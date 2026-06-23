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Los índices europeos caen más de un 1% y los futuros del Nasdaq se hunden un 2,5% por el temor al gasto excesivo en IA
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Kevin Warsh presiona a los mercados al consolidarse la expectativa de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos este año
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El crudo Brent cede de los 76 dólares al normalizarse el paso por el Estrecho de Ormuz y enfriarse la tensión geopolítica con Irán
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Los índices de los mercados de valores europeos han abierto la sesión de hoy con fuertes caídas: el índice paneuropeo STOXX 600 baja alrededor de un 1,2%, el DAX 40 retrocede cerca de un 1% hasta los ~24.840 puntos y el Euro Stoxx 50 pierde un 1,21%. Los contratos de futuros del Nasdaq 100 de EE. UU. caen un 2,5%, mientras que los futuros del S&P 500 bajan un 1,3%; el sentimiento a ambos lados del Atlántico es claramente negativo.
El principal factor impulsor es la fuerte ola de ventas en el sector tecnológico y las empresas de IA, alimentada por la preocupación sobre el gasto excesivo en infraestructura y la viabilidad de los retornos de inversión en inteligencia artificial. La liquidación fue desencadenada por el desplome de casi el 17% en las acciones de SpaceX el lunes tras su debut bursátil, lo que arrastró a todo el ecosistema de IA y chips: Samsung y SK Hynix perdieron más de un 12%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur registró su mayor caída en un solo día desde marzo, desplomándose un 10%.
Al mismo tiempo, los inversores ya descuentan por completo una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos para finales de año; el nuevo presidente, Kevin Warsh, señala una postura firme para combatir la inflación, lo que ha llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años a su nivel más alto en 16 meses (~4,19%).
Evolución de las materias primas y el mercado de divisas
El crudo Brent ha caído por debajo de los 76 dólares por barril por primera vez desde principios de marzo (el WTI baja alrededor de un 0,63% hasta los ~$73,57), a medida que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz regresa a la normalidad tras las tensiones con Irán (Irán ha confirmado que no hay planes para que el OIEA inspeccione sus instalaciones nucleares). El dólar se está fortaleciendo: el índice USD/IDX sube un 0,17% hasta 100,93, el par USD/PLN avanza un 0,67% hasta 3,7554, mientras que el par EUR/USD cae ligeramente a ~1,1405; de fondo, el mercado debate si la eurozona ya ha superado el choque inflacionario y las previsiones sobre nuevas subidas de tipos por parte del BCE se están desvaneciendo.
En el mercado sectorial europeo, la tecnología es sin duda el mayor perdedor: el sector tecnológico en el Euro Stoxx 50 cae hasta un 4,59% hoy, mientras que el sector industrial retrocede un 1,94%. El sector de consumo discrecional baja un 0,95%, el financiero un 0,70% y el de materiales un 0,72%. Por el contrario, los sectores defensivos destacan claramente al alza: salud sube un +1,02%, bienes de consumo básico un +0,69%, comunicaciones un +0,25% y servicios públicos un +0,13%; los inversores rotan claramente hacia activos refugio.
Información empresarial
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Signify NV: las acciones del fabricante de iluminación se desplomaron más de un 15% tras su Día del Inversor (Capital Markets Day), donde la empresa decepcionó al mercado con su política de dividendos revisada (recortando el objetivo de distribución al 40-50% del beneficio, en lugar del dividendo estable y creciente anterior) y un objetivo de margen EBITA de alrededor del 10% para 2029. J.P. Morgan estima que estos cambios implican una reducción de alrededor del 45% en el consenso del dividendo por acción. El consejero delegado, As Tempelman, anunció una reducción de la producción propia de productos de iluminación estándar, optando en su lugar por el abastecimiento global (particularmente de Asia) en respuesta a la presión de los competidores chinos.
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Infineon Technologies: las acciones caen un 6,58% hoy (la mayor caída en el Euro Stoxx 50), ASML Holding se desploma un 6,01%, Siemens Energy baja un 5,24% y STMicroelectronics pierde más de un 7%; todo el sector de semiconductores y equipos para chips experimenta una venta masiva a raíz de la corrección global en las empresas tecnológicas. Los fabricantes de semiconductores Infineon y STMicro, que recientemente han captado financiación mediante deuda, están bajo una presión particular ya que los inversores cuestionan la sostenibilidad de sus modelos de gasto ante el aumento de los costes del servicio de la deuda.
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Heineken NV: las acciones suben alrededor de un 2,14-2,7%, destacando como uno de los pocos puntos brillantes del mercado. La cervecera holandesa ha nombrado a Rafael Oliveira como su nuevo consejero delegado y presidente del consejo de administración; Oliveira ha sido consejero delegado de JDE Peet's (un productor holandés de café y té) desde 2024. La empresa espera que su experiencia en el sector de bebidas no alcohólicas ayude a diversificar su cartera hacia categorías de refrescos de más rápido crecimiento, particularmente a la luz del estancamiento de las ventas de cerveza y de una desaceleración en toda la industria.
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SAP SE: las acciones suben un 2,58%, liderando las ganancias en el Euro Stoxx 50, tal vez debido a una rotación hacia valores que previamente habían sufrido fuertes ventas. Deutsche Telekom avanza un 2,00%, mientras que Anheuser-Busch InBev sube un 1,83%; los inversores buscan refugio en empresas con flujos de caja previsibles y valoraciones menos especulativas.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (23.06.2026)
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