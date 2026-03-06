Resumen de mitad de sesión: Capital huye de Europa

Renta variable europea

La sesión europea está marcada por fuertes caídas en las bolsas. Las mayores salidas de capital se observan en mercados emergentes, donde el W20 de Polonia cae 1,6%, aunque el mercado europeo en general también retrocede con fuerza (EU50: -1,3%).

La venta es generalizada y transversal a los sectores, afectando a:

Tecnología (crecimiento): ASML -3,4%

Finanzas (cíclico): HSBC -0,7%

Defensivos: Roche -2,8%, GSK -1,3%

El único sector que muestra avances es el energético:

Shell: +1,4%

BP: +2,0%

Noticias corporativas

Un fármaco experimental contra la obesidad desarrollado por Roche y Zealand Pharma decepcionó a los inversores, mostrando solo una pérdida de peso del 10,7% tras 42 semanas.

Como resultado:

Zealand Pharma se desplomó un 32% , marcando una caída récord.

Roche cayó 3,3%.

A pesar de que el medicamento mostró efectos secundarios mínimos, los analistas dudan que el compuesto pueda convertirse en tratamiento de primera línea en un mercado extremadamente competitivo.

Divisas

El Índice del Dólar suma 0,3% adicional y se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2025.

La principal presión se observa sobre el euro:

EUR - USD: -0,4% hasta 1,156

Otros activos considerados refugio también retroceden:

Franco suizo: USD - CHF +0,15%

Yen japonés: USD - JPY +0,3%

Materias primas

El oro extiende la corrección iniciada ayer:

Oro: -0,2% hasta 5.070 dólares

La presión proviene principalmente de la fortaleza del dólar.

En contraste, el petróleo registra fuertes subidas:

Brent: +5,7% hasta casi 89 dólares

WTI: +8,7% hasta casi 86 dólares por barril

PIB de la Eurozona

El crecimiento del PIB de la Eurozona fue revisado a la baja, desde 1,3% hasta 1,2% interanual.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento estuvo impulsado por:

Consumo de los hogares

Gasto público

Inversión en capital fijo

Sin embargo, el crecimiento total se vio lastrado por la caída de las exportaciones y por una contribución negativa de los inventarios.

Comentarios de la Fed

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller señaló que la guerra en Irán no debería provocar un aumento permanente de la inflación.

Sin embargo, su tono no fue completamente moderado. Waller advirtió que un shock energético prolongado durante semanas o meses sí sería un problema para la Fed, recordando que los shocks energéticos anteriores han elevado permanentemente el nivel de precios.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán

En entrevistas recientes, el presidente Donald Trump afirmó que los estadounidenses deben prepararse para posibles ataques iraníes, señalando que en tiempos de guerra “la gente muere”.

También anunció que el objetivo de la operación militar es un cambio completo de régimen en Irán, instalando con apoyo de Estados Unidos a un nuevo líder “razonable”, para el cual ya tendría candidatos específicos.

Respuesta de la Unión Europea

Ursula von der Leyen y Antonio Costa se reunirán el lunes con líderes de países del Golfo para discutir el conflicto en Medio Oriente.

La Unión Europea está preocupada por:

una escalada del conflicto ,

una posible crisis energética ,

y un aumento de presiones migratorias.

Debido a estas amenazas:

se cancelaron reuniones de la UE en Chipre ,

y se incrementó la ayuda a la región.

Seguridad energética

Según el ministro alemán de Economía, los mercados energéticos siguen siendo líquidos y no existen problemas en el suministro de gas.

Sin embargo, la paralización de la producción de gas natural en Qatar fue uno de los principales factores detrás de la caída del euro, dada la alta sensibilidad de la economía europea a los precios de las materias primas.

El EU50 cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2025, mientras el EUR - USD profundiza las pérdidas por debajo de 1,1600.



Fuente: xStation5