- Europa sigue rezagada tras el shock energético, pero la presión vendedora empieza a agotarse
- El lujo se hunde mientras los semiconductores resisten
- Inflación francesa estable y producción industrial mejor de lo esperado: Europa se estabiliza, no se hunde
- El Brent por encima de 95 dólares mantiene viva la tensión: la energía sigue dictando el destino europeo
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Las bolsas europeas siguen entre los principales rezagados tras la guerra en Irán y el shock energético asociado. Sin embargo, hay señales crecientes de que la presión vendedora en la región podría estar acercándose a un punto de agotamiento a corto plazo.
No obstante, independientemente de si el conflicto termina en un alto el fuego ahora o más adelante, sus consecuencias probablemente dejarán una huella duradera en la economía europea. Los precios más altos de la energía pueden lastrar las expectativas de crecimiento de los beneficios corporativos mientras mantienen la inflación elevada, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener una postura monetaria más cauta. Como resultado, las previsiones de crecimiento global continúan deteriorándose.
Los índices europeos reflejan un tono mixto y sin dirección clara
El comportamiento de los principales índices europeos hoy refleja este contexto mixto. El FTSE 100 del Reino Unido sube alrededor de un 0,1%, el CAC 40 de Francia cae un 0,6%, el DAX de Alemania cotiza prácticamente plano respecto al cierre de ayer, mientras que el IBEX 35 de España también pierde alrededor de un 0,6%.
El mercado muestra una fuerte divergencia sectorial
Los resultados corporativos de hoy muestran una clara divergencia entre sectores. Partes del mercado, especialmente los bienes de lujo, están bajo una presión significativa y sufriendo revisiones a la baja en expectativas, mientras que la tecnología y los semiconductores siguen beneficiándose de la fuerte tendencia impulsada por la inteligencia artificial. Como resultado, las condiciones del mercado siguen siendo altamente selectivas, con la rotación sectorial desempeñando un papel clave en la configuración del sentimiento inversor.
- Kering: la compañía y el sector del lujo en general están bajo una presión significativa tras unos resultados del 1T más débiles, desencadenando ventas generalizadas en toda la industria (incluyendo LVMH y Hermès). La principal preocupación sigue siendo la debilitada demanda de marcas premium, especialmente Gucci, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación del sector.
- Hermès: a pesar de ser considerada una de las compañías más fuertes del segmento de lujo, la acción también cae con fuerza mientras los inversores reaccionan a resultados decepcionantes y a una reevaluación más amplia del sector. El mercado está tratando cada vez más incluso a los nombres de primer nivel como parte de una corrección general del sentimiento en bienes de lujo.
- ASML: los resultados respaldan la narrativa de un boom continuo en semiconductores impulsado por la inteligencia artificial, en contraste con la debilidad de otros sectores. La compañía señala una demanda sostenida de infraestructura de chips, reforzando la fortaleza relativa del sector tecnológico frente al mercado en general.
La inflación francesa y la producción industrial europea apuntan a estabilización
También recibimos datos macroeconómicos sobre la inflación en Francia y la producción industrial en la eurozona, ambos apuntando a señales de estabilización relativa.
En Francia, la inflación de marzo se situó ligeramente por encima de las expectativas en términos mensuales, mientras que la tasa anual del HICP subió al 2,0% frente al 1,9% previsto. A pesar de ello, la inflación se mantiene ampliamente estable y cerca del objetivo del Banco Central Europeo, lo que, dadas las preocupaciones previas sobre presiones de precios impulsadas por la energía, reduce la probabilidad de una postura más agresiva.
En la eurozona, la producción industrial sorprendió al alza, aumentando un 0,4% m/m frente al 0,2% esperado, mientras que la caída anual se moderó al -0,6% frente al -1,4% previsto. Esto sugiere que la actividad manufacturera sigue siendo débil, pero ya no se deteriora al ritmo previamente esperado, apuntando más a una estabilización en niveles bajos que a un debilitamiento adicional. En un sentido más amplio, esto respalda la visión de Europa como un mercado defensivo, pero no uno que esté entrando en una nueva fase de deterioro recesivo.
El petróleo se mantiene por encima de 95 USD y mantiene la presión inflacionaria
En el mercado de materias primas, el Brent se mantiene por encima de los 95 USD por barril, reflejando un riesgo geopolítico persistente y tensiones continuas por el lado de la oferta. Los precios elevados del petróleo siguen actuando como un factor inflacionario significativo, con potencial impacto en las expectativas de política monetaria y en la dinámica del crecimiento global.
En metales preciosos, estamos viendo cierta toma de beneficios tras las recientes subidas, lo que indica un enfriamiento a corto plazo de la demanda de activos refugio.
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