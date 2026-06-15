⚪La plata sube 4,5% ante caída del petróleo

El precio de la plata rebotó un 4,5% hoy. Los precios del oro avanzaron más de un 3%, mientras que el platino y el paladio subieron más de un 5%. Sin embargo, en el caso de la plata, se está produciendo un cambio técnico crítico, impulsado en primer lugar por una posible formación de doble suelo y, en segundo lugar, por una ruptura por encima de la media móvil de 200 días.

El análisis técnico sugiere que una posible formación teórica de hombro-cabeza-hombro podría haberse planteado durante la caída hacia los 61–62 USD por onza. Estos niveles también definen simultáneamente el potencial doble suelo, junto con la clara formación de pin bar observada el 23 de marzo. En ese momento, el precio rebotó un 33% desde su mínimo local hasta la zona de 82–83 USD por onza, donde debería considerarse la posible línea de cuello de la formación. Además, un rebote en forma de V podría estar tomando forma en el corto plazo, impulsando probablemente los precios hacia la zona de 73–74 USD por onza. En esta área se encuentra una fuerte resistencia, situada justo por encima de las medias móviles de 50 y 100 períodos.

La plata podría dirigirse hacia el nivel de resistencia de corto plazo ubicado entre 73–74 USD por onza. Fuente: xStation5



En términos de desviaciones respecto a las medias, la plata parece estar ligeramente infravalorada en relación con la SMA de 100 días, pero razonablemente valorada frente a la media de un año. Por otro lado, el precio ya ha rebotado desde la media anual en los últimos meses. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El período estival suele ser favorable para la plata, como muestran los promedios de los últimos 10 años y los promedios de largo plazo. Sin embargo, el promedio de los últimos 5 años sugiere que los precios podrían comenzar a recuperarse recién entre la sesión número 160 y 170 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB