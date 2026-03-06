Resumen de mitad de sesión: Capital huye de Europa

- Las bolsas europeas caen con fuerza, con el EU50 retrocediendo 1,3%, mientras el capital sale de activos europeos.
- El petróleo sube con fuerza ante el conflicto en Medio Oriente, con el Brent cerca de 89 dólares.
- La guerra entre Estados Unidos e Irán aumenta la incertidumbre geopolítica, mientras Trump señala que el objetivo es un cambio de régimen en Irán.
- La UE teme una crisis energética y migratoria, y ya prepara reuniones con países del Golfo para abordar el conflicto.
- Las bolsas europeas caen con fuerza, con el EU50 retrocediendo 1,3%, mientras el capital sale de activos europeos.
- El petróleo sube con fuerza ante el conflicto en Medio Oriente, con el Brent cerca de 89 dólares.
- La guerra entre Estados Unidos e Irán aumenta la incertidumbre geopolítica, mientras Trump señala que el objetivo es un cambio de régimen en Irán.
- La UE teme una crisis energética y migratoria, y ya prepara reuniones con países del Golfo para abordar el conflicto.
Renta variable europea
La sesión europea está marcada por fuertes caídas en las bolsas. Las mayores salidas de capital se observan en mercados emergentes, donde el W20 de Polonia cae 1,6%, aunque el mercado europeo en general también retrocede con fuerza (EU50: -1,3%).
La venta es generalizada y transversal a los sectores, afectando a:
-
Tecnología (crecimiento): ASML -3,4%
-
Finanzas (cíclico): HSBC -0,7%
-
Defensivos: Roche -2,8%, GSK -1,3%
El único sector que muestra avances es el energético:
-
Shell: +1,4%
-
BP: +2,0%
Noticias corporativas
Un fármaco experimental contra la obesidad desarrollado por Roche y Zealand Pharma decepcionó a los inversores, mostrando solo una pérdida de peso del 10,7% tras 42 semanas.
Como resultado:
-
Zealand Pharma se desplomó un 32%, marcando una caída récord.
-
Roche cayó 3,3%.
A pesar de que el medicamento mostró efectos secundarios mínimos, los analistas dudan que el compuesto pueda convertirse en tratamiento de primera línea en un mercado extremadamente competitivo.
Divisas
El Índice del Dólar suma 0,3% adicional y se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2025.
La principal presión se observa sobre el euro:
-
EUR - USD: -0,4% hasta 1,156
Otros activos considerados refugio también retroceden:
-
Franco suizo: USD - CHF +0,15%
-
Yen japonés: USD - JPY +0,3%
Materias primas
El oro extiende la corrección iniciada ayer:
-
Oro: -0,2% hasta 5.070 dólares
La presión proviene principalmente de la fortaleza del dólar.
En contraste, el petróleo registra fuertes subidas:
-
Brent: +5,7% hasta casi 89 dólares
-
WTI: +8,7% hasta casi 86 dólares por barril
PIB de la Eurozona
El crecimiento del PIB de la Eurozona fue revisado a la baja, desde 1,3% hasta 1,2% interanual.
Durante el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento estuvo impulsado por:
-
Consumo de los hogares
-
Gasto público
-
Inversión en capital fijo
Sin embargo, el crecimiento total se vio lastrado por la caída de las exportaciones y por una contribución negativa de los inventarios.
Comentarios de la Fed
El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller señaló que la guerra en Irán no debería provocar un aumento permanente de la inflación.
Sin embargo, su tono no fue completamente moderado. Waller advirtió que un shock energético prolongado durante semanas o meses sí sería un problema para la Fed, recordando que los shocks energéticos anteriores han elevado permanentemente el nivel de precios.
Conflicto entre Estados Unidos e Irán
En entrevistas recientes, el presidente Donald Trump afirmó que los estadounidenses deben prepararse para posibles ataques iraníes, señalando que en tiempos de guerra “la gente muere”.
También anunció que el objetivo de la operación militar es un cambio completo de régimen en Irán, instalando con apoyo de Estados Unidos a un nuevo líder “razonable”, para el cual ya tendría candidatos específicos.
Respuesta de la Unión Europea
Ursula von der Leyen y Antonio Costa se reunirán el lunes con líderes de países del Golfo para discutir el conflicto en Medio Oriente.
La Unión Europea está preocupada por:
-
una escalada del conflicto,
-
una posible crisis energética,
-
y un aumento de presiones migratorias.
Debido a estas amenazas:
-
se cancelaron reuniones de la UE en Chipre,
-
y se incrementó la ayuda a la región.
Seguridad energética
Según el ministro alemán de Economía, los mercados energéticos siguen siendo líquidos y no existen problemas en el suministro de gas.
Sin embargo, la paralización de la producción de gas natural en Qatar fue uno de los principales factores detrás de la caída del euro, dada la alta sensibilidad de la economía europea a los precios de las materias primas.
El EU50 cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2025, mientras el EUR - USD profundiza las pérdidas por debajo de 1,1600.
Fuente: xStation5
US100 rebota sobre la media móvil 100
Petróleo: del shock geopolítico a la fase de definición técnica
Apertura en EE. UU.: rebote nervioso tras explosión de petrolero y tensiones en Medio Oriente
Dólar en Chile hoy: retrocede hacia la zona de $890 tras las declaraciones de Trump sobre el cercano fin de la guerra
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.