superar su máximo previo, el soporte más relevante pasa a ubicarse en los 28.245 puntos, nivel que se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse por encima de los 28.245 puntos, el escenario favorece una extensión adicional del movimiento alcista, con una resistencia relevante en los 28.950 puntos, correspondiente a la extensión del 223,6% de Fibonacci del impulso analizado. En cambio, una pérdida de ese soporte podría abrir paso a una corrección de mayor amplitud, con un punto pivote importante en torno a los 27.617 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.245

🔺 Escenario Alcista: 28.950

🔻 Escenario Bajista: 27.617



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El petróleo profundizó su corrección tras perforar el soporte clave de los 99,21 dólares y acelerar la caída luego de perder también la zona de los 92,43 dólares. Este movimiento respondió principalmente a reportes que apuntan a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia el fin del conflicto, lo que reforzó las expectativas de un alto el fuego y redujo parte de la prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio. En este contexto, la región de los 92,43 dólares, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci, pasa a ser la referencia técnica más importante de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 92,43 dólares, podría extender la caída hacia la zona de los 78,85 dólares. En cambio, una recuperación sostenida por encima de ese nivel podría abrir espacio para un movimiento correctivo, con una resistencia principal ubicada en torno a los 107,8 dólares.

🔹 Punto Clave: 92,43

🔺 Escenario Alcista: 107,8

🔻 Escenario Bajista: 78,85



Fuente: xStation5